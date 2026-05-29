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Fito Páez lanzó un nuevo video protagonizado por Sofía Gala y con muchos invitados

El primer videoclip de su reciente disco “Shine” muestra a varias personas del entorno afectivo del rosarino y figuras de la cultura

29 de mayo 2026 · 10:51hs
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Sofía Gala protagoniza el video de Las fuerzas armadas del amor

Sofía Gala protagoniza el video de "Las fuerzas armadas del amor", del nuevo disco de Fito Páez

Fito Páez lanzó el primer video del disco “Shine”. La canción elegida fue “Las fuerzas armadas del amor”, una oda a la amistad, en la que el rosarino narra frontalmente la vivencia del accidente en Madrid que lo dejó con nueve costillas fracturadas.

Esa experiencia, según contó el músico, fue el puntapié para el reciente álbum, lanzado el pasado 21 de mayo. La canción y el video de “Las fuerzas armadas del amor” narran la importancia que tuvieron los afectos de Páez en su recuperación.

Embed - Fito Paez - Las Fuerzas Armadas del Amor (Video Oficial)

>> Leer más: Fito Páez estrenó "Shine", su nuevo disco: "Hay una pulsión en mí que tiende a construir"

Los invitados al nuevo video de Fito Páez

Para poner eso sobre la mesa, el músico decidió que la producción esté protagonizada por Sofía Gala (a quien también dedicó el disco) y que aparezcan varias personas de su círculo cercano, como su hija Margarita o Liliana Herrero, y también figuras de la cultura como Daniel Melingo, Leroy Rotman, Pablo Potenzoni (de la banda Todos Tus Muertos), Juana Gallardo (de las bandas Dum Chica y Cortafierros), La piba berreta, K4, Marté, Lucía Moyano Rebón, Martín López, Bernando Candel, Lara Baldino, Dulcinea Damevin y Lady Trombón.

El primer plano muestra unas piernas desparramadas en una escalera, tras lo que se puede suponer que fue una caída. Sofía Gala atraviesa esa escena y se interna en la noche porteña, donde se va cruzando con personajes, armando una red que habla de la importancia de lo colectivo. A lo largo del recorrido, a modo de falsos subtítulos, aparecen frases que relatan distintas instancias del accidente y la recuperación. Al final todos se reúnen en una calle, junto al propio Fito.

La idea y el guión son de Nicolás Ferrario, Ezequiel Mandelbaum y el director José Fogwill (también realizador del corto “Todos los Fotos”, estrenado pocos días antes del disco). Además, está dedicado a la memoria del cineasta argentino Adolfo Aristarain, fallecido el pasado 26 de abril.

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