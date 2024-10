Nueva temporada de las sesiones en vivo de BRODA, con marca rosarina

En tiempos de primacía de la imagen, las sesiones en vivo audiovisuales se convirtieron en un gran pilar para los músicos de todo el mundo a nivel difusión de su obra. Aunque los videoclips siguen siendo relevantes, ya no son la única forma (y quizás tampoco la preferida) de compartir y consumir canciones más allá de lo estrictamente sonoro. Formatos como las Tiny Desk, las Colors, las 4AD o en otra época las Take Away (de la Blogothèque), se convirtieron, con distintas estéticas y dinámicas, en plataformas potentes tanto para artistas como espectadores.