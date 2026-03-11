La Capital | Zoom | Pedro Aznar

Pedro Aznar y David Lebón llegan a Rosario: cuándo es el show y cómo conseguir entradas

Los históricos músicos del rock argentino se presentarán en una serie de conciertos para repasar las canciones más emblemáticas de Serú Girán

11 de marzo 2026 · 13:09hs
Pedro Aznar y David Lebón darán un show e  Rosario para revivir los clásicos de Serú Girán

Pedro Aznar y David Lebón darán un show e  Rosario para revivir los clásicos de Serú Girán

Una de las bandas fundamentales del rock argentino volverá a los escenarios y Rosario será una de sus paradas. Se trata de Serú Girán, cuyo legado será celebrado en una serie de shows anunciados por dos de sus integrantes, Pedro Aznar y David Lebón.

El reencuentro incluirá una serie de presentaciones en las que los músicos repasarán los clásicos del histórico grupo que integraron junto a Charly García y Oscar Moro.

Cabe recordar que la dupla ya había dado señales de este regreso en los último año. En mayo de 2025 se presentaron juntos en el Festival Cordillera en Bogotá, Colombia, y previamente, en abril del mismo año, sorprendieron a sus seguidores al compartir escenario en el Quilmes Rock. Allí tocaron ante más de 150 mil personas y ofrecieron un repertorio cargado de clásicos inoxidables de Serú Girán, canciones que siguen vigentes y continúan marcando a generaciones sucesivas.

Ahora, David Lebón y Pedro Aznar anunciaron un show conjunto el próximo 19 de junio en el Movistar Arena de Buenos Aires. La buena noticia para los rosarinos es que quienes quieran presenciar este reencuentro no tendrán que viajar hasta la capital: pocos días después los músicos llegarán a Rosario. Las entradas, según adelantaron, estarán disponibles próximamente.

>>Leer más: Pedro Aznar y David Lebón homenajeron a Serú Girán en el Quilmes Rock

Cuándo es el show de Serú Girán en Rosario

El show de Pedro Aznar y David Lebón en Rosario ya tiene fecha confirmada: será el sábado 4 de julio. La cita tendrá lugar en el Metropolitano Rosario, donde los músicos repasarán clásicos del repertorio de Serú Girán.

Cómo y dónde conseguir las entradas

Las entradas para el esperado reencuentro estarán disponibles a partir del jueves 12, desde las 11 de la mañana, a través de la plataforma TurboEntrada.

Quienes prefieran comprarlas de manera presencial podrán acercarse al local de Mitre 737 o a la boletería del Metropolitano.

Noticias relacionadas
Di María y Jorgelina Cardoso en la presentación de Fito Páez en Teatro El Círculo

Espectador de lujo en el show de Fito Páez: Ángel Di María fue ovacionado en El Círculo

Subastan el Audi TT descapotable que tuvo Leo Mattioli hasta su muerte.

Subastan el Audi TT descapotable que tuvo Leo Mattioli hasta su muerte: por qué es tan codiciado

Lorena Vega, reconocida actriz y directora de teatro, referenciada como la psicóloga de la popular serie de Netflix Envidiosa, llega este fin de semana a Rosario

Lorena Vega trae su unipersonal a Rosario: "Me gusta que la gente se acerque al teatro"

timothee chalamet se convirtio en el enemigo del mundo del ballet y la opera

Timothée Chalamet se convirtió en el "enemigo" del mundo del ballet y la ópera

Ver comentarios

Las más leídas

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Lo último

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Pedro Aznar y David Lebón llegan a Rosario: cuándo es el show y cómo conseguir entradas

Pedro Aznar y David Lebón llegan a Rosario: cuándo es el show y cómo conseguir entradas

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

La Municipalidad aumentó los turnos, digitalizó el curso de educación vial y dinamizará el esquema de exámenes a partir de abril

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios
Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas
Economía

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo
Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Expoagro: los bancos pusieron la zanahoria del crédito para no pinchar la burbuja

Por Facundo Borrego
Economía

Expoagro: los bancos pusieron la zanahoria del crédito para no pinchar la burbuja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Ovación
No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China
Ovación

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Alpine no presentará actualizaciones al monoplaza que lleva al GP de China

Alpine no presentará actualizaciones al monoplaza que lleva al GP de China

Policiales
Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

La Ciudad
Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios
La Ciudad

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Día de la salud renal: habrá testeos gratuitos en la explanada del Museo Castagnino

Día de la salud renal: habrá testeos gratuitos en la explanada del Museo Castagnino

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
El Mundo

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país
El Mundo

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique
Cultura

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York
Política

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González
Policiales

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña
Policiales

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato
Policiales

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros
Información General

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el Moisés de Miguel Ángel
Información General

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el "Moisés" de Miguel Ángel

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial
Información General

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions
Ovación

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación
Política

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez
Zoom

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote
Ovación

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote