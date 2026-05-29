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Pity Álvarez sorprendió con una versión de un clásico de Virus

Tras su regreso a la música, el ex lider de Viejas Locas presentó una reversión de "Imágenes Paganas" junto a The Rodney Band

29 de mayo 2026 · 14:23hs
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Pity álvarez lanzó una nueva canción

Pity álvarez lanzó una nueva canción

Pity Álvarez continúa sumando proyectos musicales y reafirmando su regreso a los escenarios. Luego de su presentación en el Autódromo de Rosario y de anunciar un próximo show en Mendoza, el cantante lanzó una nueva canción en la que versiona un clásico del rock nacional.

Tras permanecer más de siete años alejado de los escenarios mientras atravesaba su situación judicial por la causa en la que fue acusado de homicidio, el músico retomó su carrera artística. En septiembre de 2025 presentó "No sé cuánto" y, en diciembre de ese mismo año, concretó su esperado regreso en vivo con un show de más de tres horas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Más tarde, compartió "Lejos de ser", una canción acompañada por un videoclip protagonizado por Rodrigo de la Serna y dirigido por Luis Ortega. Además, participó en el último disco de Trueno con la colaboración "Pity in the Sky".

Ahora, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados volvió a grabar nuevo material. En esta ocasión, reinterpretó uno de los grandes clásicos de Virus en "La Session 1 – Imágenes Paganas", una nueva versión de la emblemática canción de la banda liderada por Federico Moura.

>> Leer más: Pity Álvarez: "Yo cambié, antes volaba a diez mil y ahora vuelo a velocidad crucero"

La nueva canción del Pity Álvarez

La nueva canción de Pity Álvarez ya se encuentra disponible en Spotify. Para esta reversión de "Imágenes Paganas", el cantante se unió a The Rodney Band, un grupo integrada por músicos que se reúnen en el histórico Rodney Bar, ubicado en el barrio porteño de Chacarita.

La reinterpretación del clásico de Virus forma parte de un proyecto impulsado por la banda, que invita a distintos artistas a grabar canciones de rock.

Según anticiparon, el videoclip oficial será presentado el próximo 2 de junio en el bar Rodney B.

>> Leer más:Antes de su show en Rosario, Pity Álvarez lanzó su nueva canción "Lejos de ser"

Qué fue del Pity Álvarez

En 2018, Pity quedó bajo prisión domicilaria por un asesinato ocurrido en el barrio Samoré, en la localidad bonaerense de Villa Lugano. En 2022, el juez a cargo de la causa determinó el cese de la prisión para que se garantice al músico un tratamiento adecuado por su cuadro de salud mental, que incluía consumo problemático de sustancias.

En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 suspendió el proceso judicial contra el músico dado que se consideró que no estaba en un estado de salud apropiado para afrontar un juicio. Desde entonces, Álvarez pasó por distintos dispositivos que lo acompañaron hacia una mejoría.

Ese mismo año, Pity volvió a grabar de la mano de los artistas Daniel Melingo y Julieta Laso, que lo convocaron para interpretar cuatro tangos para el documental "Tangos Bajos"

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