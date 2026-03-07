Este viernes descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo. Producto del siniestro ferroviario el tránsito estuvo interrumpido durante un breve lapso de tiempo, ya que la extensa formación había bloqueando el acceso.
La formación se salió de las vías este viernes cerca de la rotonda del acceso sur. Hoy continuaban las tareas en el lugar
Este viernes descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo. Producto del siniestro ferroviario el tránsito estuvo interrumpido durante un breve lapso de tiempo, ya que la extensa formación había bloqueando el acceso.
Tras descarrilar, se generaron demoras en la circulación mientras operarios realizaban las primeras tareas en el lugar para desenganchar los vagones.
Este sábado por la mañana continuaban los trabajos para volver a colocar los vagones sobre las vías, mientras evaluaban las condiciones de las mismas.
Según trascendió, no se reportaron personas heridas por el incidente.
El espacio se construirá en el predio del ex Batallón 121 y contará con una piscina olímpica para nado y otra destinada a saltos ornamentales