Copa Argentina: Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en el exigente certamen

Ya conocen el día y los rivales, pero no los escenarios de los partidos ni los horarios. El Canalla arrancará más de un mes y medio antes

A Central y Newell's les espera una temporada ardua y con muchos partidos, aunque por distintos motivos. Los dos tendrán mucha competencia, aunque en el caso del Canalla se le agregará la Copa Libertadores. Jugarán Apertura, Clausura y Copa Argentina .

Central viene de ser el equipo más productivo en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura, razón por la cual la Asociación del Fútbol Argentino le otorgó el título de la Liga 2025. Newell's terminó un pésimo año, en el que muy poco no se fue al descenso.

El Canalla, además de los objetivos locales, se impone a si mismo una buena actuación en la Copa Libertadores, mientras que el Rojinegro tendrá como premisa sumar muchos puntos para alejarse de la pelea por mantener la categoría, en la que está comprometida por su raquítico promedio.

Cuándo debutan los rosarinos

El primero en debutar en la Copa Argentina será Central. Será contra Sportivo San Francisco (Córdoba), el 11 de febrero. La elección del escenario y la hora de este partido quedará para más adelante.

En el caso de Newell's, su arranque en la Copa Argentina será más de un mes y medio después, el 29 de marzo. El Rojinegro enfrentará ese día al Club Atlético Acasusso, uno de los equipos que sorprendieron al fútbol argentino en 2025 al ascender por primera vez en su historia a la Primera Nacional. La cancha y el horario tampoco se conocerán por ahora.

Cómo les fue a Central y Newell's en 2025

En 2025, Central se quedó afuera en los 16avos de final, instancia en la que perdió por paneles ante Unión luego de empatar 0 a 0. Este partido se jugó en el Estadio Único de San Nicolás. En la instancia anterior había dejado atrás a Los Andes, al que venció por 1 a 0.

Newell's, en tanto, llegó por primera vez hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Belgrano en Villa Mercedes. El equipo rojinegro perdió 3 a 1 ante el Pirata. En su camino hasta los cuartos, el rojinegro dejó en el camino a Kimberley, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán.