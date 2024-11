"Pibes Bien", la obra teatral que cuenta lo dicho y lo oculto del narcotráfico en Rosario

La dramaturgia es de Santiago Dejesus, director teatral que define su arte como de "testimonio" y podría sintetizarse en "dos mecánicos que encuentran un bolso que cambiará sus vidas para siempre. La infernal maquinaria de dinero, drogas, favores, fiestas y balas se enciende en la ciudad más violenta de Argentina. La suerte está echada. Nadie quiere ceder ni volver a ser lo que fue", pero es más. Hay en la obra una poética de lo no dicho, de lo que ya sabe cada habitante de esta ciudad que necesita del arte teatral más que nunca.

Según los productores, “ en Argentina y específicamente en Rosario, dentro del ámbito teatral el tema del narcotráfico y la violencia armada pareciera ser un tema tabú. Hasta hoy no hay representaciones teatrales, ya sean ficciones o no-ficciones, que hablan de este problema atroz y actual. La idea de crear una obra en torno a ello impone problemas de diferente naturaleza en cada etapa del proceso. En la investigación no existen textos dramáticos que aborden el tema, lo que significa que el proyecto probablemente sea pionero en la temática. En la creación, el peligro de utilizar el sufrimiento de las víctimas como una excusa para el entretenimiento. Y por último, durante las presentaciones del espectáculo, la potencial exposición de nosotros y nuestras familias a la violencia de las bandas narco-policiales locales”.

Los actores plantearon la obra también como una performance: “Nos proponemos trabajar en colaboración con artistas teatrales, periodistas y testigos para producir una estructura dramática que incluya hechos verdaderos, semi-verdaderos, biográficos y ficticios. En el teatro, cuando abordamos un tema social actual de esta naturaleza, la definición «inspirado en hechos reales» funciona pero es inexacta y peligrosa, porque podemos caer en el error de utilizar el sufrimiento y la desesperación de personas reales para entretener. Conscientes de ese dilema, el proyecto pretende contar una historia poderosa que nos haga sentir y reconocer lo más humano que hay en nosotros, abrazando nuestras contradicciones y deseos. Una historia donde buenos y malos son difíciles de distinguir porque en el fondo todos ellos buscan desesperadamente «ser alguien» y están dispuestos a pagar el precio". En la expectativa de los actores y los productores hay en carpeta una probable gira por Estados Unidos en 2025.

"Nuestro objetivo también es utilizar la obra para inspirar a otros artistas de teatro, estudiantes y público en general a hablar sobre el narcotráfico y sus problemáticas, brindar un espacio de discusión y generar acciones comunitarias. Iremos a Albuquerque, allí tenemos contactos muy afianzados, y vamos a proponerle al Departamento de Teatro y Danza de la Universidad de Nuevo México clases con el tema de la obra y producir material creativo junto con sus estudiantes. Además, organizaremos mesas redondas y debates con estudiantes de College of Fine Arts, miembros del proyecto y miembros del Latin American and Iberian Institute of UNM”, expresaron los productores y actores de esta obra plagada de riesgos y de una muy buena manufactura.

Los proyectos y las proyecciones de la obra son variadas: "Crear una narrativa performática que refleje poética y estéticamente la interrelación entre el narcotráfico, la violencia y la corrupción, y su conexión con la economía local. Utilizar la obra para generar diálogos y discusiones en relación con la temática de consumo problemático y violencia en nuestras comunidades".