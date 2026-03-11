En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Este miércoles se presentó un Programa de Educación Digital. Los chicos no podrán usar los dispositivos ni en los recreos. En secundaria se permitirá solo con supervisión docente

El Ministerio de Educación de Santa Fe presentó este miércoles el Programa de Educación Digital, una iniciativa destinada a promover el uso seguro, responsable y pedagógico de las nuevas tecnologías dentro de las escuelas . Entre otras medidas se decidió la prohibición del uso de celulares tanto en el nivel inicial como en el primario, ya sea en el aula o en los recreos . En el nivel secundario solo se podrá utilizar con supervisión de los docentes.

El acto, realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno de la capital provincial, fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien dijo que " los cambios generan tensión y molestias, pero terminan impactando positivamente en la vida de la gente ".

El gobernador sostuvo que esta discusión “es una problemática que el Estado tiene que abordar y pensar permanentemente, animándose a tomar decisiones que impliquen cambios en las políticas públicas para que la ciudadanía pueda vivir mejor”. En ese sentido, remarcó: “Nosotros no vinimos a ser conservadores, vinimos a cambiar la realidad”.

En la presentación además estuvo presente el ministro de Educación, José Goity, y especialistas y referentes en ciudadanía digital y prevención de violencias en entornos virtuales: el psiquiatra Lucas Raspall, Hernán Navarro, director de Grooming Argentina; y Felipe Sala, de Faro Digital. Estos últimos, presentados como socios estratégicos que estarán a cargo del desarrollo de programa.

Con el comienzo del ciclo lectivo, la semana pasada comenzó a regir en la provincia de Buenos Aires una ley que prohíbe usar celulares en las escuelas primarias bonaerenses. La norma, sancionada en septiembre de 2025, responde a una creciente preocupación por los efectos negativos que el uso excesivo de dispositivos digitales en edades tempranas.

De qué se trata el programa de Educación Digital

La iniciativa será coordinada por el médico psiquiatra Lucas Raspall, quien explicó que la sola idea de determinar si en las escuelas se puede o no tener el celular "no cerraba", por lo que las restricciones serán acompañadas por una política pública que incluye a los docentes.

En la presentación, Raspall explicó que se tomó la decisión de prohibición de uso tanto en el nivel inicial y como en la primaria. Los chicos y chicas no podrán usar los dispositivos ni en las aulas ni en los recreos. "La idea —explicó— es que se demore el acceso al primer teléfono propio".

En el caso de la escuela secundaria, la intención es avanzar hacia una "regulación de uso", siempre con un docente liderando una propuesta en el aula y con fin pedagógico. "Este plan no va en contra de la tecnología, sino que entiende que saber usarla de manera responsable se aprende", apuntó el especialista en infancia y salud mental.

En este sentido, desde la provincia señalaron que el Programa de Educación Digital también promueve el bienestar digital, la prevención de adicciones tecnológicas, la regulación del tiempo de pantalla y el cuidado de la salud mental en entornos digitales. Entre sus herramientas prevé la creación de un Sistema Provincial de Alerta Temprana en Riesgos Digitales Escolares, articulado con equipos socioeducativos y áreas de salud, justicia y protección de derechos. El objetivo es detectar situaciones de riesgo vinculadas al uso indebido de tecnologías, como grooming, ciberbullying, apuestas online, sextorsión, consumos problemáticos, violencias digitales, estafas online o ludopatía digital.

El programa contempla además capacitaciones a docentes en los tres niveles obligatorios de la enseñanza, con formación tanto sincrónica como asincrónica, virtuales y presenciales. Y material didáctico "que baje al aula para que cada docente, ya sea de matemática o inglés, tenga herramientas para trasladar al aula algo que los toca de lleno", dijo Raspall. Y agregó: "Hay riesgos, los conocemos, pero la idea es avanzar al desarrollo de una capacidad critica".

Alfabetización digital

A su turno, el ministro de Educación, José Goity, dijo que si bien la escuela tiene la función fundamental e irremplazable de construir ciudadanía a través de la alfabetización, "hoy no alcanza con eso, porque vivimos en un mundo digital que es tan real como el material", y que la escuela "no puede estar ajena, porque su función primordial es la de formar a las futuras generaciones para vivir en él".

Goity confirmó que el programa estará alojado en la Secretaría General del Ministerio de Educación, a fin de garantizar un trabajo transversal. El programa cuenta con la colaboración de organizaciones especialistas en la temática, como Faro Digital y Grooming Argentina. "Traemos a los mejores porque el desafío así lo indica", dijo Goity.

El plan ya está en marcha. El ministro contó en la presentación que este martes la iniciativa fue socializada con los supervisores de primario y secundario, a fin de establecer pautas para elaboración de protocolos de prohibición (en el caso de primaria) y de regulación y moderación (en secundaria) del uso de celulares en el ámbito escolar.

Amenazas y oportunidades

El director ejecutivo de Grooming Argentina, Hernán Navarro, sostuvo que la iniciativa posiciona a Santa Fe como referencia nacional. “La provincia se pone a la vanguardia en materia de educación digital. Estamos ante una realidad compleja desde todo punto de vista y lo que hoy sucede en Santa Fe puede transformarse en un modelo para el resto del país”, señaló. “Lo que estamos lanzando es una respuesta a una verdadera urgencia social”, agregó.

Por su parte, Felipe Sala, de la Asociación Civil Faro Digital, destacó que “la tecnología atraviesa nuestra vida cotidiana y debemos habitar ese territorio digital de manera humana, consciente y responsable”.

El Programa de Educación Digital de Santa Fe tiene como objetivo generar las condiciones necesarias para impulsar una transformación gradual y sostenida de las prácticas educativas vinculadas al uso de tecnologías. En este marco, la propuesta busca fortalecer capacidades para que estudiantes y docentes desarrollen un uso seguro, saludable, responsable, ético, crítico y creativo de los entornos digitales, en sus distintos soportes y modalidades.

"Sabemos que el celular —dijo el ministro Goity— es un lugar de riesgo y amenaza, pero también de oportunidades".