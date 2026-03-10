Estados Unidos e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra

Ambas partes endurecieron sus posturas. Irán lanzó nuevos ataques contra Israel y el golfo Pérsico, mientras que Israel atacó Irán y Líbano

Los ataques de Irán contra infraestructura petrolera regional y las promesas de estrangular el tráfico marítimo mantuvieron a los mercados en vilo este martes, mientras que Estados Unidos prometía nuevos ataques. La guerra que comenzó hace 11 días no parece tener un final claro a la vista, y sus efectos se hacen sentir en todo Medio Oriente y más allá.

Ambas partes endurecieron sus posturas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, prometió nuevamente los ataques más intensos hasta ahora, mientras que los líderes de Irán descartaban entablar conversaciones y amenazaban directamente al presidente estadounidense, Donald Trump.

Irán lanzó nuevos ataques contra Israel y países árabes del golfo Pérsico, mientras que Israel lanzó bombas sobre Irán y Líbano, donde combate con Hezbolá.

Residentes de Teherán dijeron que habían sufrido algunos de los ataques más intensos de la guerra, que provocaron cortes de electricidad en muchos vecindarios de la capital. Decenas de miles de iraníes buscaron refugio en la campiña.

Emiratos Árabes Unidos reportó dos muertes más después de que nueve drones impactaran el país, mientras que casi tres docenas de aeronaves no tripuladas y misiles fueron interceptados. En Emiratos Árabes Unidos, los bomberos combatían un incendio en la ciudad industrial de Ruwais —sede de plantas petroquímicas— tras un ataque con drones iraní.

En Baréin, las autoridades dijeron que un ataque iraní alcanzó un edificio residencial en Manama, la capital, matando a una mujer de 29 años e hiriendo a otras ocho personas. El Ministerio de Defensa de Baréin afirmó que interceptó más de 100 misiles balísticos y 175 drones desde que comenzó la guerra.

Las sirenas también sonaron en Jerusalén y se oyeron sonidos de explosiones en Tel Aviv mientras los sistemas de defensa israelíes trabajaban para interceptar las andanadas provenientes de Irán. Hezbolá lanzó misiles hacia Israel.

En el Pentágono, Hegseth había aseverado que este martes sería "una vez más" el día "más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques, inteligencia más refinada y mejor que nunca”. Añadió que, en las últimas 24 horas, Irán disparó la menor cantidad de misiles desde el inicio de la guerra.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses alcanzaron más de 5.000 objetivos.

En Irán, al menos 1.230 personas han muerto, mientras que el número de muertos es de al menos 397 en Líbano y 12 en Israel, según funcionarios.

Los líderes de Irán se mantuvieron desafiantes tras los ataques. “Definitivamente no buscamos un alto el fuego”, escribió desafiante en la red social X (ex-Twitter) el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf.

“Creemos que al agresor hay que darle un puñetazo en la boca para que aprenda una lección y para que nunca vuelva a pensar en atacar a nuestro amado Irán”, añadió.