Subsidios de luz y gas: quiénes deben reinscribirse y cómo acceder a este beneficio

El nuevo régimen contempla solo dos grupos de usuarios y deja atrás el esquema anterior de segmentación de subsidios en tres niveles de ingresos

Cambios en el esquema para solicitar los subsidios de luz y gas

Con la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) , el gobierno conformó un nuevo esquema de unificación para los subsidios de luz y gas . Este sistema incluye a los servicios de energía eléctrica, gas propano indiluido, gas natural por red y garrafas de gas licuado de petróleo hasta 10 kilos.

La política quedó oficializada el pasado viernes 2 de enero en Boletín Oficial. Son los subsidios energéticos de jurisdicción nacional los que se verán unificados. Esta medida redefine los criterios de acceso y de exclusión a la hora de acceder a este beneficio y también los porcentajes de asistencia.

Aquellas personas que ya estaban inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no necesitan realizar nuevamente el trámite , ya que los datos migran automáticamente al nuevo registro con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.

Sin embargo, los antiguos beneficiarios del Programa Hogar , personas que acceden a la Tarifa Social de gas y los usuarios de garrafas sí deben inscribirse en el nuevo registro para continuar recibiendo el beneficio.

Los usuarios pueden inscribirse en www.argentina.gob.ar/subsidios.

El trámite requiere de los siguientes elementos:

Número de medidor y/o número de cliente o servicio

DNI vigente de los integrantes del hogar

CUIL de las personas mayores a 18 años

Dirección de correo electrónico

El detalle sobre los ingresos familiares y servicios utilizados

Solo dos tipos de hogares: con y sin subsidios

En particular, la nueva normativa elimina el esquema anterior de segmentación de subsidios en tres niveles de ingresos (N1, N2, N3) y unifica a todos los beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencias.

Es que el nuevo régimen oficializado por el gobierno contempla solo dos grupos de usuarios: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.

>> Leer más: Nuevo esquema de subsidios para la luz y el gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario

El objetivo del nuevo esquema es "trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; promover la eficiencia energética y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado”, según detalla el Decreto 943/2025.

Quiénes pueden acceder

Los hogares que podrán solicitar esta asistencia social serán aquellos cuyos ingresos netos totales, teniendo en cuenta a todos sus integrantes, sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 (un monto estimado de $3.771.987 según datos a noviembre de 2025 del Indec).

Mientras tanto, se encuentra habilitado un espacio de consulta pública sobre el nuevo régimen, donde cualquier persona puede expresar opiniones u observaciones: https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/consulta-por-subsidios-energeticos-focalizados

Topes para subsidios de luz y gas

En la medida se establecen bloques de consumo base subsidiado para la energía eléctrica: 300 kWh para los meses de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) y 150 kWh para el resto del año. En electricidad, la asistencial estatal base cubrirá el 50% del costo sobre el bloque subsidiado.

Para las tarifas de gas, la bonificación también será del 50% para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre). En los meses de bajo consumo, no habrá subsidios.

Según se expresa en el decreto publicado este viernes, durante el mes de enero habrá una bonificación adicional del 25% para la energía eléctrica y el gas natural de forma excepcional.

De este modo, las tarifas de luz tendrán un subsidio total del 75%, y el gas, que no tiene subsidios durante el verano, un descuento del 25% durante el primer mes del año. Ese plus se reducirá gradualmente en un 2% mensual hasta desaparecer en diciembre de 2026.