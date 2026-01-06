La Capital | Ovación | Santi López

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

El delantero Santi López había llegado a préstamo de Independiente, pero no se asentó en Central y jugará en el Matador de Victoria

Santi López no se consolidó en Central. 

Tigre avanza con paso firme en el mercado de pases de cara a la temporada 2026, donde buscará ser protagonista tanto en el plano local como en la Copa Sudamericana, con una serie de incorporaciones que reflejan la ambición deportiva. Un campeón con Central será Matador: Santi López.

Una de las caras nuevas es Santiago López, quien se incorporó a préstamo con opción de compra, una modalidad que le permite al club evaluar su rendimiento antes de una inversión definitiva. Santi llega de Rosario Central, donde fue campeón de la Liga Profesional 2025.

"El Club Atlético Rosario Central informa que el futbolista Santiago López no seguirá en nuestra institución, al finalizar su vínculo contractual a préstamo desde Independiente. El volante ofensivo, llegado a inicios de 2025, jugó 20 encuentros con la camiseta auriazul, anotó 2 tantos y fue parte de la obtención del título de Liga 2025", indicó el club a fin de año.

La dirigencia entendió que la competencia continental obliga a elevar la vara y reforzar cada línea del equipo. Por eso, el mercado muestra una estrategia clara: combinar compras definitivas, préstamos y contratos a mediano plazo, apuntando a lograr un equilibrio entre jerarquía inmediata y proyección futura.

Santi López será compañero de Nacho Russo en Tigre

Uno de los movimientos más relevantes fue la compra del 50% del pase de Ignacio Russo. El delantero aparece como una pieza clave en ofensiva y una alternativa importante para un equipo que necesitará eficacia y gol en el plano internacional. La inversión parcial marca una apuesta concreta por su crecimiento.

En la mitad de la cancha, el Matador sumó a Joaquín Mosqueira (préstamo), en busca de dinámica, recuperación y equilibrio. A esa incorporación se agregan las llegadas, también como cedidos, de Jabes Saralegui y Tiago Serrago, dos futbolistas que amplían el abanico de variantes y le dan mayor profundidad al plantel.

En defensa, Tigre aseguró la llegada de Juan Villalba, quien firmó contrato por 18 meses. Su arribo apunta a reforzar la última línea y aportar solidez y regularidad, aspectos fundamentales para sostener el rendimiento en dos frentes.

Otro refuerzo importante es Santiago López, quien se incorporó a préstamo con opción de compra, una modalidad que le permite al club evaluar su rendimiento antes de una inversión definitiva.

La operación más contundente fue la compra del 100 % del pase de David Romero, una señal clara de que Tigre está dispuesto a invertir fuerte para construir una base sólida de jugadores propios.

