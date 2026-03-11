Central: Jorge Almirón confirmó un equipo con cinco cambios para jugar ante Argentinos

El Canalla tendrá demasiadas caras nuevas en relación a los once que jugaron el clásico. Di María e Ibarra, dos de los grandes ausentes

Jorge Almirón vivió días de felicidad tras el clásico, pero para este partido apelará a un Central con varios retoques.

Después de una semana tranquila por la victoria en el clásico, Jorge Almirón tuvo varios inconvenientes para armar el equipo que jugará en cancha de Argentinos Juniors . Pero la confirmación finalmente llegó y Central presentará cinco modificaciones respecto a los once que vienen de jugar en el Parque Independencia.

Se sabía de antemano de las bajas de Ángel Di María y Franco Ibarra (otro que tampoco estaba a disposición era Enzo Copetti , quien estuvo en el banco en el clásico), pero lo que nadie pensaba eran las otras tres variantes que metió el DT.

Esos jugadores que esta vez no serán de la partida son Jeremías Ledesma, Emanuel Coronel (problema contractual) y Gastón Ávila . Por ellos ingresarán Jorge Broun, Luca Raffin y Alexis Soto , respectivamente.

Pero no sólo el cambio de prácticamente la mitad de los nombres, sino que lo que parece seguro es el cambio de esquema. Habrá que esperar que ruede la pelota para ver de qué manera se para el Canalla, pero seguro habrá tres centrales en el fondo.

Jaminton Campaz tuvo su último partido desde el arranque en la victoria de Central contra Racing, en Avellaneda.

>>Leer más: Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

Y entre esos cambios está la aparición de Jaminton Campaz por el "tocado" Di María. Hace seis partidos (más el de Copa Argentina) que el colombiano no juega desde el arranque. La última vez que lo hizo fue contra Racing, por la segunda fecha.

NavarroMB En el anillo central, Federico Navarro tendrá la dura misión de reemplazar a Franco Ibarra. Marcelo Bustamante / La Capital

En tanto, en el anillo central habrá una nueva oportunidad para Federico Navarro, quien será (como ante Gimnasia) el reemplazante del suspendido Ibarra.

Los once de Central

Los once de Central para jugar contra el Bicho son: Jorge Broun; Luca Raffin, Ignacio Ovando y Alexis Soto; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro y Agustín Sández; Julián Fernández, Alejo Veliz y Jaminton Campaz.