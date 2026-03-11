La Capital | La Ciudad | escuelas

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Este miércoles se presentó un Programa de Educación Digital. Los chicos no podrán usar los dispositivos ni en los recreos. En secundaria se permitirá solo con supervisión docente

11 de marzo 2026 · 12:10hs
Alumnos de escuelas primarias de Santa Fe no podrán usar el celular en clase ni en recreos.

Alumnos de escuelas primarias de Santa Fe no podrán usar el celular en clase ni en recreos.
En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

El Ministerio de Educación de Santa Fe presentó este miércoles el Programa de Educación Digital, una iniciativa destinada a promover el uso seguro, responsable y pedagógico de las nuevas tecnologías dentro de las escuelas. Entre otras medidas se decidió la prohibición del uso de celulares tanto en el nivel inicial como en el primario, ya sea en el aula o en los recreos. En el nivel secundario solo se podrá utilizar con supervisión de los docentes.

El acto, realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno de la capital provincial, fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien dijo que "los cambios generan tensión y molestias, pero terminan impactando positivamente en la vida de la gente".

El gobernador sostuvo que esta discusión “es una problemática que el Estado tiene que abordar y pensar permanentemente, animándose a tomar decisiones que impliquen cambios en las políticas públicas para que la ciudadanía pueda vivir mejor”. En ese sentido, remarcó: “Nosotros no vinimos a ser conservadores, vinimos a cambiar la realidad”.

En la presentación además estuvo presente el ministro de Educación, José Goity, y especialistas y referentes en ciudadanía digital y prevención de violencias en entornos virtuales: el psiquiatra Lucas Raspall, Hernán Navarro, director de Grooming Argentina; y Felipe Sala, de Faro Digital. Estos últimos, presentados como socios estratégicos que estarán a cargo del desarrollo de programa.

Con el comienzo del ciclo lectivo, la semana pasada comenzó a regir en la provincia de Buenos Aires una ley que prohíbe usar celulares en las escuelas primarias bonaerenses. La norma, sancionada en septiembre de 2025, responde a una creciente preocupación por los efectos negativos que el uso excesivo de dispositivos digitales en edades tempranas.

>> Leer más: Santa Fe avanza hacia la prohibición de los celulares en las escuelas por el impacto en la salud mental

De qué se trata el programa de Educación Digital

La iniciativa será coordinada por el médico psiquiatra Lucas Raspall, quien explicó que la sola idea de determinar si en las escuelas se puede o no tener el celular "no cerraba", por lo que las restricciones serán acompañadas por una política pública que incluye a los docentes.

En la presentación, Raspall explicó que se tomó la decisión de prohibición de uso tanto en el nivel inicial y como en la primaria. Los chicos y chicas no podrán usar los dispositivos ni en las aulas ni en los recreos. "La idea —explicó— es que se demore el acceso al primer teléfono propio".

En el caso de la escuela secundaria, la intención es avanzar hacia una "regulación de uso", siempre con un docente liderando una propuesta en el aula y con fin pedagógico. "Este plan no va en contra de la tecnología, sino que entiende que saber usarla de manera responsable se aprende", apuntó el especialista en infancia y salud mental.

En este sentido, desde la provincia señalaron que el Programa de Educación Digital también promueve el bienestar digital, la prevención de adicciones tecnológicas, la regulación del tiempo de pantalla y el cuidado de la salud mental en entornos digitales. Entre sus herramientas prevé la creación de un Sistema Provincial de Alerta Temprana en Riesgos Digitales Escolares, articulado con equipos socioeducativos y áreas de salud, justicia y protección de derechos. El objetivo es detectar situaciones de riesgo vinculadas al uso indebido de tecnologías, como grooming, ciberbullying, apuestas online, sextorsión, consumos problemáticos, violencias digitales, estafas online o ludopatía digital.

El programa contempla además capacitaciones a docentes en los tres niveles obligatorios de la enseñanza, con formación tanto sincrónica como asincrónica, virtuales y presenciales. Y material didáctico "que baje al aula para que cada docente, ya sea de matemática o inglés, tenga herramientas para trasladar al aula algo que los toca de lleno", dijo Raspall. Y agregó: "Hay riesgos, los conocemos, pero la idea es avanzar al desarrollo de una capacidad critica".

digital

>> Leer más: Celulares en las aulas de Rosario: prohibidos por ley, pero familias y escuelas chocan a diario por su uso

Alfabetización digital

A su turno, el ministro de Educación, José Goity, dijo que si bien la escuela tiene la función fundamental e irremplazable de construir ciudadanía a través de la alfabetización, "hoy no alcanza con eso, porque vivimos en un mundo digital que es tan real como el material", y que la escuela "no puede estar ajena, porque su función primordial es la de formar a las futuras generaciones para vivir en él".

Goity confirmó que el programa estará alojado en la Secretaría General del Ministerio de Educación, a fin de garantizar un trabajo transversal. El programa cuenta con la colaboración de organizaciones especialistas en la temática, como Faro Digital y Grooming Argentina. "Traemos a los mejores porque el desafío así lo indica", dijo Goity.

El plan ya está en marcha. El ministro contó en la presentación que este martes la iniciativa fue socializada con los supervisores de primario y secundario, a fin de establecer pautas para elaboración de protocolos de prohibición (en el caso de primaria) y de regulación y moderación (en secundaria) del uso de celulares en el ámbito escolar.

Amenazas y oportunidades

El director ejecutivo de Grooming Argentina, Hernán Navarro, sostuvo que la iniciativa posiciona a Santa Fe como referencia nacional. “La provincia se pone a la vanguardia en materia de educación digital. Estamos ante una realidad compleja desde todo punto de vista y lo que hoy sucede en Santa Fe puede transformarse en un modelo para el resto del país”, señaló. “Lo que estamos lanzando es una respuesta a una verdadera urgencia social”, agregó.

Por su parte, Felipe Sala, de la Asociación Civil Faro Digital, destacó que “la tecnología atraviesa nuestra vida cotidiana y debemos habitar ese territorio digital de manera humana, consciente y responsable”.

El Programa de Educación Digital de Santa Fe tiene como objetivo generar las condiciones necesarias para impulsar una transformación gradual y sostenida de las prácticas educativas vinculadas al uso de tecnologías. En este marco, la propuesta busca fortalecer capacidades para que estudiantes y docentes desarrollen un uso seguro, saludable, responsable, ético, crítico y creativo de los entornos digitales, en sus distintos soportes y modalidades.

"Sabemos que el celular —dijo el ministro Goity— es un lugar de riesgo y amenaza, pero también de oportunidades".

Noticias relacionadas
El Día de la Salud Renal se conmemorará con actividades de prevención en la explanada del Museo Castagnino.

Día de la salud renal: habrá testeos gratuitos en la explanada del Museo Castagnino

La ciclovía de calle Rioja, en el centro del debate.

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja por el caos vehicular

El Museo del Deporte, en Rosario, sumará un espacio dedicado a Di María. 

El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María

El inicio de clases le dio un espaldarazo al consumo en calle San Luis. Útiles escolares y mochilas fueron los rubros que más se movieron.

Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado

Ver comentarios

Las más leídas

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo último

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Pedro Aznar y David Lebón llegan a Rosario: cuándo es el show y cómo conseguir entradas

Pedro Aznar y David Lebón llegan a Rosario: cuándo es el show y cómo conseguir entradas

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

La Municipalidad aumentó los turnos, digitalizó el curso de educación vial y dinamizará el esquema de exámenes a partir de abril

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios
Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas
Economía

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo
Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Expoagro: los bancos pusieron la zanahoria del crédito para no pinchar la burbuja

Por Facundo Borrego
Economía

Expoagro: los bancos pusieron la zanahoria del crédito para no pinchar la burbuja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Ovación
No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China
Ovación

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Alpine no presentará actualizaciones al monoplaza que lleva al GP de China

Alpine no presentará actualizaciones al monoplaza que lleva al GP de China

Policiales
Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

La Ciudad
Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios
La Ciudad

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Día de la salud renal: habrá testeos gratuitos en la explanada del Museo Castagnino

Día de la salud renal: habrá testeos gratuitos en la explanada del Museo Castagnino

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
El Mundo

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país
El Mundo

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique
Cultura

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York
Política

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González
Policiales

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña
Policiales

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato
Policiales

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros
Información General

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el Moisés de Miguel Ángel
Información General

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el "Moisés" de Miguel Ángel

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial
Información General

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions
Ovación

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación
Política

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez
Zoom

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote
Ovación

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote