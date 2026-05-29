Se viene el 31º Festival de Cine Latinoamericano de Rosario, con más de 35 funciones gratuitas

Desde este viernes 29 de mayo y hasta el 6 de junio, el clásico evento tendrá lugar en cinco salas rosarinas: invitados de lujo, estrenos y espacios de formación

"Lu & Pau", la nueva película de Nicanor Loreti, es una de las invitadas al 31º Festival de Cine Latinoamericano de Rosario

Vuelve un clásico de la ciudad: desde este viernes 29 de mayo y hasta el 6 de junio tendrá lugar la 31º edición del Festival de Cine Latinoamericano de Rosario. El evento presenta más de 35 funciones gratuitas programadas en cinco salas: Cine Lumière como sede principal junto a El Cairo Cine Público, Cines del Centro, Cultural Fontanarrosa y Complejo Astronómico Municipal. La programación incluye estrenos en competencia, funciones especiales, proyecciones fulldome y figuras invitadas que brindarán talleres, masterclass y entrevistas. La programación completa día por día puede consultarse en las redes sociales o el sitio web del Lumière .

La función de apertura tendrá lugar el viernes 29 de mayo, a las 19, en el Cine Lumière (Vélez Sársfield 1027), con la proyección de “Nuestra Tierra”, el celebrado documental de Lucrecia Martel que repasa la historia colonial argentina a partir del asesinato de Javier Chocobar, miembro de una comunidad originaria en Tucumán.

Otra de las películas invitadas será “Belén”, de Dolores Fonzi, que se podrá ver en una función especial el 3 de junio, día de la movilización nacional bajo la consigna Ni Una Menos. Estarán presentes algunas de las actrices del film: Ruth Plaate, Liliana Juárez y Julieta Cardinali.

“Son dos películas super importantes de producción nacional que no podíamos omitir. La función de apertura creo que engalana un poco lo que veníamos pensando en el festival. Una película que es imprescindible porque su recorrido de producción llevó 10 años, y sobre todo porque abre ciertos interrogantes que continúan siendo centrales en la historia de nuestro país hasta el día de hoy. Creo que resulta imprescindible poder seguir poniéndola en pantalla”, aseguró en diálogo con La Capital Valeria Boggino, directora del festival.

A pesar de que ambas producciones ya están disponibles en plataformas (“Nuestra Tierra” ingresó al catálogo de Netflix el pasado 24 de mayo), su programación en el festival se sustenta en uno de los gestos centrales de un evento de estas características: construir instancias colectivas, un “tiempo en común” en torno a las películas. Un valor que se vuelve incluso más imprescindible en épocas de consumos individuales y algoritmos de streaming.

“La verdad que para nosotros es muy importante que estén dentro de la grilla del festival. Más allá digamos de que las películas fueron vistas o pueden ser vistas en otro lado, la búsqueda de volver a ponerlas en pantalla tiene que ver con provocar un encuentro diferente en torno a esos materiales. Al estar dentro de la lógica de un festival, permite que aparezcan otros públicos, otro recorridos, y cobre otros sentidos”, apuntó Boggino.

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Récord de películas inscriptas

Una particularidad de esta edición es que recibió un número récord de producciones inscriptas para las tres competencias: se inscribieron 864 películas, 237 largometrajes y 627 cortometrajes de toda Latinoamérica. “Fue realmente sorpresivo para nosotros porque no esperábamos recibir el caudal de producciones que tuvimos este año, no solo en largometrajes sino también en cortometrajes. Fueron casi 200 producciones más que el año anterior y de casi todos los países latinoamericanos. Lo que se va a ver por supuesto que es una selección, pero tiene una fuerte representación continental”, aseguró la directora.

“Y muchos de estos trabajos, sobre todo los cortos, son en muchos casos producciones de estudiantes, trabajos de tesis y finales de escuelas de cine de Latinoamérica, que no es un dato menor tampoco. De los 44 cortos en competencia, poco menos de la mitad son trabajos de estudiantes de escuelas de cine”, destacó.

En épocas de desfinanciamiento del Incaa y crisis de la industria audiovisual argentina, los festivales de cine se convierten en ventanas indispensables para la producción independiente. En muchos casos, representan la única posibilidad de proyección.

“Los festivales de cine continúan siendo plataformas necesarias para poder canalizar producciones o películas que realmente no tienen la posibilidad de difundirse en otro tipo de encuentros o incluso de salas cinematográficas. Nos convertimos en un eslabón fundamental para aquellas producciones independientes que encuentran en los festivales la posibilidad del encuentro entre la obra y el público”, detalló en este sentido Boggino.

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Además, destacó que “la mayoría” de las proyecciones de largometrajes, pero también de algunos cortometrajes, estarán presente miembros del equipo creativo. “Creo que eso es lo fundamental de un festival: provocar esa posibilidad de encuentro, de diálogo, de reflexión en torno al proceso creativo que luego se ve en la película”, subrayó la directora.

Otra de las películas invitadas destacadas es "Lu & Pau", la última producción de Nicanor Loreti (“Kryptonita”), que tendrá su estreno local el sábado 30 de mayo a las 20.30 en Cine Lumière, con la presencia del director y de Jazmín Stuart, una de sus protagonistas.

Además, a 10 años de su estreno, habrá cuatro funciones de “Belisario, el gran héroe del cosmos”, dirigida por Hernán Moyano, la primera serie de animación en formato fulldome sobre la historia de la astronáutica argentina que podrá verse los sábados y domingos en el Complejo Astronómico Municipal. El viernes 5 de junio en el Lumière, dedicado al género de terror, se presenta una reciente producción rosarina, "Memoria de una madre", junto a su director Mauro Ojeda, equipo técnico y actores.

Por otra parte, Cinemateca presenta "La pendiente del tiempo" (1993) de Fernando Zago, la primera tesis filmada en soporte fílmico de la Escuela Provincial de Cine y Televisión de Rosario, a partir de un film recuperado por el Archivo Fotográfico y Audiovisual de Jujuy.





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Como siempre, habrá espacios de formación gratuitos con importantes referentes del sector audiovisual, destinados específicamente a estudiantes de teatro y cine, docentes, artistas, actores y actrices, directores y productores.

La película invitada para la función de clausura es otro estreno local: "Había una vez un mago", documental de María Salomé Jury y Oscar Frenkel sobre Leonardo Favio. Un retrato íntimo de uno de los directores más importantes del cine argentino, que se podrá ver el sábado 6 de junio, a las 20.30, también en Lumière.

“El festival es un espacio de circulación, de exhibición, de intercambio, de reflexión que impulsa la visibilidad al cine independiente de toda nuestra región, Latinoamérica. Cada una de las películas digamos se convierte en una ventana donde poder mirarnos, reflejarnos, donde despertar nuevas sensibilidades y donde encontrarse con formas singulares de ver lo que sucede en nuestros mundos”, afirmó Boggino.

“Es la continuidad de un proyecto que surgió hace más de 30 años y que se sostiene por una decisión política, donde hay un compromiso desde la Secretaría de Cultura y la Municipalidad de Rosario de poder seguir promoviendo la realización del festival, difundiendo el cine latinoamericano, posibilitando el acceso a la cultura y a las producciones audiovisuales. También fomenta el vínculo entre creadores, cineastas, instituciones culturales, espacios formativos, y públicos diversos”, cerró.