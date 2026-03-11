Trailer: Lucrecia Martel busca darle voz a toda una comunidad con "Nuestra tierra"

El nuevo documental de la directora argentina llega a las salas de cine. Sigue el asesinato de Javier Chocobar, referente de la comunidad indígena Chuschagasta, y la espera del pueblo por justicia.

Después de un prestigioso recorrido por festivales internacionales, “Nuestra tierra”, el quinto largometraje de la realizadora argentina Lucrecia Martel , desembarca este jueves 12 de marzo en el Showcase Rosario, tras debutar una semana antes en Buenos Aires . Con materiales de archivo y las voces de los protagonistas, la cinta parte de un crimen para abrir una reflexión sobre la historia y la cultura argentinas.

Después de catorce años de trabajo y de una exhaustiva investigación , “Nuestra tierra” cubre el asesinato de Javier Chocobar en 2009, referente de la comunidad indígena Chuschagasta , y todo el camino hasta su juicio que tuvo lugar recién en 2018.

El documental se consolida como una experiencia de reflexión y de disputa , que interpela y discute las narrativas oficiales basadas en expedientes, mapas y pinturas. Con imágenes aéreas del inabarcable territorio y las historias en carne propia de quienes lo habitan desde hace generaciones, la cinta propone ir más allá de la discusión por la propiedad de la tierra, para plantear que, en realidad, lo que se está discutiendo es la idea de nación.

El crimen que sacudió a una comunidad

En octubre de 2009, Javier Chocobar, referente de la comunidad indígena Chuschagasta, fue asesinado por el funcionario público y emprendedor minero Darío Amín durante un intento de desalojo en el norte de Tucumán.

Este crimen fue registrado en video y filtrado en internet en su momento. Pero aunque existían pruebas contundentes, el juicio fue llevado a cabo recién en 2018, casi una década después. Es por esto que la película narra la intensa y eterna espera de toda una comunidad por justicia.

Lucrecia Martel, una joya del cine argentino

Lucrecia Martel es directora, guionista y productora de cine, pero antes de todo eso es argentina. Nació en 1966 en Salta, origen que marcó profundamente su narrativa. Martel siempre se inclinó por las historias desplazadas, por los relatos de la periferia, por todo lo que queda normalmente en segundo plano por no asemejarse al canon.

Su ópera prima, “La ciénaga” se estrenó en 2001 y fue rodada en el Noroeste argentino. Luego le siguieron “La niña santa” en 2004, “La mujer sin cabeza”, filmada en la provincia de Salta en 2008, y “Zama” en 2017.

Su profundo interés por los relatos locales no quedó solo en el país. Su cine fue exportado y homenajeado en distintas partes del mundo. Sus películas fueron proyectadas en retrospectivas y eventos culturales alrededor del globo. Por su parte, Martel, ha ganado numerosos premios y reconocimientos por su trabajo y ha sido miembro del jurado en diversos festivales internacionales de cine.

Ahora, “Nuestra tierra”, llega como su quinto largometraje y sigue con su impronta reflexiva y crítica que siempre invita al debate, sacando a relucir nuevamente su indómita e inconfundible forma de hacer cine.