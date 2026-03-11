La Capital | Ovación | Mundial

Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU

El anuncio de las autoridades iraníes marcó la retirada del seleccionado asiático, que deberá ser reemplazado antes del inicio de la Copa del Mundo

11 de marzo 2026 · 14:13hs
Irán anunció que se retira del Mundial 2026 y la Fifa deberá reemplazarlo.

Foto: AP

Irán anunció que se retira del Mundial 2026 y la Fifa deberá reemplazarlo.

Ante la retirada de Irán del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la Fifa deberá tomar cartas en el asunto y resolver quién se encargará de reemplazar al seleccionado iraní, por lo que ya comenzaron a darse los primeros indicios de la decisión.

La retirada de Irán, con motivo de la guerra con Estados Unidos e Israel, fue anunciada en las últimas horas por Ahmad Donyamali, ministro de Deportes del país asiático, quien expresó: “Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder (Alí Jamenei), no hay condiciones de que podamos participar”.

Los persas fueron sorteados en el grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda pero, según los reglamentos de la Fifa, ante la retirada del seleccionado iraní habrá “consecuencias disciplinarias y financieras que pueden extenderse a futuras competencias”, además de que cederán su lugar a otro equipo.

En los casos que una federación opta por retirarse hasta 30 días antes del inicio de la Copa del Mundo (todavía restan 92), la Comisión Disciplinaria de la Fifa establece una multa mínima de 275 mil euros, pero también deberán reintegrar los fondos recibidos para la preparación del equipo y los pagos vinculados al torneo.

image (40)
Gianni Infantino y la Fifa buscarán qué seleccionado ocupará la plaza vacante.

Gianni Infantino y la Fifa buscarán qué seleccionado ocupará la plaza vacante.

En el apartado 6.7 del reglamento se establece que “si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial, la Fifa decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias”, así como también “podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra”.

Quién reemplazaría a Irán en el Mundial

Además de Irán, los otros siete equipos asiáticos que obtuvieron su clasificación directa al Mundial son Arabia Saudita, Australia (compite en Asia a pesar de ser de Oceanía), Qatar, Corea del Sur, Japón, Uzbekistán y Jordania.

>> Leer más: Fue campeón con Newell's, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso del mundo lo busca como DT

La normativa señala que, al confirmarse la retirada de Irán, la plaza vacante se adjudicaría a un equipo de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Irak es el principal candidato a tomar ese cupo, ya que es la única selección asiática clasificada al repechaje internacional, donde enfrentaría al ganador de Bolivia vs. Surinam por un boleto a la Copa del Mundo el próximo 31 de marzo en Monterrey, México.

irak Mundial 2026
Irak es el máximo candidato a quedarse con el lugar vacante tras la retirada de Irán.

Irak es el máximo candidato a quedarse con el lugar vacante tras la retirada de Irán.

Cabe destacar que el conjunto iraquí clasificó a esta instancia luego de eliminar a Emiratos Árabes Unidos, equipo que le correspondería la vacante en la repesca internacional en caso de confirmarse el reemplazo de Irak en lugar de Irán.

El repechaje internacional para ir a la Copa del Mundo

No obstante, Irak solicitó la postergación del repechaje internacional debido a serias dificultades organizativas por el conflicto en Medio Oriente, con aeropuertos cerrados que impiden el traslado de sus jugadores.

A finales de este mes, se disputará el repechaje internacional con seis selecciones que pelearán por dos boletos al Mundial 2026. El torneo contará con la participación de Jamaica y Surinam por la Concacaf, Nueva Caledonia por la OFC (Oceanía), Bolivia por la Conmebol y República Democrática de Congo por la CAF (África), además del representante de Asia (Irak, al menos hasta confirmarse el reemplazo de Irán).

Los partidos se disputarán entre el 23 y 31 de marzo en México, entre las ciudades de Guadalajara y Monterrey. El formato marca que las cuatro selecciones con peor posición en el ranking Fifa disputarán la ronda de semifinales, mientras que los dos mejores clasificados irán directo a las finales, todo dividido en dos llaves con un boleto a la Copa del Mundo cada una.

Las llaves del repechaje

Las mencionadas llaves de este repechaje internacional se sortearon de la siguiente manera:

- Nueva Caledonia vs. Jamaica, el ganador jugará la final contra RD Congo.

- Bolivia vs. Surinam, el ganador jugará la final contra Irak.

Noticias relacionadas
El brasileño Rodrygo tuvo una seria lesión de rodilla y no jugará el Mundial.

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

¿la seleccion de iran va a jugar el mundial en estados unidos?

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?

Un hincha de Central y uno de Newells grabaron un video juntos en la Rocinha, la favela más famosa del mundo.

Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela y el costo del video viral

Franco Colapinto compartió fotos de sus paseos como turista en China.

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

Ver comentarios

Las más leídas

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo último

Villa Gobernador Gálvez: 3000 vecinos realizaron trámites con el operativo Santa Fe Acá

Villa Gobernador Gálvez: 3000 vecinos realizaron trámites con el operativo "Santa Fe Acá"

Timbúes: El Centro de Salud Dr. Eduardo Gerbaix recibió una nueva ambulancia

Timbúes: El Centro de Salud Dr. Eduardo Gerbaix recibió una nueva ambulancia

Central y Newells en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela y el costo del video viral

Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela y el costo del video viral

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Este miércoles se presentó un Programa de Educación Digital. Los chicos no podrán usar los dispositivos ni en los recreos. En secundaria se permitirá solo con supervisión docente

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares
Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

La UNR ganó una medalla y se clasificó al próximo Mundial de Programación en Dubái
La ciudad

La UNR ganó una medalla y se clasificó al próximo Mundial de Programación en Dubái

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios
La Ciudad

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo
Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Ovación
Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU
Ovación

Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU

Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU

Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU

Irán se baja del Mundial 2026 en Estados Unidos: No hay condiciones para participar

Irán se baja del Mundial 2026 en Estados Unidos: "No hay condiciones para participar"

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

Policiales
Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

La Ciudad
La UNR ganó una medalla y se clasificó al próximo Mundial de Programación en Dubái
La ciudad

La UNR ganó una medalla y se clasificó al próximo Mundial de Programación en Dubái

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

El uno x uno de Newells: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
El Mundo

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país
El Mundo

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique
Cultura

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York
Política

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González
Policiales

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña
Policiales

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato
Policiales

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros
Información General

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el Moisés de Miguel Ángel
Información General

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el "Moisés" de Miguel Ángel

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial
Información General

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions
Ovación

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación
Política

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación