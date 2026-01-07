Subsidios de luz y gas: quiénes deben reinscribirse y cómo acceder a este beneficio

Con la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el gobierno conformó un nuevo esquema de unificación para los subsidios de luz y gas. Este sistema incluye a los servicios de energía eléctrica, gas propano indiluido, gas natural por red y garrafas de gas licuado de petróleo hasta 10 kilos.
La política quedó oficializada el pasado viernes 2 de enero en Boletín Oficial. Son los subsidios energéticos de jurisdicción nacional los que se verán unificados. Esta medida redefine los criterios de acceso y de exclusión a la hora de acceder a este beneficio y también los porcentajes de asistencia.
Cómo inscribirse a este nuevo sistema
Aquellas personas que ya estaban inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no necesitan realizar nuevamente el trámite, ya que los datos migran automáticamente al nuevo registro con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.
Sin embargo, los antiguos beneficiarios del Programa Hogar, personas que acceden a la Tarifa Social de gas y los usuarios de garrafas sí deben inscribirse en el nuevo registro para continuar recibiendo el beneficio.
Los usuarios pueden inscribirse en www.argentina.gob.ar/subsidios.
El trámite requiere de los siguientes elementos:
- Número de medidor y/o número de cliente o servicio
- DNI vigente de los integrantes del hogar
- CUIL de las personas mayores a 18 años
- Dirección de correo electrónico
- El detalle sobre los ingresos familiares y servicios utilizados
Solo dos tipos de hogares: con y sin subsidios
En particular, la nueva normativa elimina el esquema anterior de segmentación de subsidios en tres niveles de ingresos (N1, N2, N3) y unifica a todos los beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencias.
Es que el nuevo régimen oficializado por el gobierno contempla solo dos grupos de usuarios: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.
>> Leer más: Nuevo esquema de subsidios para la luz y el gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario
El objetivo del nuevo esquema es "trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; promover la eficiencia energética y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado”, según detalla el Decreto 943/2025.
Quiénes pueden acceder
Los hogares que podrán solicitar esta asistencia social serán aquellos cuyos ingresos netos totales, teniendo en cuenta a todos sus integrantes, sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 (un monto estimado de $3.771.987 según datos a noviembre de 2025 del Indec).
Mientras tanto, se encuentra habilitado un espacio de consulta pública sobre el nuevo régimen, donde cualquier persona puede expresar opiniones u observaciones: https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/consulta-por-subsidios-energeticos-focalizados
Topes para subsidios de luz y gas
En la medida se establecen bloques de consumo base subsidiado para la energía eléctrica: 300 kWh para los meses de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) y 150 kWh para el resto del año. En electricidad, la asistencial estatal base cubrirá el 50% del costo sobre el bloque subsidiado.
Para las tarifas de gas, la bonificación también será del 50% para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre). En los meses de bajo consumo, no habrá subsidios.
Según se expresa en el decreto publicado este viernes, durante el mes de enero habrá una bonificación adicional del 25% para la energía eléctrica y el gas natural de forma excepcional.
De este modo, las tarifas de luz tendrán un subsidio total del 75%, y el gas, que no tiene subsidios durante el verano, un descuento del 25% durante el primer mes del año. Ese plus se reducirá gradualmente en un 2% mensual hasta desaparecer en diciembre de 2026.