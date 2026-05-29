Nicolas Cage se sacó legalmente el apellido Coppola: "No quiero ser el primo payaso"

En una reciente entrevista con motivo de su más reciente serie, el actor contó por qué tomó la decisión de oficializar la modificación

Nicolas Cage es Nicolas Cage ahora también en el documento. Después de más de cuarenta años de carrera usando su apellido artístico elegido, decidió formalizar el cambio en 2025 para desligarse totalmente del clan Coppola.

El actor nació bajo el nombre Nicolas Kim Coppola, hijo de la bailarina Joy Vogelsang y de August Coppola, profesor de literatura y hermano mayor del director Francis Ford Coppola. De esta manera, Nick es primo de Sofia Coppola y Jason Schwartzman.

Sin embargo, desde sus comienzos en la industria, Cage eligió usar ese nombre para ganar autonomía artística y desligarse de suposiciones de favores por portación de apellido. En términos actuales, quiso correrse de la idea de ser un “nepo baby”, un hijo o pariente de figuras de la industria que se consagra gracias a sus relaciones familiares, más allá de su talento.

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Los motivos por los cuales Nicolas Cage cambió su apellido

Según contó él mismo, tomó la decisión a comienzos de los ochenta durante el rodaje de “Picardías estudiantiles” (“Fast Times at Ridgemont High”), película que protagonizó a los 18 años junto a Sean Penn. Cansado de las referencias a las películas de su tío, eligió tomar distancia nominal del árbol genealógico. La selección de “Cage” tuvo que ver con su afinidad por el personaje de Marvel, Luke Cage, y por el músico John Cage.

En una reciente entrevista para Variety, el artista explicó que desde 2025 su identidad legal coincide finalmente con su nombre público: “Soy Nick Cage en la vida real y soy Nick Cage en la pantalla”.

“Es mejor ser el patriarca de mi propia familia que el primo payaso en los márgenes de la familia de alguien más, así que decidí avanzar y ser Cage”, aseguró Nicolas, protagonista de la flamante serie “Spider-Noir”. Basada en los comics de Marvel, pero fuera del Universo Cinematográfico de Marvel, narra la historia de Ben Reilly, un investigador privado venido a menos que conserva la gloria de haber sido el único superhéroe de Nueva York. Desde el 27 de mayo, se puede ver en Prime Video.