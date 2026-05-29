Golpe al narco en Rafaela: detienen a una familia dedicada al delivery de drogas

Un operativo de la Policía Federal buscó desarticular una banda que hacía delivery. Secuestraron armas y droga dispuesta para la venta

Efectivos de la Policía Federal realizaron distintos operativos para desarticular una banda que comercializaba estupefacientes en la zona de Rafaela.

El Ministerio Público de la Acusación de Rafaela, a cargo de Carlos Vottero, supervisó tareas investigativas y trabajos de campo para establecer la presunta existencia de un inmueble que funcionaría como un centro de venta de estupefacientes.

El personal policial desplegó diversos trabajos de inteligencia y determinó que ese domicilio, ubicado sobre la calle Luis Maggui del denominado barrio Güemes de Rafaela, sería utilizado para el acopio, fraccionamiento y expendio de tóxicos.

Asimismo, se comprobó que detrás de estos delitos convivía una organización narcocriminal integrada por tres adultos y un menor de edad integrantes de una misma familia, los cuales se encargaban también de comercializar la droga por la zona, a través de las modalidades "delivery" y "pasamanos".

Dinero y drogas

Con la debida autorización judicial, los federales ingresaron a la morada y detuvieron a las cuatro personas.

Además, secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana que se hallaban listas para ser comercializadas, elementos de estiramiento y fraccionamiento de las sustancias, cinco teléfonos celulares, una réplica de arma de fuego, 354.690 pesos en efectivo y documentación de interés para la causa. Los detenidos quedaron junto a los elementos confiscados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).