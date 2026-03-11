Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU

El anuncio de las autoridades iraníes marcó la retirada del seleccionado asiático, que deberá ser reemplazado antes del inicio de la Copa del Mundo

Irán anunció que se retira del Mundial 2026 y la Fifa deberá reemplazarlo.

Ante la retirada de Irán del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá , la Fifa deberá tomar cartas en el asunto y resolver quién se encargará de reemplazar al seleccionado iraní , por lo que ya comenzaron a darse los primeros indicios de la decisión.

La retirada de Irán, con motivo de la guerra con Estados Unidos e Israel, fue anunciada en las últimas horas por Ahmad Donyamali, ministro de Deportes del país asiático, quien expresó: “Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder (Alí Jamenei), no hay condiciones de que podamos participar ”.

Los persas fueron sorteados en el grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda pero, según los reglamentos de la Fifa, ante la retirada del seleccionado iraní habrá “consecuencias disciplinarias y financieras que pueden extenderse a futuras competencias”, además de que cederán su lugar a otro equipo.

En los casos que una federación opta por retirarse hasta 30 días antes del inicio de la Copa del Mundo (todavía restan 92), la Comisión Disciplinaria de la Fifa establece una multa mínima de 275 mil euros, pero también deberán reintegrar los fondos recibidos para la preparación del equipo y los pagos vinculados al torneo.

En el apartado 6.7 del reglamento se establece que “si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial, la Fifa decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias”, así como también “podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra”.

Quién reemplazaría a Irán en el Mundial

Además de Irán, los otros siete equipos asiáticos que obtuvieron su clasificación directa al Mundial son Arabia Saudita, Australia (compite en Asia a pesar de ser de Oceanía), Qatar, Corea del Sur, Japón, Uzbekistán y Jordania.

La normativa señala que, al confirmarse la retirada de Irán, la plaza vacante se adjudicaría a un equipo de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Irak es el principal candidato a tomar ese cupo, ya que es la única selección asiática clasificada al repechaje internacional, donde enfrentaría al ganador de Bolivia vs. Surinam por un boleto a la Copa del Mundo el próximo 31 de marzo en Monterrey, México.

Cabe destacar que el conjunto iraquí clasificó a esta instancia luego de eliminar a Emiratos Árabes Unidos, equipo que le correspondería la vacante en la repesca internacional en caso de confirmarse el reemplazo de Irak en lugar de Irán.

El repechaje internacional para ir a la Copa del Mundo

No obstante, Irak solicitó la postergación del repechaje internacional debido a serias dificultades organizativas por el conflicto en Medio Oriente, con aeropuertos cerrados que impiden el traslado de sus jugadores.

A finales de este mes, se disputará el repechaje internacional con seis selecciones que pelearán por dos boletos al Mundial 2026. El torneo contará con la participación de Jamaica y Surinam por la Concacaf, Nueva Caledonia por la OFC (Oceanía), Bolivia por la Conmebol y República Democrática de Congo por la CAF (África), además del representante de Asia (Irak, al menos hasta confirmarse el reemplazo de Irán).

Los partidos se disputarán entre el 23 y 31 de marzo en México, entre las ciudades de Guadalajara y Monterrey. El formato marca que las cuatro selecciones con peor posición en el ranking Fifa disputarán la ronda de semifinales, mientras que los dos mejores clasificados irán directo a las finales, todo dividido en dos llaves con un boleto a la Copa del Mundo cada una.

Las llaves del repechaje

Las mencionadas llaves de este repechaje internacional se sortearon de la siguiente manera:

- Nueva Caledonia vs. Jamaica, el ganador jugará la final contra RD Congo.

- Bolivia vs. Surinam, el ganador jugará la final contra Irak.