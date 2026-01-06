El arco, un problema para Newell's: la larga lista de arqueros que pasaron por el club los últimos cinco años

Fueron muchos y ninguno se consolidó. Keylor Navas tenía todo para hacerlo, pero se fue tan rápido como llegó. Gabriel Arias tiene una oportunidad.

Gabriel Arias es, hasta ahora, la incorporación más resonante de Newell's . El arquero firmó un contrato por un año y ya trabaja junto al resto del plantel rojinegro en Bella Vista, con la mira puesta en el debut en el torneo Apertura ante Talleres. Y está llamado a ser una de las figuras del equipo.

Newell's, que acumula varias temporadas de frustraciones deportivas, arrastre desde hace años un problema con los arqueros: tuvo muchos, y ninguno consiguió consolidarse. Claro, el único de jerarquía estuvo unos meses, la rompió y se fue tan rápido como llegó: Keylor Navas.

Arias puede ser un buen candidato para establecerse como el arquero de Newell's, al menos este año. Se trata de un futbolista serio, de jerarquía, que atajó durante años en Racing (donde también fue capitán) y formó parte de la selección de Chile.

Gabriel Arias, un arquero de jerarquía

Esos factores lo convierten en el nombre de más jerarquía para el puesto en los últimos años, exceptuando el paso fugaz pero increíblemente sólido de Navas por el arco de Newell's. Porque antes que él hubo muchos y ninguno logró nunca adueñarse del puesto.

Basta con repasar algunos datos. En los últimos cinco años, contando desde enero de 2021 hasta acá, Newell's utilizó a 11 arqueros. Algunos llegaron de otros clubes, y otros surgieron de la cantera. Ninguno se consolidó. Navas podría haberlo hecho, y le sobraban condiciones pese a su edad, pero decidió marcharse al fútbol mexicano apenas cuatro meses después de haber llegado.

Once arqueros en cinco años

Los arqueros que estuvieron bajo los tres palos de Newell's en estos cinco años son Nelson Ibañez, Iván Arboleda, Alan Aguerre, Lautaro Morales, Franco Herrera, Ramiro Macagno, Lucas Hoyos, Williams Barlasina, Josué Reinatti, Keylor Navas y Juan Espínola.

Hoyos acaba de irse al Atlanta United con un contrato de un año, pero venía de una temporada sin jugar por una lesión. Barlasina está en el plantel, aunque aún no se sabe cuál será su destino. Reinatti también sigue en Newell's, pero lo más probable es que vuelve a jugar en Defensa y Justicia.

Espínola: ¿se va o se queda?

La gran incógnita es saber qué pasará con Espínola. El paraguayo vino para sustituir a Navas pero tuvo actuaciones con altibajos. La dupla Orsi-Gómez lo conoce de la época en que dirigieron a Godoy Cruz, pero avaló la llegada de Arias.

Espínola tiene contrato por tres años y ya dijo más de una vez, tras la llegada de Arias, que a él nadie del club le dijo nada sobre su futuro. Por ahora está en el plantel y trabaja en Bella Vista junto a sus compañeros.