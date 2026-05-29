Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

El Canalla fue emparejado con el Timao, que finalizó la fase de grupos como líder de la zona E. Además, el equipo de Almirón conoció su llave completa

Central enfrentará a Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Rosario Central enfrentará a Corinthians de Brasil en los octavos de final de la Copa Libertadores , con el partido de ida en el Gigante de Arroyito y, luego, la vuelta en el Neo Química Arena de San Pablo. El sorteo se llevó a cabo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, este viernes al mediodía.

Luego de la derrota del Canalla ante Independiente del Valle en Ecuador, el equipo de Jorge Almirón quedó en el bolillero de los segundos (13 puntos en el grupo H) y fue emparejado con el Timao , que finalizó como líder del grupo E con 11 puntos, apenas una unidad por delante de Platense.

El traspié en la última fecha de la fase de grupos le quitó la posibilidad de definir de local al conjunto auriazul, a pesar de haber finalizado su zona con mayor cantidad de puntos que Corinthians.

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El antecedente entre Central y Corinthians

Este duelo cuenta con un importante antecedente de la Copa Libertadores 2000, cuando Corinthians eliminó a Central en la definición por penales.

Los brasileños ganaron 3 a 2 de local el segundo partido y el resultado fue el mismo a favor del Canalla en el primer encuentro, por lo que el partido se resolvió a través de los remates desde los doce pasos. Después, los paulistas llegaron hasta las semifinales y quedaron afuera frente a Palmeiras.

La llave completa de la Copa Libertadores

En caso de vencer a Corinthians y avanzar a cuartos de final, Central se cruzaría con el ganador del choque entre Estudiantes y Universidad Católica de Chile, por lo que podría tener otro picante duelo con el Pincha, al que enfrentará este domingo en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Dentro del mismo cuadro, el otro semifinalista saldría de los cruces entre Cruzeiro vs. Flamengo y Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, por lo que uno de estos ocho equipos será finalista.

Copa Libertadores 2026

En tanto, del otro lado del cuadro, los cruces quedaron conformados de la siguiente manera: Mirassol vs. Liga de Quito, Palmeiras vs. Cerro Porteño, Platense vs. Coquimbo Unido y Fluminense vs. Independiente Rivadavia.