Otra vez el Ludueña contaminado: vecinos denuncian una mancha cloacal en pleno Fisherton

  • Vecinos alertaron sobre una extensa mancha blanquecina que recorre el arroyo a la altura del Rosario Golf Club. Sospechan que se trata de descargas cloacales y advierten que el problema se repite sin soluciones de fondo.
6 de enero 2026 · 17:05hs
Vecinos de Fisherton registaron la contaminación del arroyo Ludueña

Vecinos de Fisherton registaron la contaminación del arroyo Ludueña, a la altura del puente que divide a Rosario de Funes.

La contaminación evidente del arroyo Ludueña parece un problema sin solución. A pocos días de iniciado un nuevo año, ya hay una nueva denuncia de vecinos de la zona de Fisherton por una mancha blanquecina que recorre el curso de agua a lo largo de cientos de metros en ese barrio.

Las sospechas de algunos residentes de la zona, que dieron cuenta del problema, indicaron a La Capital que la sustancia que contamina el arroyo proviene de descargas cloacales.

Los mismos vecinos sacaron fotos de la mancha, precisamente en el puente que linda con el Rosario Golf Club, en la zona de Aldea, donde se ve una sustancia blanquecina que recorre el arroyo.

contaminacion arroyo ludueña

Esa misma mancha fue registrada por otros vecinos en la zona del puente que divide a Rosario de Funes, precisamente sobre calle León Miglierini (continuación de San José de Calasanz), en barrio Antártida Argentina.

contaminacion arroyo ludueña
Vecinos de Fisherton registaron la contaminación del arroyo Ludueña, a la altura del puente que divide a Rosario de Funes.

Vecinos de Fisherton registaron la contaminación del arroyo Ludueña, a la altura del puente que divide a Rosario de Funes.

Otra denuncia de vecinos

En agosto pasado, la estación elevadora que Aguas Santafesinas (Assa) tiene en el puente que atraviesa el arroyo Ludueña en la continuación de calle Mendoza (calle León Miglierini) sufrió un severo desperfecto que derivó en el vuelco de líquidos cloacales en ese curso de agua, por lo que la empresa tuvo que repararlo de urgencia.

La estación elevadora de líquidos cloacales permite brindar el servicio de desagües cloacales a la zona. Particularmente, a buena parte de Funes.

>> Leer más: Arroyo Ludueña: qué corre por uno de los cursos de agua más contaminados de Santa Fe

Los vecinos reiteraron sus denuncias al respecto y dijeron que la situación ocurre hace años "generando esta patética fuente de aguas cloacales que llega al arroyo, contaminándolo. Lo documentamos y denunciamos al municipio, a la provincia y a Assa. Lo arreglan y vuelve a funcionar mal al tiempo".

