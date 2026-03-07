La Capital | La Ciudad | Rosario

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

El curso de educación vial será digital. Se eliminará la mitad de los pasos para obtener la licencia y se ampliaron los turnos

7 de marzo 2026 · 06:30hs
Para tramitar el carné de conducir en Rosario (Licencia Nacional de Conducir)

Para tramitar el carné de conducir en Rosario (Licencia Nacional de Conducir), se debe gestionar un turno previo y cumplir con los requisitos administrativos, médicos y de capacitación.

A partir de abril será más simple y rápido obtener el carné de conducir en la ciudad. Así lo anunció el intendente Pablo Javkin durante su discurso en el Concejo Municipal, en el que adelantó una serie de cambios en el sistema de otorgamiento de licencias con el objetivo de agilizar el trámite y mejorar la atención. En ese marco, el municipio ya amplió desde esta semana un 25 por ciento la cantidad de turnos disponibles y duplicó los correspondientes a primeras licencias. Se ofrecen 525 turnos por día, lo que representa 2.625 turnos semanales, con una agenda abierta con tres meses de anticipación para tener mayor previsibilidad.

Además, el sistema del curso de educación vial pasará a ser online y asincrónico, lo que implica que cualquier persona lo podrá realizar desde su casa en el tiempo y momento que desee. Hasta ahora era necesario solicitar un turno para acceder al curso y, posteriormente, asistir, lo que implicaba una instancia administrativa adicional y mayores tiempos de espera.

También, el sistema de evaluación se reorganizará para simplificar el proceso. Se unificarán el examen teórico y el examen práctico, que pasarán a rendirse en la misma jornada, lo que eliminará la necesidad de concurrir en una ocasión adicional para completar el trámite.

De esta manera, de los cuatro pasos que se requerían hasta hoy, sólo quedarán dos: realizar el examen psicofísico y, luego, rendir las pruebas teóricas y prácticas.

Durante el año pasado, se tomaron casi 37.500 exámenes teóricos presenciales en la Dirección General de Tránsito, lo que implicó miles de turnos y traslados para completar esa instancia del trámite. Con el nuevo esquema, esa evaluación se integrará en la misma jornada del examen práctico.

El trámite para obtener la licencia comienza realizando el curso de educación vial, online. Una vez completada esa instancia, se solicita turno para realizar el examen psicofísico, que con el nuevo esquema podrá realizarse tanto en la Dirección General de Tránsito como en los centros municipales de distrito Sur y Noroeste, acercando así el trámite a los barrios.

Además, el Centro Municipal de Distrito Sudoeste incorporará la posibilidad de rendir exámenes para licencias de motocicletas, sumándose a los espacios donde ya se realiza esa instancia.

Luego, en la misma jornada, los aspirantes rendirán el examen teórico y el examen práctico de conducción, completando de este modo el proceso de evaluación para obtener la licencia.

Licencia digital   

Además de la aplicación Mi Argentina, las licencias de conducir emitidas en la provincia ya se encuentran disponibles en la aplicación Mi Santa Fe y cuentan con validez legal. De este modo, los ciudadanos pueden exhibir la licencia digital, a requerimiento de las autoridades, tanto en rutas como en ejidos urbanos, sin necesidad de portar el documento físico.

La medida, que es parte del programa provincial Territorio 5.0 para la transformación hacia un gobierno digital, se enmarca en la resolución emitida en diciembre de 2025 por la Secretaría de Tecnología para la Gestión del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, que establece la validez legal de los documentos digitales visualizados desde la app Mi Santa Fe.

Además de la licencia de conducir, la plataforma permite acceder a certificados de vacunación, partidas de nacimiento, becas escolares y el seguimiento de trámites digitalizados.

Desde la Secretaría de Tecnología para la Gestión, su titular Ignacio Tabares explicó que la resolución “le da validez legal a Mi Santa Fe en un contexto en el que las aplicaciones digitales se convirtieron en herramientas cada vez más utilizadas por la ciudadanía”.

Y agregó que esta política “apunta a hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, generando un punto de encuentro digital que concentre trámites y documentación en un solo lugar”.

