Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Ni siquiera el hecho de estar arriba en el marcador le fue suficiente para lograr la primera victoria en el torneo. La situación es seria y se profundiza

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

11 de marzo 2026 · 00:40hs
La incertidumbre se apoderó de todo Newell’s en el tramo de cierre y no pudo llegar el esperado triunfo.

Foto: Leo Vincenti / La Capital

La incertidumbre se apoderó de todo Newell’s en el tramo de cierre y no pudo llegar el esperado triunfo.

El empate no le sirve de nada a Newell's. Pasó otra fecha y la actualidad es tan mala que no sirve ni de consuelo que haya interrumpido la serie de tres derrotas seguidas. La exigencia era otra. En su estadio y contra Platense, resultaba imprescindible la victoria. Para salir del fondo de la tabla anual, para alimentar el ego con un éxito y no seguir con el ánimo tan bajo. Por eso, el 1 a 1 con el que se retiró del Coloso incide de manera negativa. Quedó en deuda con el fútbol y, ante todo, con el resultado. Su situación grave se profundiza.

Newell’s fue un manojo de nervios hasta el gol de Facundo Guch. Atado y dubitativo, desde la misma salida lució impreciso. El murmullo de la hinchada se transformó rápido en queja ante la serie de desaciertos del equipo en el traslado y la falta de asociación

La carencia de oficio de Rodrigo Herrera para la definición, sacando un débil disparo a las manos de Borgogno al principio del partido, fue una oportunidad aislada de un equipo que luchó, como pudo, y con una notoria anemia de juego.

>>Leer más: Facundo Guch esquivó al "cocodrilo" y puso a Newell's arriba por primera vez en el Apertura

Barlasina inseguro en Newell's

Barlasina tampoco dio tranquilidad. Desde el inicio se mostró inseguro ante dos remates sin complicaciones de Gauto. Movedizo por la banda, el atacante calamar exigió a un fondo rojinegro con enormes problemas para despejar. Con frecuencia, los rechazos de Salcedo y Goitea fueron rudimentarios, a cualquier lado, sin buscar ni por aproximación un destinatario con la camiseta rojinegra.

El tiro libre que pateó Guch desde la medialuna, al palo del arquero Borgogno, responsable en parte de la conquista, fue un desahogo para la Lepra. Le dio aire. Un tiempo para ejercer un mayor control. Duró poco. Platense otra vez la manejó. No le alcanzó para inquietar al local a causa de sus limitados atributos de ataque, repitiendo lanzamientos frontales por el aire.

De fútbol colectivo, Newell’s tuvo muy poco. Se limitó a algún que otro avance de Guch, en la llamativa posición de enlace, y las corridas de Luciano Herrera. Se fue al descanso la Lepra, arriba en el marcador por primera ocasión en el torneo.

>>Leer más: Fue campeón con Newell's, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso del mundo lo busca como DT

Un cabezazo que rozó el vertical

De arranque en el segundo tiempo, Méndez sacó un centro desde la derecha, el Colo Ramírez midió el cabezazo y se fue junto al palo izquierdo. A un equipo que tanto le cuesta convertir, jugadas así se lamentan. Así lo hizo todo el estadio.

Con espacios en campo rival, por la necesidad de Platense de empatarlo, Guch fue de a ratos el que mejor se desempeñó, Encaró y pasó con velocidad por el medio. Herrera siguió insistiendo por afuera. Newell’s mejoró un poco y ya no se dedicó el mayor tiempo a correr rivales.

El ingreso del debutante Mazzantti por un liviano Ramírez le dio mayor aceleración a la Lepra. Tuvo más vértigo el equipo y la sensación fue otra, más prometedora. Porque Platense también se fue hundiendo, sin saber por dónde meterse al área rojinegra.

>>Leer más: Confirmado: Frank Kudelka metió un cambio en Newell's para medirse con Platense en el Coloso

Newell's sigue siendo muy endeble

Pero este Newell’s es tan endeble que puede pasar lo que pasó. Un centro, la aparición libre para el cabezazo en soledad de Heredia y la tapada de Barlasina que no alcanzó, porque le quedó a Lotti y solo la tuvo que empujar debajo del arco.

La incertidumbre se apoderó de todo Newell’s. Sobrevoló el miedo a quedarse sin nada. Y para completarla, en una contra, Mazzantti la metió con un derechazo cruzado y el gol se anulo vía VAR por un agarrón en la jugada previa de Guch.

La última jugada de riesgo, con tres futbolistas de Newell’s contra uno de Platense y el tiro de Gómez Mattar al que le faltó justeza y le permitió a Borgogno manotear le bajó el telón a otro pobre acto del rojinegro. Al que hasta en las acciones más propicias, las deja pasar. Como se le pasa el torneo, sin reaccionar. Preocupante.

