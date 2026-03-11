El uno x uno de Newell's: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

El juvenil, con intermitencias, le dio algo de vivacidad a un ataque rojinegro limitado. Su gol de tiro libre no fue suficiente para el triunfo rojinegro

El equipo titular de Newell's que enfrentó a Platense.

Facundo Guch reapareció de titular en Newell's . Frank Kudelka lo metió desde el inicio y mandó al banco a Valentino Acuña. Por lo sucedido en la noche del Coloso, la decisión fue acertada. El juvenil fue lo rescatable, en un empate que no ayuda para nada a la Lepra para salir del fondo de la tabla anual. Hizo el gol y buscó progresar con pelota al pie, para sobresalir ante los demás en el 1 a 1 frente a Platense.

Williams Barlasina 3,5: las débiles respuestas ante tiros poco peligrosos de Gauto fueron llamativas. En el gol rival pudo hacer más.

Armando Méndez 4,5: no siempre pudo con Gauto y el centro del gol llegó por su sector. Se esforzó y busco pasar al ataque.

Saúl Salcedo 3,5: despejes sin dirección y problemas de costumbre por arriba. Con Goitea, responsables de no tomar a Herrera en el gol de Gauto.

Nicolás Goitea 3,5: rechazos hacia adelante, sin la mínima intención de buscar a un compañero. Flojo en la marca por abajo

Gabriel Risso Patrón 4: en el uno contra uno, dejó la imagen de costarle enfrentar a un rival con una postura rígida.

Rodrigo Herrera 4: en la obstrucción, a veces pasó de largo o llegó exigido. Fue el volante central que más se soltó, sin ser prolijo.

Luca Regiardo 5: correcto barriendo por delante de la línea de fondo. Apenas en una perdió a sus espaldas a un rival.

Luciano Herrera 4,5: la determinación para correr y tratar de eliminar adversarios, aunque lo logró poco. Le hicieron la falta del gol de tiro libre.

Facundo Guch 5,5: ubicado por el medio, por momento hizo pesar su habilidad y velocidad. Un puesto donde se priorizó su desnivel individual. Otra cosa positiva: el gol de tiro libre.

Walter Núñez 3,5: chocó más de lo que desniveló. Frenaron sus gambetas.

Juan Ignacio Ramírez 3: recibió muy pocas pelotas y en esas pocas resolvió mal. Apenas un cabezazo que pasó cerca.

Ingresaron:

Walter Mazzantti 5: entró con actitud, encaró y atacó con velocidad. Definió bien en el gol que se anuló.

Jerónimo Gómez Mattar -: tuvo la victoria en sus pies en el final y no le dio lo esquinado que se requería.

Marcelo Esponda -: una mala entrega en una recuperación cerca del área local. Poca participación.

Jerónimo Russo -: muy pocos minutos por jugarse y nada para destacar.

Francisco Scarpeccio -: no influyó en el escaso tiempo que jugó.

El DT:

Frank Kudelka 3,5: No existió una evolución del equipo si se lo compara con el del clásico. Problemas para defender ante un ataque de poco peso como el de Platense, mucho nervio y muy pocas variantes y resolución de las contadas ocasiones de gol.