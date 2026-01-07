Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín Los buzos de Prefectura Naval encontraron el cadáver en la misma zona donde el adolescente se había metido al agua 7 de enero 2026 · 10:52hs

Foto: Prefectura Naval Efectivos de Prefectura Naval realizan la búsqueda en la zona de Bajada Bella Vista en Puerto San Martín

Personal de Prefectura Naval Argentina halló este miércoles el cuerpo del Samir H., chico de 16 años que ayer a la tarde se metió en el río, en jurisdicción de Puerto San Martín, y desapareció de la superficie. El operativo, con las primeras luces del día, se había reiniciado con la participación de buzos tácticos de esa fuerza de seguridad. Fueron los mismos buzos los que encontraron al cadáver del adolescente prácticamente en el mismo lugar donde se había metido al agua.

El accidente sucedió el martes a la tarde, alrededor de las 15, cuando el adolescente se bañaba en el río Paraná a la altura de la bajada de Bella Vista, en la localidad de Puerto General San Martín. En un momento, fue arrastrado por el agua y nunca más se lo vio.

La denuncia sobre la desaparición del menor de edad fue realizada a la línea 106 por un testigo que observó a un grupo de chicos que se encontraban jugando en la orilla del río, a metros de la guardería Náutica “Bella Vista”.

Cómo fue el accidente en Puerto San Martín Esa persona indicó que uno de ellos ingresó a las aguas sumergiéndose, pero no salió a la superficie. La situación de emergencia fue notificada a Prefectura Naval, que tiene jurisdicción sobre el río, pero también se sumaron en apoyo de la búsqueda los Bomberos Voluntarios y Zapadores de San Lorenzo.

>> Leer más: Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció mientras se bañaba en Puerto General San Martín El rastrillaje se realizó en ese sector del río hasta que anocheció y por razones de seguridad las tareas fueron suspendidas hasta hoy. Este miércoles, con los primeros rayos de sol el personal de Prefectura volvió a rastrillar la zona con la asistencia de buzos tácticos y poco después de las 10 los efectivos hallaron sumergido el cuerpo del chico prácticamente en la zona donde se había tirado al agua. Desde Prefectura indicaron que la causa judicial en este caso está a cargo de la fiscal de San Lorenzo, Luisina Paponi.