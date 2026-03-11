Expoagro: San Lorenzo mostró la fuerza productiva de su entramado industrial y portuario

El intendente Leonardo Raimundo, acompañado de funcionarios, participó de la megamuestra que se desarrolla hasta este viernes, inclusive, en San Nicolás

San Lorenzo tiene presencia institucional en Expoagro 2026 , la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto de la Argentina, donde el intendente de esa ciudad, Leonardo Raimundo , encabezó en la jornada inaugural la presentación del plan turístico local y del potencial productivo del distrito.

Durante la actividad se expuso el perfil histórico de San Lorenzo y el desarrollo del Plan de Turismo Industrial impulsado en articulación con el gobierno provincial.

En el encuentro también se puso en valor el entramado productivo sanlorencino , considerado el eslabón final de la cadena agroindustrial nacional, ya que desde su complejo portuario se procesan y exportan materias primas provenientes de productores de todo el país .

“Estamos en una de las más importantes ferias de la producción agropecuaria y su industria conexa en la Argentina, con un stand de San Lorenzo en el espacio del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe. Porque, en definitiva, la producción agropecuaria del país se industrializa y se exporta desde San Lorenzo y la Aduana más grande del país, que registra esos movimientos, está en nuestra ciudad ”, expresó Raimundo.

Lo acompañaron la secretaria de Gobierno y Cultura municipal, Verónica Cittadini, y el subsecretario de Desarrollo Local, Empleo, Producción y Turismo, Damián Perassi.

Además, resaltó que junto a la Secretaría de Turismo de la provincia y el área local “se está avanzando en un importante proyecto vinculado al turismo industrial y de la hidrovía con base en San Lorenzo”.

El programa busca mostrar desde una perspectiva fluvial el patrimonio productivo, histórico y natural con que cuenta la ciudad.

Expoagro 2026 se desarrolla hasta este viernes, inclusive, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y reúne a empresas, productores y organismos vinculados al sector agroindustrial de todo el país y del exterior.

San Lorenzo, además, tuvo representación de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios y de la Unión de Comerciantes de Industriales.

La exposición es considerada una de las principales plataformas de innovación y negocios del agro en América latina, con cientos de expositores, demostraciones de maquinaria, tecnologías aplicadas a la producción y rondas de negocios internacionales