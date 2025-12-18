La Capital | Información General | chef

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: "Lucha por su vida"

El reconocido cocinero de 56 años se descompensó el viernes pasado mientras escalaba el volcán Lanín. Sufrió una afección cardíaca y se encuentra internado

18 de diciembre 2025 · 17:01hs
El reconocido chef se encuentra en terapia intensiva desde el viernes. 

El chef Christian Petersen, conocido popularmente por haber participado como jurado de "El gran premio de la cocina", se descompensó mientras escalaba el volcán Lanín y se encuentra en terapia intensiva en San Martín de los Andes.

El chef de 56 años se encuentra en terapia intensiva en el hospital Ramón Carrillo desde el viernes pasado cuando se descompensó en plena excursión e ingresó al nosocomio con una falla multiorgánica.

"Estaba en una excursión en el sur, escalando el volcán Lanín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora", contaron en el ciclo Puro Show, de El Trece.

"Durante el ascenso, el guía advirtió que no se encontraba bien y tuvieron que hacer un operativo de rescate", detallaron. El parte médico indicó que presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón.

Quién es el chef Christian Petersen

Christian Petersen nació el 8 de junio de 1969 en San Isidro. Es uno de los chefs más conocidos y mediáticos de la Argentina, cuya carrera profesional combina la alta cocina, el emprendimiento gastronómico y la presencia constante en medios de comunicación.

Inició su vínculo con la cocina desde muy joven, trabajando a los 16 años junto a su madre, Susana Castro Videla, en cocinas de instituciones como el Colegio Marín y el Club Náutico de San Isidro. Su formación culinaria trascendió fronteras: estudió y se perfeccionó en prestigiosas instituciones como la escuela francesa Le Cordon Bleu, el Hotel Ritz de París y la Academia Culinaria de California en Estados Unidos, integrando así técnicas clásicas europeas con una visión contemporánea de la gastronomía.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, Petersen ha sabido forjar una carrera variada. Junto con sus hermanos Roberto y Lucas, lidera Los Petersen Cocineros, una empresa de catering con más de 30 años de historia que se consolidó en eventos sociales y corporativos. También emprendió proyectos propios como la parrilla Hermanos, ubicada en San Isidro, y lanzó líneas de productos como P_Milas, un servicio de milanesas de alta calidad durante la pandemia, así como la panadería artesanal La Valiente.

Su reconocimiento popular se potenció gracias a la televisión. Fue protagonista de numerosos programas culinarios —como Los Auténticos Petersen, Maestros del Asado y Parrilla para Todos los Días en El Gourmet— y se destacó como jurado de El gran premio de la cocina.

Además de su labor en cocina y televisión, incursionó en la literatura gastronómica con libros como Carne y fuego y ¡Al hueso!, y ha sido reconocido en varias ocasiones con premios Martín Fierro por sus programas culinarios.

