El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

La temperatura máxima podría llegar a los 35º en el arranque de la próxima semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 11 de marzo en Rosario cielo algo nublado, con una temperatura máxima de 30º que la semana próxima podría alcanzar los 35º.

La madrugada del miércoles llega con vientos moderados del este, un registro de 16º y cielo parcialmente nublado cambiando a algo nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 21º. Para la tarde se espera que el cielo siga algo nublado, con una máxima de 30º bajando en la noche a 23º.

El jueves tendría vientos leves, nuevamente una máxima de 30º y una mínima de 16º, y nubosidad variable.

Para el viernes se espera cielo mayormente nublado, con marcas entre 28º y 19º.

El sábado tendría una máxima de 30º, una mínima de 18º y cielo mayormente nublado.

Las condiciones del domingo tendrían pocos cambios, con registros que oscilarían entre 30º y 18º, y cielo parcialmente nublado.

El lunes habría nubosidad variable con registros en alza: la máxima podría trepar hasta 35º y la mínima no bajaría de 22º.

Para el martes se anuncian fuertes ráfagas de viento, 34º de máxima, 24º de mínima y cielo mayormente nublado.