Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

El hombre había sido denunciado por una violación. Durante la huida, trató de engañar a la policía en Pueblo Esther y simuló que estaba armado

La Policía de Investigaciones (PDI) hizo este martes un operativo inusual en el marco de una causa sobre abuso sexual . A partir de un pedido de captura de la Justicia provincial, el hombre denunciado se tiró al agua en Pueblo Esther y se escondió entre los camalotes mientras lo buscaban las autoridades.

La huida de Julio David "Grillo" S. fracasó después de una persecución que comenzó en la zona de la Bajada Barbi , cerca de la desembocadura del arroyo Frías. En el camino, uno de los agentes disparó de manera intimidatoria para tratar de frenarlo, aunque no logró disuadirlo.

El despliegue de las fuerzas de seguridad provinciales terminó con el sospechoso rodeado en el agua , sobre el límite de Pueblo Esther y Alvear. Además, el grupo a cargo del procedimiento secuestró una camioneta para colaborar con la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Julio S. no quiso entregarse cuando la PDI fue a buscarlo junto con el Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata (Giri). Ni bien advirtió el movimiento, se alejó por los pasillos del asentamiento para ocultarse del personal enviado a pedido de la fiscal Georgina Cherara .

Detenido Pueblo Esther Video: PDI.

El Grillo tenía un pedido de captura en una causa sobre abuso sexual con acceso carnal. En varias oportunidades le dieron la orden de detenerse pero prefirió buscar refugio cerca de la ribera del Paraná.

>> Leer más: Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

Durante la huida, el sospechoso empezó a hacer ademanes como si tuviera un arma de fuego. En varias oportunidades se llevó las manos a la cintura, un gesto que alertó al personal interviniente.

Por un momento, el presunto delincuente se detuvo cuando un policía disparó hacia un lugar seguro. No obstante, reanudó el escape y se tiró al agua antes de que lo atraparan. Finalmente se escondió entre los camalotes y la vegetación de uno de los afluentes del Paraná, donde las fuerzas de seguridad lograron reducirlo.

Tras el arresto, la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI inspeccionó la zona y no encontró otros elementos probatorios apuntados por el MPA. El procedimiento concluyó con el secuestro de una Ford F-100 negra con capó rojo. En tanto, la fiscal a cargo de la causa también analizará si el policía que abrió fuego con su arma reglamentaria actuó de manera correcta.