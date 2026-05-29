La Capital | Zoom | festival

Se viene el 31º Festival de Cine Latinoamericano de Rosario, con más de 35 funciones gratuitas

Desde este viernes 29 de mayo y hasta el 6 de junio, el clásico evento tendrá lugar en cinco salas rosarinas: invitados de lujo, estrenos y espacios de formación

Morena Pardo

Por Morena Pardo

29 de mayo 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lu & Pau

"Lu & Pau", la nueva película de Nicanor Loreti, es una de las invitadas al 31º Festival de Cine Latinoamericano de Rosario

Vuelve un clásico de la ciudad: desde este viernes 29 de mayo y hasta el 6 de junio tendrá lugar la 31º edición del Festival de Cine Latinoamericano de Rosario. El evento presenta más de 35 funciones gratuitas programadas en cinco salas: Cine Lumière como sede principal junto a El Cairo Cine Público, Cines del Centro, Cultural Fontanarrosa y Complejo Astronómico Municipal. La programación incluye estrenos en competencia, funciones especiales, proyecciones fulldome y figuras invitadas que brindarán talleres, masterclass y entrevistas. La programación completa día por día puede consultarse en las redes sociales o el sitio web del Lumière.

La función de apertura tendrá lugar el viernes 29 de mayo, a las 19, en el Cine Lumière (Vélez Sársfield 1027), con la proyección de “Nuestra Tierra”, el celebrado documental de Lucrecia Martel que repasa la historia colonial argentina a partir del asesinato de Javier Chocobar, miembro de una comunidad originaria en Tucumán.

Otra de las películas invitadas será “Belén”, de Dolores Fonzi, que se podrá ver en una función especial el 3 de junio, día de la movilización nacional bajo la consigna Ni Una Menos. Estarán presentes algunas de las actrices del film: Ruth Plaate, Liliana Juárez y Julieta Cardinali.

>> Leer más: Histórico: un cineasta argentino ganó una Palma de Oro en Cannes

“Son dos películas super importantes de producción nacional que no podíamos omitir. La función de apertura creo que engalana un poco lo que veníamos pensando en el festival. Una película que es imprescindible porque su recorrido de producción llevó 10 años, y sobre todo porque abre ciertos interrogantes que continúan siendo centrales en la historia de nuestro país hasta el día de hoy. Creo que resulta imprescindible poder seguir poniéndola en pantalla”, aseguró en diálogo con La Capital Valeria Boggino, directora del festival.

A pesar de que ambas producciones ya están disponibles en plataformas (“Nuestra Tierra” ingresó al catálogo de Netflix el pasado 24 de mayo), su programación en el festival se sustenta en uno de los gestos centrales de un evento de estas características: construir instancias colectivas, un “tiempo en común” en torno a las películas. Un valor que se vuelve incluso más imprescindible en épocas de consumos individuales y algoritmos de streaming.

“La verdad que para nosotros es muy importante que estén dentro de la grilla del festival. Más allá digamos de que las películas fueron vistas o pueden ser vistas en otro lado, la búsqueda de volver a ponerlas en pantalla tiene que ver con provocar un encuentro diferente en torno a esos materiales. Al estar dentro de la lógica de un festival, permite que aparezcan otros públicos, otro recorridos, y cobre otros sentidos”, apuntó Boggino.

Embed

>> Leer más: El Festival de Jazz vuelve a encender la ciudad con cinco días de música en vivo

Récord de películas inscriptas

Una particularidad de esta edición es que recibió un número récord de producciones inscriptas para las tres competencias: se inscribieron 864 películas, 237 largometrajes y 627 cortometrajes de toda Latinoamérica. “Fue realmente sorpresivo para nosotros porque no esperábamos recibir el caudal de producciones que tuvimos este año, no solo en largometrajes sino también en cortometrajes. Fueron casi 200 producciones más que el año anterior y de casi todos los países latinoamericanos. Lo que se va a ver por supuesto que es una selección, pero tiene una fuerte representación continental”, aseguró la directora.

“Y muchos de estos trabajos, sobre todo los cortos, son en muchos casos producciones de estudiantes, trabajos de tesis y finales de escuelas de cine de Latinoamérica, que no es un dato menor tampoco. De los 44 cortos en competencia, poco menos de la mitad son trabajos de estudiantes de escuelas de cine”, destacó.

En épocas de desfinanciamiento del Incaa y crisis de la industria audiovisual argentina, los festivales de cine se convierten en ventanas indispensables para la producción independiente. En muchos casos, representan la única posibilidad de proyección.

“Los festivales de cine continúan siendo plataformas necesarias para poder canalizar producciones o películas que realmente no tienen la posibilidad de difundirse en otro tipo de encuentros o incluso de salas cinematográficas. Nos convertimos en un eslabón fundamental para aquellas producciones independientes que encuentran en los festivales la posibilidad del encuentro entre la obra y el público”, detalló en este sentido Boggino.

Embed

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: la nueva de Almodóvar, terror y animé

Además, destacó que “la mayoría” de las proyecciones de largometrajes, pero también de algunos cortometrajes, estarán presente miembros del equipo creativo. “Creo que eso es lo fundamental de un festival: provocar esa posibilidad de encuentro, de diálogo, de reflexión en torno al proceso creativo que luego se ve en la película”, subrayó la directora.

Otra de las películas invitadas destacadas es "Lu & Pau", la última producción de Nicanor Loreti (“Kryptonita”), que tendrá su estreno local el sábado 30 de mayo a las 20.30 en Cine Lumière, con la presencia del director y de Jazmín Stuart, una de sus protagonistas.

Además, a 10 años de su estreno, habrá cuatro funciones de “Belisario, el gran héroe del cosmos”, dirigida por Hernán Moyano, la primera serie de animación en formato fulldome sobre la historia de la astronáutica argentina que podrá verse los sábados y domingos en el Complejo Astronómico Municipal. El viernes 5 de junio en el Lumière, dedicado al género de terror, se presenta una reciente producción rosarina, "Memoria de una madre", junto a su director Mauro Ojeda, equipo técnico y actores.

Por otra parte, Cinemateca presenta "La pendiente del tiempo" (1993) de Fernando Zago, la primera tesis filmada en soporte fílmico de la Escuela Provincial de Cine y Televisión de Rosario, a partir de un film recuperado por el Archivo Fotográfico y Audiovisual de Jujuy.

Embed

>> Leer más: Festival de Cannes 2026: cuál fue la representación argentina

Como siempre, habrá espacios de formación gratuitos con importantes referentes del sector audiovisual, destinados específicamente a estudiantes de teatro y cine, docentes, artistas, actores y actrices, directores y productores.

La película invitada para la función de clausura es otro estreno local: "Había una vez un mago", documental de María Salomé Jury y Oscar Frenkel sobre Leonardo Favio. Un retrato íntimo de uno de los directores más importantes del cine argentino, que se podrá ver el sábado 6 de junio, a las 20.30, también en Lumière.

“El festival es un espacio de circulación, de exhibición, de intercambio, de reflexión que impulsa la visibilidad al cine independiente de toda nuestra región, Latinoamérica. Cada una de las películas digamos se convierte en una ventana donde poder mirarnos, reflejarnos, donde despertar nuevas sensibilidades y donde encontrarse con formas singulares de ver lo que sucede en nuestros mundos”, afirmó Boggino.

“Es la continuidad de un proyecto que surgió hace más de 30 años y que se sostiene por una decisión política, donde hay un compromiso desde la Secretaría de Cultura y la Municipalidad de Rosario de poder seguir promoviendo la realización del festival, difundiendo el cine latinoamericano, posibilitando el acceso a la cultura y a las producciones audiovisuales. También fomenta el vínculo entre creadores, cineastas, instituciones culturales, espacios formativos, y públicos diversos”, cerró.

Noticias relacionadas
Barbi Recanati dará un show este jueves 28 en Casa Brava, donde compartirá las canciones de Único y Nuestro

Barbi Recanati: "Para que haya un público feminista tiene que haber una escena feminista"

Ricardo Darín estuvo presente en el programa  “Por favor rebobinar” en Olga

Ricardo Darín habló sobre la crisis del cine argentino: "Está por extinguirse"

Chechu Bonelli respondió las críticas por la decisión de reubicar a su perra Frida, en medio del conflicto con su ex, Darío Cvitanich

Chechu Bonelli habló de las amenazas de Darío Cvitanich y la decisión de reubicar a su perra

Leonardo Sbaraglia protagoniza la nueva película de Pedro Almodóvar que llega a todos los cines del país

Estrenos de cine en Rosario: la nueva de Almodóvar, terror y animé

Ver comentarios

Las más leídas

En Newells comenzaron las rescisiones de contrato de cara al próximo torneo

En Newell's comenzaron las rescisiones de contrato de cara al próximo torneo

La frase picante que tiró Jeremías Ledesma tras la derrota canalla en Ecuador

La frase picante que tiró Jeremías Ledesma tras la derrota canalla en Ecuador

Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso

Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso

Un exjugador de Central denunció extorsiones por una deuda de apuestas ilegales

Un exjugador de Central denunció extorsiones por una deuda de apuestas ilegales

Lo último

La Municipalidad quiere arrancar la reconversión de la costa norte entre junio y julio

La Municipalidad quiere arrancar la reconversión de la costa norte entre junio y julio

Licitarán la compra de materiales para los gasoductos de las rutas 20 y 34

Licitarán la compra de materiales para los gasoductos de las rutas 20 y 34

Crimen en barrio Ludueña: balearon a un hombre en la puerta de su casa

Crimen en barrio Ludueña: balearon a un hombre en la puerta de su casa

Crisis en La Favorita: los reclamos entre la operadora y los dueños puede derivar en desalojo

El vínculo contractual entre la gerenciadora y el fideicomiso podría extinguirse el martes. Crisis y deuda acumulada

Crisis en La Favorita: los reclamos entre la operadora y los dueños puede derivar en desalojo

Por Lucas Ameriso
Crimen en barrio Ludueña: balearon a un hombre en la puerta de su casa
Policiales

Crimen en barrio Ludueña: balearon a un hombre en la puerta de su casa

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Sin bicicletas en las calles con carriles exclusivos: una idea de dudoso cumplimiento

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Sin bicicletas en las calles con carriles exclusivos: una idea de dudoso cumplimiento

Industriales de todo el país  reclamaron desde Rosario políticas para el sector

Por Alvaro Torriglia
Economía

Industriales de todo el país  reclamaron desde Rosario políticas para el sector

El tiempo en Rosario: viernes ya sin niebla pero con muchas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ya sin niebla pero con muchas nubes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Newells comenzaron las rescisiones de contrato de cara al próximo torneo

En Newell's comenzaron las rescisiones de contrato de cara al próximo torneo

La frase picante que tiró Jeremías Ledesma tras la derrota canalla en Ecuador

La frase picante que tiró Jeremías Ledesma tras la derrota canalla en Ecuador

Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso

Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso

Un exjugador de Central denunció extorsiones por una deuda de apuestas ilegales

Un exjugador de Central denunció extorsiones por una deuda de apuestas ilegales

Newells aclaró su posición sobre uno de los acusados por el ataque a un jugador

Newell's aclaró su posición sobre uno de los acusados por el ataque a un jugador

Ovación
Súper Rugby Américas: Capibaras vuelve a Rosario para celebrar el pase a semifinales ante un peso pesado
Ovación

Súper Rugby Américas: Capibaras vuelve a Rosario para celebrar el pase a semifinales ante un peso pesado

Súper Rugby Américas: Capibaras vuelve a Rosario para celebrar el pase a semifinales ante un peso pesado

Súper Rugby Américas: Capibaras vuelve a Rosario para celebrar el pase a semifinales ante un peso pesado

El final del semestre vuelve a poner a Central al límite de la exigencia física

El final del semestre vuelve a poner a Central al límite de la exigencia física

Boca perdió con Universidad Católica y le dijo adiós a la Copa Libertadores

Boca perdió con Universidad Católica y le dijo adiós a la Copa Libertadores

Policiales
Crimen en barrio Ludueña: balearon a un hombre en la puerta de su casa
Policiales

Crimen en barrio Ludueña: balearon a un hombre en la puerta de su casa

Imputan por secuestro extorsivo a uno de los captores de una mujer

Imputan por secuestro extorsivo a uno de los captores de una mujer

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa

Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso

Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso

La Ciudad
La Municipalidad quiere arrancar la reconversión de la costa norte entre junio y julio
La Ciudad

La Municipalidad quiere arrancar la reconversión de la costa norte entre junio y julio

El pensamiento crítico: la frontera entre la justicia humana y el algoritmo

El pensamiento crítico: la frontera entre la justicia humana y el algoritmo

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Crisis en La Favorita: los reclamos entre la operadora y los dueños puede derivar en desalojo

Crisis en La Favorita: los reclamos entre la operadora y los dueños puede derivar en desalojo

El rosarino que trabaja en la economía espacial y anticipa nuevas oportunidades
Economía

El rosarino que trabaja en la economía espacial y anticipa nuevas oportunidades

Buscan prohibir bicicletas y monopatines en calles con carril exclusivo
la ciudad

Buscan prohibir bicicletas y monopatines en calles con carril exclusivo

EEUU catalogó como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al PCC
El Mundo

EEUU catalogó como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al PCC

La Unión Europea multó a Temu por juguetes tóxicos y tecnología insegura
Información General

La Unión Europea multó a Temu por juguetes tóxicos y tecnología insegura

Cerúndolo dio el batacazo del año y eliminó a Sinner en Roland Garros
OVACION

Cerúndolo dio el batacazo del año y eliminó a Sinner en Roland Garros

Conciliación obligatoria: La lucha continúa, afirman aceiteros de San Lorenzo
Economía

Conciliación obligatoria: "La lucha continúa", afirman aceiteros de San Lorenzo

El titular de Agricultura y su enojo porque no recibió aplausos: Pónganle flow
Política

El titular de Agricultura y su enojo porque no recibió aplausos: "Pónganle flow"

Fallo inédito en Córdoba: vinculan la vacuna Sputnik V con la muerte de una joven
Salud

Fallo inédito en Córdoba: vinculan la vacuna Sputnik V con la muerte de una joven

Detenidos por el ataque con una molotov contra el auto de un jugador de Newells
POLICIALES

Detenidos por el ataque con una molotov contra el auto de un jugador de Newell's

Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio
La Ciudad

Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio

Quini 6: de qué ciudad es el apostador que ganó $600 millones en el Revancha
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el apostador que ganó $600 millones en el Revancha

Denuncia por supuesto sexo en un vuelo a Rosario: sin pruebas ni imputados
La Ciudad

Denuncia por supuesto sexo en un vuelo a Rosario: sin pruebas ni imputados

Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas
La Ciudad

Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas

Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9
La Ciudad

Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9

La historiadora rosarina agraviada por Milei recibió un premio internacional
La Ciudad

La historiadora rosarina agraviada por Milei recibió un premio internacional

Vialidad diferenció las mejoras en la colectora del acceso al Hotel Sol de Funes
La Región

Vialidad diferenció las mejoras en la colectora del acceso al Hotel Sol de Funes

Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a un acusado
Policiales

Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a un acusado

Central conmovedor: jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido
Ovación

Central conmovedor: jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido

Capital de la cardiología: 5.000 especialistas llegan a Rosario para un congreso
Salud

Capital de la cardiología: 5.000 especialistas llegan a Rosario para un congreso

El drama familiar que llevó al diputado Esteban Paulón a impulsar la ley de eutanasia
Información General

El drama familiar que llevó al diputado Esteban Paulón a impulsar la ley de eutanasia