Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

El fiscal de la causa reveló cómo empezaron a buscar al cordobés Josué Urquia, el primer sospechoso identificado después de la denuncia en la mueblería

6 de enero 2026 · 13:03hs
El robo ocurrió el 30 de diciembre en Mendoza al 3300.

El robo ocurrió el 30 de diciembre en Mendoza al 3300.

La investigación sobre el violento robo violento en una mueblería de Rosario permitió identificar al presunto ladrón que mordió a la víctima en una semana. No obstante, el encargado de la causa hizo una aclaración importante sobre el episodio: "Entendemos que el plan principal fue cometer un abuso sexual".

El fiscal Ramiro González Raggio confirmó que Josué Urquia tiene pedido de captura por la agresión en el local del barrio Echesortu y consiguieron reconstruir la huida fuera de la ciudad. Si bien admitió la posibilidad de que el sospechoso haya regresado a la ciudad de Córdoba, también apuntó que el prófugo tiene múltiples antecedentes penales e incluso una condena en la provincia de La Pampa.

Aunque está claro que el agresor se llevó algunos objetos de valor de la víctima, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) puso en primer plano la cuestión del delito contra la integridad sexual de la empleada del negocio ubicado en Mendoza al 3300. En este sentido, añadió que el análisis de las grabaciones del sistema de videovigilancia coinciden con el relato de la muchacha sobre lo ocurrido el último 30 de diciembre.

¿Qué pasó tras el robo a la mueblería?

En primera instancia, la Fiscalía Regional de Rosario buscó material de las cámaras de la Central de Emergencias 911 y utilizó las herramientas de inteligencia artificial de la Unidad Lince para determinar quién era el ladrón. "Luego del hecho, se tomó un colectivo y un taxi", detalló.

Embed - Solicitud de colaboración | Localización de autor de hecho de robo de Mendoza al 3300 de Rosario

El robo y la agresión en la mueblería tuvo lugar a las 15.50 del martes de la semana anterior. Después de los golpes y el manoseo que sufrió la empleada, Urquia estuvo en la zona de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno.

>> Leer más: Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi

El seguimiento del prófugo fue más allá de los límites de Rosario. En este sentido, González Raggio puntualizó que también lo identificaron en Cañada de Gómez y en Armstrong, donde solicitó asistencia médica y finalmente lo derivaron a la ciudad de Córdoba.

El funcionario advirtió que el sospechoso de 32 años es "una persona muy peligrosa". Además de la condena por hurto en General Pico, Urquia cuenta con otras causas en trámite sobre delitos contra la propiedad en distintos puntos de Argentina, desde El Calafate hasta Santa Teresita, pasando por Santa Fe capital. También hay antecedentes de una denuncia por exhibiciones obscenas.

"Parece que es una persona que se mueve bastante por el país. Desconocemos cómo lo hace y con qué frecuencia", acotó el representante del MPA. Además, aclaró que hasta el momento no hay recompensa a cambio de la captura, aunque tampoco descartó recurrir a esta herramienta en el futuro si la búsqueda sigue abierta.

¿Quién es Josué Urquía?

Josué Alexis Urquia es oriundo de la ciudad de Córdoba. En la provincia de La Pampa lo condenaron por tres denuncias de hurto y una cuarta en grado de tentativa. Hace tres años lo detuvieron en una terminal de ómnibus Catamarca por haberle robado a los pasajeros del micro en el que viajaba.

Violento asalto en Echesortu

Los investigadores creen que el hombre con pedido de captura fue el ladrón que entró a la mueblería del barrio Echesortu la semana anterior, cuando se hizo pasar por un cliente para que le abrieran la puerta. Después agarró del pelo a la empleada, le pegó, la zamarreó e intentó abusar sexualmente de ella.

Dónde denunciar

Todos los testigos que colaboren con el MPA contarán con la protección necesaria para prestar declaración sobre el paradero del cordobés. Cualquier persona que cuente con datos de interés puede comunicarse a través telefónicamente del 911 o enviar un correo electrónico a [email protected]. Además es posible presentarse a declarar en cualquiera de las fiscalías regionales de la provincia:

  • Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario
  • Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe
  • Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto
  • Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista
  • Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela
