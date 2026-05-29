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La muestra "Conurbano Style", liderada por Marcos López, se podrá ver en Rosario

El artista inagurará la muestra y presentará su libro en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario

29 de mayo 2026 · 09:48hs
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La muestra “Conurbano Style” inaugura este viernes 29 de mayo en el Colegio de Arquitectos de Rosario

La muestra “Conurbano Style” inaugura este viernes 29 de mayo en el Colegio de Arquitectos de Rosario

“Conurbano Style”, el proyecto fotográfico colectivo de The Walking Conurban junto a Marcos López, desembarca en Rosario con una muestra y la presentación del libro que retrata, desde una mirada popular y contemporánea, las formas de habitar el territorio urbano.

Organizado por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 2 Rosario, la muestra podrá visitarse de manera libre y gratuita durante un mes, de lunes a viernes de 8 a 18, en la sede del Colegio local (Av. Belgrano 646). La inauguración será el viernes 29 de mayo a las 19 e incluirá una conversación abierta con Marcos López.

The Walking Conurban es una comunidad digital que reúne más de 7000 fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, donde desde hace años se registran escenas, paisajes, objetos y personajes de la vida cotidiana en el conurbano bonaerense. A partir de ese enorme archivo colectivo, Marcos López realizó una selección de 177 imágenes que dieron forma al libro y a la muestra “Conurbano Style”, un potente relato visual sobre la cultura popular, las formas de habitar y las identidades urbanas contemporáneas.

>> Leer más: Marcos López trae su mundo a Rosario: destellos de un artista pop

El proyecto, que comenzó casi como un juego en redes sociales y terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural con más de 500 mil seguidores en Instagram, propone mirar el territorio desde otro lugar: desde lo afectivo, lo cotidiano y lo inesperado.

Cada una de las imágenes seleccionadas aporta una perspectiva distinta y, juntas, construyen una cartografía donde conviven altares en la vereda, arquitecturas espontáneas, tanques de agua convertidos en catedrales y colores que jamás entrarían en una paleta oficial.

“Desde el Colegio entendemos que la arquitectura y el urbanismo también se piensan a partir de las formas en que miramos y habitamos nuestros territorios”, señaló Marcelo Lamberto, presidente de la institución. “‘Conurbano Style’ propone una mirada sensible y profundamente contemporánea sobre la ciudad y la cultura popular. Invitamos a toda la comunidad a recorrer esta muestra, que podrá visitarse durante un mes en nuestra sede”, dijo.

El libro incluye un texto original de Leonardo Oyola, un prólogo de Marcos López y un epílogo de Diego Flores y Guillermo Galeano, creadores de The Walking Conurban. La publicación fue posible gracias al acompañamiento de 750 personas que participaron de la preventa colectiva; todos sus nombres forman parte de esta edición. Podrá adquirirse en la biblioteca del Colegio.

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