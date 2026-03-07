La Capital | Policiales | Policía

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

El oficial había sufrido un disparo en el cuello en un enfrentamiento con ladrones. La intervención quirúrgica se dio en el Hospital Italiano de la zona sur

7 de marzo 2026 · 14:50hs
El policía fue intervenido en el Hospital Italiano Sur de Rosario

El policía fue intervenido en el Hospital Italiano Sur de Rosario

El policía baleado en la zona sudoeste este viernes se recupera tras ser intervenido quirúrgicamente. Los médicos informaron que pudieron extraerle el proyectil que tenía alojado en el cuello. El agente había participado de un enfrentamiento a los tiros con ladrones que concretaron una entradera en Comodoro Rivadavia al 2600.

El paciente, que no fue identificado públicamente, ingresó al Hospital Italiano de la zona sur de Rosario producto de una herida de arma de fuego tras un enfrentamiento armado con cuatro ladrones que ingresaron a una vivienda en barrio Alvear de Rosario. Ya en el primer parte, los médicos remarcaron que la lesión no había comprometido órganos nobles ni estructuras vasculares, por lo que se encontraba hemodinámicamente estable y fuera de peligro, pero en sala de cuidados intensivos.

Las evaluaciones profesionales indicaron que estaba todo dado para una intervención quirúrgica para extrarle la bala que tenía alojada en el cuello. Este proceso se llevó a cabo este sábado por la mañana con éxito. “En caso de continuar con su evolución, mañana (este domingo) será derivado a sala común”, señalaron fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

La entradera en zona sudoeste

Una entradera ocurrida este viernes a la tarde en zona sudoeste derivó en un tiroteo entre delincuentes y policías, que terminó con uno de los agentes uniformados baleado en el cuello. Del hecho participaron cuatro hombres y uno de ellos fue detenido.

Las primeras informaciones dan cuenta de un llamado que ingresó a la central del 911 para denunciar que cuatro hombres armados ingresaron a una casa de Comodoro Rivadavia al 2600.

Detenido zona sur 7.3

Tras llegar al lugar, agentes policiales intercambiaron disparos con los delincuentes. En ese accionar, uno de los policías resultó herido en su cuello por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Italiano de Entre Ríos y Virasoro.

Luego del tiroteo, los delincuentes robaron el móvil policial en el que se trasladaba el policía herido, que se encontraba en Rodríguez y Fragata Sarmiento, para darse a la fuga. Sin embargo, lo abandonaron en Callao al 5000, en las inmediaciones de la sede de la Unidad Regional II de Rosario.

Horas más tarde, la Policía de Santa Fe confirmó que uno de los delincuentes, identificado como Eduardo Daniel C. de 40 años, fue capturado con un arma de fuego y dólares. Además, encontraron la Peugeot Partner, “en la cual aparentemente llegaron los delincuentes al hecho en calle Comodoro Rivadavia al 2600”, precisaron fuentes de las fuerzas de seguridad. Este vehículo tenía pedido de captura tras un robo el 3 de diciembre de 2025.

Para el senador, Rosario fue el departamento más castigado en términos de seguridad, pero también es el que hoy demuestra que se puede recuperar el territorio

Rosario, al mando de la seguridad provincial: "Se terminó el tiempo del miedo"

Un patrullero quedó roto en Pellegrini e Iriondo tras el clásico rosarino.

Vandalismo tras el clásico: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Una de las recompensas se refiere a la muerte de un hombre asesinado en 2024.

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

El asesinato de Gian, de 1 año, enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en una balacera.

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

