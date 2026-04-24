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Antes de su show en Rosario, Pity Álvarez lanzó su nueva canción "Lejos de ser"

El cantante dio a conocer su nuevo tema solista con un videoclip realizado con Rodrigo de la Serna, dirigido por Luis Ortega

24 de abril 2026 · 09:21hs
Pity Álvarez lanzó su nueva canción Lejos de ser

Pity Álvarez lanzó su nueva canción "Lejos de ser"

“Disculpe, señor, ¿tiene cambio de 20.000?”. La frase, que muchos todavía recuerdan por el histórico “Señor kiosquero”, hoy vuelve a aparecer actualizada como excusa perfecta para otra cosa: el regreso de Pity Álvarez.

A días de presentarse en Rosario, el próximo 9 de mayo en el Autódromo Municipal de Rosario, el músico lanzó una nueva canción como solista, “Lejos de ser”. Se trata del segundo tema de esta nueva etapa solista de Pity, el primero fue “No sé cuánto”, publicado el 11 de diciembre de 2025. La canción ya está disponible en plataformas y llega acompañada por un videoclip protagonizado por él mismo junto a Rodrigo de la Serna, con dirección de Luis Ortega.

La presentación de su nueva canción llega como antesala del show en Rosario. Después de casi una década, el rockero tocará nuevamente en la ciudad. El proyecto estaba en la agenda del artista desde fines de 2025, aunque finalmente eligió Córdoba para reaparecer en los escenarios mientras se dilata su convocatoria como imputado en un juicio por homicidio. Esta vez, el cantante llegará con su faceta solista luego de pertenecer durante 29 años a sus dos bandas: primero Viejas Locas, luego Intoxicados y un regreso de Viejas Locas.

>> Leer más: Confirmado en Rosario: Pity Álvarez vuelve al fin y anunció un show en el autódromo

El nuevo lanzamiento del Pity Álvarez

El regreso del Pity a la música y a los escenarios es una de las vueltas más esperadas dentro del rock nacional, y "Lejos de ser" funciona como señal clara de ese momento.

La canción fue producida por el propio Pity, masterizada por Eduardo Bergallo y grabada en La Base Estudio por Esteban Kahayan. Según Luis Ortega, el videoclip de "Lejos de ser" se sostiene sobre una idea central: “El humor, la creación y la amistad son la Santísima Trinidad”.

En el audiovisual —que tuvo un proceso de realización de diez meses— la historia mezcla humor, religión y delirio: De la Serna interpreta a un obispo, mientras Pity aparece como un pecador que sale de una celda. A eso se suma un relato que gira en torno a un intento de magnicidio, en el que Pity interpreta a un presidente, acompañado por el estribillo “Quieren matar al presidente”.

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El mensaje de Pity Álvarez sobre el show en Rosario

Sentado frente al Cementerio de la Chacarita, Cristian Álvarez grabó un video breve que encendió el entusiasmo del público rolinga rosarino. "Vení que tengo un mensaje para darles", dijo mientras se acercaban a filmarlo con un teléfono móvil.

Mientras sostenía un bastón negro y la correa de un perro del mismo color, Pity afirmó que se presentará en Rosario en poco más de un mes. Todo indica que las entradas saldrán a la venta en breve y los productores eligieron uno de los lugares con mayor capacidad en la ciudad.

>> Leer más: Pity Álvarez parafraseó a Fito Páez y reavivó la expectativa por un show en Rosario

El músico de 53 años no dio demasiadas vueltas a la hora del anuncio que compartió en su cuenta oficial de Instagram. Ni bien dio a conocer la fecha, exclamó: "Creo que ya dije todo lo que tenía decir. Tocá, tocá".

La última presentación del creador de Intoxicados en Rosario fue en octubre de 2016. A más de nueve años de aquella visita, el retorno tiene un antecedente reciente muy positivo por el espectáculo que organizó el 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde reunió a unas 35.000 personas.

Por otra parte, el autódromo cuenta con una capacidad similar para el evento. La semana anterior al regreso de Pity en la capital mediterránea, La Renga convocó a 30.000 espectadores para despedir el año gracias a una serie de reformas en el predio.

Qué fue del Pity Álvarez

En 2018, Pity quedó bajo prisión domicilaria por un asesinato ocurrido en el barrio Samoré, en la localidad bonaerense de Villa Lugano. En 2022, el juez a cargo de la causa determinó el cese de la prisión para que se garantice al músico un tratamiento adecuado por su cuadro de salud mental, que incluía consumo problemático de sustancias.

En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 suspendió el proceso judicial contra el músico dado que se consideró que no estaba en un estado de salud apropiado para afrontar un juicio. Desde entonces, Álvarez pasó por distintos dispositivos que lo acompañaron hacia una mejoría.

Ese mismo año, Pity volvió a grabar de la mano de los artistas Daniel Melingo y Julieta Laso, que lo convocaron para interpretar cuatro tangos para el documental "Tangos Bajos".

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