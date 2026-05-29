La Capital | Policiales | Rafaela

Golpe al narco en Rafaela: detienen a una familia dedicada al delivery de drogas

Un operativo de la Policía Federal buscó desarticular una banda que hacía delivery. Secuestraron armas y droga dispuesta para la venta

29 de mayo 2026 · 14:32hs
Google Seguir a La Capital en Google
Uno de los detenidos durante el operativo.

Uno de los detenidos durante el operativo.

Efectivos de la Policía Federal realizaron distintos operativos para desarticular una banda que comercializaba estupefacientes en la zona de Rafaela.

El Ministerio Público de la Acusación de Rafaela, a cargo de Carlos Vottero, supervisó tareas investigativas y trabajos de campo para establecer la presunta existencia de un inmueble que funcionaría como un centro de venta de estupefacientes.

El personal policial desplegó diversos trabajos de inteligencia y determinó que ese domicilio, ubicado sobre la calle Luis Maggui del denominado barrio Güemes de Rafaela, sería utilizado para el acopio, fraccionamiento y expendio de tóxicos.

Leer más: Desbaratan una red de comercialización de drogas en Rafaela

Asimismo, se comprobó que detrás de estos delitos convivía una organización narcocriminal integrada por tres adultos y un menor de edad integrantes de una misma familia, los cuales se encargaban también de comercializar la droga por la zona, a través de las modalidades "delivery" y "pasamanos".

Dinero y drogas

Con la debida autorización judicial, los federales ingresaron a la morada y detuvieron a las cuatro personas.

Además, secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana que se hallaban listas para ser comercializadas, elementos de estiramiento y fraccionamiento de las sustancias, cinco teléfonos celulares, una réplica de arma de fuego, 354.690 pesos en efectivo y documentación de interés para la causa. Los detenidos quedaron junto a los elementos confiscados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).

Noticias relacionadas
El Hospital de Niños donde está internado el adolescente herido una balacera en zona oeste

El adolescente baleado evoluciona bien: "No sangró demasiado y sigue compensado"

buscan a duenos de objetos robados dentro de autos: palos de golf, raquetas de tenis y mas

Buscan a dueños de objetos robados dentro de autos: palos de golf, raquetas de tenis y más

El carrito de comidas que fue baleado anoche en Lavalle al 4300. Uno de los proyectiles impactó a un adolescente de 14 años

Un adolescente de 14 años fue herido en una balacera contra un carrito de comidas

Crimen en barrio Ludueña. El hombre baleado en Felipe Moré y Humberto Primo murió en el Heca

Crimen en barrio Ludueña: balearon a un hombre en la puerta de su casa

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis en La Favorita: los reclamos entre la operadora y los dueños puede derivar en desalojo

Crisis en La Favorita: los reclamos entre la operadora y los dueños puede derivar en desalojo

La frase picante que tiró Jeremías Ledesma tras la derrota canalla en Ecuador

La frase picante que tiró Jeremías Ledesma tras la derrota canalla en Ecuador

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Lo último

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

Golpe al narco en Rafaela: detienen a una familia dedicada al delivery de drogas

Golpe al narco en Rafaela: detienen a una familia dedicada al delivery de drogas

PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League: hora, canal y posibles formaciones

PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League: hora, canal y posibles formaciones

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Carlos Mauricio Salguero, de 42 años, era conocido por los vecinos que dan cuenta de que estaba involucrado en la venta de drogas

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela
El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas
La Ciudad

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas

Choque fatal en el norte santafesino: dos policías murieron en viaje por un operativo
La Región

Choque fatal en el norte santafesino: dos policías murieron en viaje por un operativo

Un adolescente de 14 años fue herido en una balacera contra un carrito de comidas
Policiales

Un adolescente de 14 años fue herido en una balacera contra un carrito de comidas

Buscan a dueños de objetos robados dentro de autos: palos de golf, raquetas de tenis y más
Policiales

Buscan a dueños de objetos robados dentro de autos: palos de golf, raquetas de tenis y más

La Municipalidad quiere arrancar la reconversión de la costa norte entre junio y julio
La Ciudad

La Municipalidad quiere arrancar la reconversión de la costa norte entre junio y julio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis en La Favorita: los reclamos entre la operadora y los dueños puede derivar en desalojo

Crisis en La Favorita: los reclamos entre la operadora y los dueños puede derivar en desalojo

La frase picante que tiró Jeremías Ledesma tras la derrota canalla en Ecuador

La frase picante que tiró Jeremías Ledesma tras la derrota canalla en Ecuador

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Una bebé de dos meses salió despedida en un vuelco cerca de Álvarez y está grave

Una bebé de dos meses salió despedida en un vuelco cerca de Álvarez y está grave

Ovación
Quiénes son las nuevas caras en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026
Ovación

Quiénes son las nuevas caras en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Quiénes son las nuevas caras en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Quiénes son las nuevas caras en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Newells y un arranque de pretemporada con una base fuerte en inferiores

Newell's y un arranque de pretemporada con una base fuerte en inferiores

Policiales
El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?
Policiales

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

Golpe al narco en Rafaela: detienen a una familia dedicada al delivery de drogas

Golpe al narco en Rafaela: detienen a una familia dedicada al delivery de drogas

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

El adolescente baleado evoluciona bien: No sangró demasiado y sigue compensado

El adolescente baleado evoluciona bien: "No sangró demasiado y sigue compensado"

La Ciudad
El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas
La Ciudad

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Cronograma de pago de haberes de mayo: cuándo cobran los trabajadores provinciales

Cronograma de pago de haberes de mayo: cuándo cobran los trabajadores provinciales

La Favorita, un ícono rosarino ante una nueva crisis que amenaza su futuro

La Favorita, un ícono rosarino ante una nueva crisis que amenaza su futuro

El FMI pide compensar la baja de retenciones con subas al monotributo
Economía

El FMI pide compensar la baja de retenciones con subas al monotributo

Newells aclaró su posición sobre uno de los acusados por el ataque a un jugador
POLICIALES

Newell's aclaró su posición sobre uno de los acusados por el ataque a un jugador

Avanza el juicio político contra el juez rosarino Gastón Salmain
Política

Avanza el juicio político contra el juez rosarino Gastón Salmain

El contador de Bailaque se sumó como arrepentido en la causa contra el exjuez
Política

El contador de Bailaque se sumó como arrepentido en la causa contra el exjuez

Conflicto de Aceiteros: entre el fruto salarial y el pedido desorbitante

Por Facundo Borrego
Economía

Conflicto de Aceiteros: entre el "fruto salarial" y el pedido "desorbitante"

Luis Caputo: La economía se llevará puesta a la política y Milei ganará cómodamente
Economía

Luis Caputo: "La economía se llevará puesta a la política y Milei ganará cómodamente"

El rosarino que trabaja en la economía espacial y anticipa nuevas oportunidades
Economía

El rosarino que trabaja en la economía espacial y anticipa nuevas oportunidades

Buscan prohibir bicicletas y monopatines en calles con carril exclusivo
la ciudad

Buscan prohibir bicicletas y monopatines en calles con carril exclusivo

EEUU catalogó como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al PCC
El Mundo

EEUU catalogó como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al PCC

La Unión Europea multó a Temu por juguetes tóxicos y tecnología insegura
Información General

La Unión Europea multó a Temu por juguetes tóxicos y tecnología insegura

Cerúndolo dio el batacazo del año y eliminó a Sinner en Roland Garros
OVACION

Cerúndolo dio el batacazo del año y eliminó a Sinner en Roland Garros

Conciliación obligatoria: La lucha continúa, afirman aceiteros de San Lorenzo
Economía

Conciliación obligatoria: "La lucha continúa", afirman aceiteros de San Lorenzo

El titular de Agricultura y su enojo porque no recibió aplausos: Pónganle flow
Política

El titular de Agricultura y su enojo porque no recibió aplausos: "Pónganle flow"

Fallo inédito en Córdoba: vinculan la vacuna Sputnik V con la muerte de una joven
Salud

Fallo inédito en Córdoba: vinculan la vacuna Sputnik V con la muerte de una joven

Detenidos por el ataque con una molotov contra el auto de un jugador de Newells
POLICIALES

Detenidos por el ataque con una molotov contra el auto de un jugador de Newell's

Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio
La Ciudad

Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio

Quini 6: de qué ciudad es el apostador que ganó $600 millones en el Revancha
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el apostador que ganó $600 millones en el Revancha

Denuncia por supuesto sexo en un vuelo a Rosario: sin pruebas ni imputados
La Ciudad

Denuncia por supuesto sexo en un vuelo a Rosario: sin pruebas ni imputados

Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas
La Ciudad

Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas

Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9
La Ciudad

Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9