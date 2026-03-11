Pedro Aznar y David Lebón llegan a Rosario: cuándo es el show y cómo conseguir entradas

Los históricos músicos del rock argentino se presentarán en una serie de conciertos para repasar las canciones más emblemáticas de Serú Girán

Pedro Aznar y David Lebón darán un show e Rosario para revivir los clásicos de Serú Girán

Una de las bandas fundamentales del rock argentino volverá a los escenarios y Rosario será una de sus paradas . Se trata de Serú Girán, cuyo legado será celebrado en una serie de shows anunciados por dos de sus integrantes, Pedro Aznar y David Lebón .

El reencuentro incluirá una serie de presentaciones en las que los músicos repasarán los clásicos del histórico grupo que integraron junto a Charly García y Oscar Moro.

Cabe recordar que la dupla ya había dado señales de este regreso en los último año. En mayo de 2025 se presentaron juntos en el Festival Cordillera en Bogotá, Colombia, y previamente, en abril del mismo año , sorprendieron a sus seguidores al compartir escenario en el Quilmes Rock. Allí tocaron ante más de 150 mil personas y ofrecieron un repertorio cargado de clásicos inoxidables de Serú Girán, canciones que siguen vigentes y continúan marcando a generaciones sucesivas.

Ahora, David Lebón y Pedro Aznar anunciaron un show conjunto el próximo 19 de junio en el Movistar Arena de Buenos Aires. La buena noticia para los rosarinos es que quienes quieran presenciar este reencuentro no tendrán que viajar hasta la capital: pocos días después los músicos llegarán a Rosario. Las entradas, según adelantaron, estarán disponibles próximamente.

Cuándo es el show de Serú Girán en Rosario

El show de Pedro Aznar y David Lebón en Rosario ya tiene fecha confirmada: será el sábado 4 de julio. La cita tendrá lugar en el Metropolitano Rosario, donde los músicos repasarán clásicos del repertorio de Serú Girán.

Cómo y dónde conseguir las entradas

Las entradas para el esperado reencuentro estarán disponibles a partir del jueves 12, desde las 11 de la mañana, a través de la plataforma TurboEntrada.

Quienes prefieran comprarlas de manera presencial podrán acercarse al local de Mitre 737 o a la boletería del Metropolitano.