Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial

La hija del periodista Jorge Rial está imputada por su presunta participación en un robo ocurrido el 18 de enero pasado en Villa Adelina

Morena Rial fue beneficiada con prisión domiciliaria con monitoreo electrónico en la causa que se le sigue por una serie de robos en la localidad bonaerense de Villa Adelina.

Su abogado, Martín Leiro, confirmó que la defensa presentó un escrito en Casación firmado por Rocío, hermana de Morena, y Jorge Rial, su padre, en donde ambos se comprometieron a garantizar el cumplimiento de las obligaciones especiales que podrían disponerse y a brindarle el apoyo familiar y económico necesario para su subsistencia y la de su hijo durante el tiempo que le demande encontrar un medio de autosustento.

La hija del periodista Jorge Rial está imputada y se encontraba detenida en el penal de Magdalena por su presunta participación en un robo ocurrido el 18 de enero pasado, cerca de las 22, en una vivienda ubicada en José María Moreno al 2700, Villa Adelina.

La investigación señaló que Morena Rial y otros cómplices llegaron al lugar en un Peugeot 207 blanco que ella misma conducía, y robaron la vivienda aprovechando que los dueños no estaban.

La joven de 26 años y Alan Martínez Fernández se encuentran imputados por los delitos de “robo doblemente agravado por haber sido mediante escalamiento y efracción (hecho 1) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por ser cometido mediante efracción (hecho 2) en concurso real por robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho 3)”.

Por su parte, Lautaro Tomás Ledesma, de 23 años, está acusado por “robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción (primer hecho) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (tercer hecho)”.

El fiscal de San Isidro Patricio Ferrari había solicitado la elevación a juicio oral y público tras la etapa de instrucción.