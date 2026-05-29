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Quiénes son las nuevas caras en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó la nómina de 26 convocados para la Copa del Mundo, entre los que incluyó varias novedades en comparación con el plantel campeón en Qatar

29 de mayo 2026 · 13:53hs
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Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi, José Manuel López y Facundo Medina fueron las sorpresas en la lista de Scaloni

Lionel Scaloni terminó con la expectativa y confirmó la lista definitiva de la selección argentina para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El entrenador apostó por la base del plantel campeón en Qatar 2022, pero también abrió espacio para nuevas figuras que tendrán su primera experiencia en una Copa del Mundo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó la nómina oficial de 26 futbolistas con varias novedades respecto al equipo que levantó el trofeo hace cuatro años. En total, 17 campeones del mundo repetirán presencia en la máxima cita del fútbol, mientras que nueve jugadores debutarán en el certamen.

Scaloni mantuvo la estructura que dominó las Eliminatorias Sudamericanas y salió campeón de la Copa América 2024 y reforzó el plantel con futbolistas jóvenes que atraviesan un gran presente en Europa y Sudamérica.

Entre los 17 futbolistas que buscarán defender el título aparecen Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada.

La principal novedad entre los que no viajarán a Norteamérica es Marcos Acuña. El lateral izquierdo sufrió una contractura en el isquiotibial derecho durante la final que River jugó ante Belgrano y finalmente quedó afuera de la nómina.

Scaloni decidió viajar con Nicolás Tagliafico como único lateral izquierdo natural. Como alternativas aparecen dos debutantes como lo son Valentín Barco y Facundo Medina, dos futbolistas con capacidad para desempeñarse también en otros sectores del campo.

>> Leer más: El campeón del mundo tiene a sus 26, con una lista justa y de riesgo también

Los jugadores de la selección argentina que debutarán en un Mundial

Juan Musso

El arquero surgido de Racing tendrá su primera Copa del Mundo a los 32 años. Musso aprovechó la lesión de Jan Oblak y ganó protagonismo en Atlético de Madrid, donde disputó 18 partidos y mantuvo la valla invicta en siete ocasiones.

Aunque formó parte del ciclo Scaloni desde hace varios años, en Qatar 2022 quedó relegado detrás de Emiliano Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli.

Leonardo Balerdi

El defensor de Olympique de Marsella llega al Mundial tras consolidarse como uno de los zagueros argentinos de mejor rendimiento en Europa.

Balerdi, capitán del equipo francés, ganó terreno durante las Eliminatorias y aparece como una de las principales variantes de Cristian Romero en la defensa central.

Facundo Medina

El futbolista formado en River fue la gran sorpresa en la lista de 26. El bonaerense también milita en Olympique de Marsella y puede jugar como marcador central o lateral izquierdo.

Medina disputó siete encuentros con la Selección mayor desde su debut en 2020 y terminó de convencer a Scaloni por su versatilidad defensiva.

Valentín Barco

El ex Boca llega al Mundial después de una gran temporada en Racing de Estrasburgo. Su nivel en la Ligue 1 despertó el interés de Chelsea, que lo compró para la próxima temporada.

Barco jugó 43 partidos, marcó tres goles y dio nueve asistencias. Además, alcanzó las semifinales de la Conference League.

Nicolás Paz

El mediocampista nacido en Tenerife protagonizó una temporada consagratoria en el Como. Nico Paz marcó 12 goles y se convirtió en una de las figuras de la Serie A, donde logró la histórica clasificación del equipo a la próxima Champions League.

El futbolista dirigido por Cesc Fabregas estuvo en duda por una molestia en la rodilla, pero finalmente ingresó en la lista definitiva.

Nicolás González

El delantero tendrá revancha después de perderse Qatar 2022 por lesión. Scaloni siempre lo consideró una pieza importante en el esquema ofensivo y volvió a confiar en él pese a llegar con poco margen físico.

Durante la temporada disputó 39 partidos y convirtió cinco goles.

Giovani Lo Celso

Otro de los futbolistas que vuelve a escena tras una frustración mundialista. Una lesión muscular lo dejó afuera de Qatar 2022 cuando ya tenía un lugar asegurado.

El volante del Real Betis integra el ciclo Scaloni desde 2018 y suma 65 partidos con la camiseta argentina. Aunque llega con poco rodaje por problemas físicos, el entrenador lo considera un recambio clave.

Giuliano Simeone

El hijo del "Cholo" Simeone se ganó un lugar por su rendimiento en Atlético de Madrid. Su capacidad para recorrer toda la banda y aportar intensidad ofensiva terminó de convencer al cuerpo técnico.

En la última temporada jugó 53 partidos, marcó siete goles y aportó ocho asistencias.

José Manuel López

El “Flaco” López aparece como una de las grandes apuestas ofensivas de Scaloni. El delantero de Palmeiras atraviesa un gran presente en Brasil y logró meterse en la lista gracias a sus actuaciones recientes. En la temporada disputó 34 partidos, convirtió 14 goles y entregó siete asistencias.

Previamente ya había sumado minutos en tres de los últimos cuatro amistosos jugados por el combinado nacional, y dio una asistencia en el triunfo 6-0 ante Puerto Rico.

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