Nuevo parte médico sobre Christian Petersen: sigue internado en unidad coronaria y está estable

El chef permanece internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires desde el viernes, luego de ser trasladado desde Neuquén tras sufrir una descompensación durante el ascenso al volcán Lanín.

Christian Petersen pasó su primer fin de semana internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires , luego de ser trasladado desde Neuquén, donde había sufrido una descompensación cuando visitaba el volcán Lanín. La clínica difundió en las últimas horas un nuevo parte médico, en el que reconoce un paciente "hemodinámicamente estable", pero que se resiste a dar mayores precisiones.

El viernes, en el primer comunicado que emitió el Hospital Alemán , señalaron que el paciente se encontraba estable y fue recibido por un equipo médico interdisciplinario para una evaluación inicial y un ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución. En este sentido, y 72 horas más tarde, las autoridades apuntaron este lunes que “se prevé la realización de estudios complementarios en las próximas 48 horas, de acuerdo con los protocolos habituales de atención”.

Así, a cuatro días de su arribo a Buenos Aires, Petersen “continúa internado, en unidad coronaria, bajo control clínico permanente. Al momento del presente comunicado, se encuentra hemodinámicamente estable”, según el parte firmado por el director médico del hospital, Norberto Mezzadri.

El hospital Alemán de Buenos Aires se comprometió a “preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia” y, por lo tanto, “no se brindarán mayores precisiones sobre su evolución clínica” .

Traslado a Buenos Aires

Tras dos semanas de hospitalización en Neuquén, Christian Petersen fue trasladado en un avión sanitario al Hospital Alemán de Buenos Aires. El cocinero de 56 años se recupera de una descompensación cuando visitaba el volcán Lanin. Antes de llegar a Capital Federal, el chef fue extubado.

El pasado 12 de diciembre, Petersen sufrió una descompensación cuando formaba parte de un grupo de excursionistas que visitaban la Cordillera de los Andes. Desde entonces, estuvo internado en el Hospital Ramón carrillo de San Martín de Los Andes, en la provincia de Neuquén.

La evolución que mostró el chef permitió retirarle la respiración asistida y la familia decidió el trasladarlo a Buenos Aires. En el marco de las fiestas navideñas, los Petersen emitieron un comunicado en el que aclaran las mejorías y precisaron que fue extubado.

Con la estabilización de la salud del chef, se decidió su derivación al Hospital Alemán de Buenos Aires, para estar más cerca de su familia y allegados. La clínica privada está ubicada en Recoleta.

Habló la familia de Christian Petersen

El fin de año de la familia de Christian Petersen quedó signado por la incertidumbre luego de la descompensación que sufrió el chef mientras intentaba escalar el volcán Lanín, en Neuquén. Horas antes de la Nochebuena, desde el círculo íntimo del cocinero emitieron un comunicado para informar sobre su salud, mientras estaba internado en la provincia patagónica.

La familia de Petersen usó la cuenta de Instagram del reconocido chef (cuenta con 700.000 seguidores) para dar a conocer las nuevas noticias sobre su salud.

A través de un texto subido a una historia en la cuenta de Instagram del chef y tras varias semanas de angustia e incertidumbre, la familia de Christian Petersen aseguró que se sumaba a la "jornada festiva" para agradecer una "franca mejoría" del cocinero.

“En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris. Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”, comienza el breve texto.

Y continuaron: "Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín (de los Andes) con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención".

"Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día. Queremos agradecer tantas señales de afecto y energías positivas recibidas, que pulsan lo más valioso que Chris necesita, el respeto y la tan amorosa valoración de la vida", concluye la carta, fechada este 24 de diciembre.

Qué pasó con Christian Petersen, según los guías de montaña

La postura de la familia Petersen en nombre del chef se conoció luego de que la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) difundiera un comunicado en el que detallaron cómo se desarrolló la expedición al volcán Lanín en la que participó el chef Christian Petersen, quien luego quedó internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

El texto, publicado en redes sociales, buscó aclarar versiones que circularon luego de que se conociera el hecho. La entidad desmintió que el cocinero haya sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) o una fibrilación auricular durante el ascenso, como se mencionó en un principio.

Según la AAGM, Petersen no presentó problemas de salud durante el tramo del recorrido que completó. No obstante, el comunicado señaló un cambio en su comportamiento que alteró la dinámica del grupo.

El examen toxicológico

La internación en terapia intensiva de Christian Petersen en San Martín de los Andes sumó un nuevo y delicado capítulo tras filtrarse el resultado del examen toxicológico realizado tras su descompensación durante una excursión al volcán Lanín. La información generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y la gastronomía, donde el chef es una figura muy reconocida por su trabajo en televisión.

El dato se conoció en "Tarde o Temprano" (El Trece), cuando la periodista Fernanda Iglesias aportó detalles que, aseguró, la familia del cocinero habría intentado mantener en reserva. De acuerdo a lo que contó al aire, el examen toxicológico realizado a Petersen dio positivo en cocaína y MD, una sustancia asociada a las metanfetaminas. “La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas”, afirmó la panelista, sin rodeos.