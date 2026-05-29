PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League: hora, canal y posibles formaciones

París Saint-Germain de Luis Enrique y los Gunners de Mikel Arteta definen el título. En esta nota, horario, formaciones, estadísticas y dónde ver el partido

Arsenal y PSG disputarán la gran final de la Champions League 2026 en el estadio Puskás Arena de Budapest, Hungría, este sábado 30 de mayo y pondrán el punto final a la temporada del fútbol europeo. El trofeo de la UEFA partirá a Inglaterra o Francia, que no contará con la presencia de jugadores argentinos en la definición.

París Saint-Germain que dirige Luis Enrique va por su segundo título de Champions consecutivo, luego de lo que fue la histórica goleada por 5-0 ante Inter en la final del año pasado . Enfrente, los Gunners van por su primera estrella en la competición , en lo que será su segunda final.

El PSG llega tras eliminar al Bayern Munich en una serie emocionante que tuvo como marcador global un 6-5 a favor de los franceses, mientras que los comandados por Mikel Arteta derrotaron por 2-1 en el global al Atlético Madrid del "Cholo" Simeone.

En la previa, Arsenal viene de conquistar la Premier League en una agónica definición hasta la penúltima fecha palo a palo con el Manchester City.

Durante esta Champions League, fue el mejor equipo de la etapa regular al conseguir triunfar en los ocho encuentros de esta etapa. En octavos, eliminó a Bayer Leverkusen de Alemania con un global de 3-1, mientras que en los cuartos dejó afuera al Sporting Lisboa con un 1-0. En las semifinales, dejó en el camino al Atlético Madrid por 2-1, en una serie que definió por detalles.

Cómo llega PSG a la final

El panorama de PSG es similar, ya que viene de consagrarse campeón de la Ligue One con seis puntos de ventaja sobre su principal perseguidor, Lens. Sin embargo, en su último encuentro liguero perdió ante su clásico rivales París FC por 2-1.

Además, tuvo un camino más complicado en la etapa regular de esta Champions. Terminó en el 11º puesto, producto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. En Playoffs, venció al Mónaco con un global de 5-4 y, en octavos, dejó atrás a Chelsea con un contundente 8-2. En cuartos eliminó a Liverpool con un cómodo 4-0 final y en semifinales se cargó a Bayern Munich en una de las series más increíbles del último tiempo que finalizó 6-5.

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A qué hora y dónde ver la final de la Champions League

El encuentro entre Arsenal y PSG por la final de la Champions League será este sábado 30 de mayo, desde las 13 (hora en Argentina), en el estadio Puskás Arena de Budapest. El partido se transmitirá en vivo para la Argentina a través de ESPN, Fox Sports y Disney+, tanto para suscriptores estándar como para la versión premium.

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Cómo se define en caso de empate

Si durante los 90 minutos no se define un ganador y persiste el empate, el partido continuará con un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si ninguno rompe la igualdad en ese período, se ejecutará una serie de penales para definir al campeón.

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Probables formaciones de PSG vs Inter

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Arsenal: David Raya; Christian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Martin Odegaard, Leandro Trossard; Viktor Gyokeres. DT: Mikel Arteta.

Los árbitros de la final de la Champions League

- Árbitro: Daniel Siebert.

- Árbitro asistente 1: Jan Seidel.

- Árbitro asistente 2: Rafael Foltyn.

- Cuarto árbitro: Sandro Schärer.

- VAR: Bastian Dankert.

- Asistente VAR: Robert Schröder.

Las estadísticas de Inter vs PSG