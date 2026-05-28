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Una bebé de dos meses salió despedida de un auto que volcó cerca de Álvarez y está grave

Según pudo saberse, la nena salió eyectada al volcar el auto en un camino rural y su madre demoró en encontrarla entre los pastizales

28 de mayo 2026 · 20:41hs
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Una bebé de dos meses salió despedida de un auto que volcó cerca de Álvarez y está grave

Captura de TV (Telefé Rosario)

Una bebé de dos meses de edad se encontraba en grave estado de salud, luego de que el auto en el que viajaba junto a su madre y su hermano perdiera el control y sufriera un vuelco en un camino rural cerca de la localidad de Álvarez, accidente que provocó que la nena saliera despedida del vehículo.

Según pudo saberse, la bebé salió eyectada en el vuelco y su madre demoró en encontrarla entre los pastizales.

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El siniestro ocurrió en la tarde de este jueves en el camino rural que une Álvarez con la ruta 18, conocido por los pobladores de la zona como el camino del cementerio. La madre y sus dos hijos, oriundos de la vecina localidad de Los Pinos, circulaban por el camino rural en un Fiat Palio Weekend cuando la conductora perdió el control del auto por causas que aún se tratan de esclarecer, y sufrió un vuelco. La mujer, con algunas heridas, constató que su hijo de 6 años no había sufrido golpes, pero no encontraba a su hija de dos meses, hasta que finalmente la halló en una zanja entre los pastizales.

La mujer fue trasladada con algunas heridas al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), mientras que la bebé fue llevada en una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) de Álvarez a un sanatorio de Rosario, al que llegó en grave estado.

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