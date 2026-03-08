La Capital | Información General | búsqueda

Nueva búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines tampoco arrojó resultados positivos

El Boeing 777 se estrelló en marzo de 2014 y nunca se encontraron pistas sobre su ubicación. Familiares de las víctimas presionan para que las tareas continúen

8 de marzo 2026 · 18:37hs
Nueva búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines tampoco arrojó resultados positivos

Doce años después que el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareciera con 239 personas a bordo, una nueva búsqueda en aguas profundas en el sur del océano Índico no logró hasta ahora localizar el avión desaparecido, mientras las familias de los desaparecidos presionaban para que las tareas continúen.

La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos señaló en un comunicado que una búsqueda en el lecho marino realizada por la empresa de robótica marina Ocean Infinity entre marzo de 2025 y enero de 2026 examinó miles de kilómetros cuadrados del fondo oceánico, pero no produjo ningún hallazgo confirmado de los restos del avión.

>> Leer más: Pánico en La Rioja y Córdoba: se registró un sismo de magnitud 5

Malasia dio luz verde el año pasado a la empresa con sede en Texas para reanudar la búsqueda del vuelo MH370 (bajo un contrato de “si no se encuentra, no se paga”) en un nuevo sitio de 15.000 kilómetros cuadrados en el sur del océano Índico, donde se creía que se estrelló. Ocean Infinity recibirá 70 millones de dólares sólo si se descubren restos.

La búsqueda se llevó a cabo durante 28 días en dos fases —del 25 al 28 de marzo del año pasado y del 31 de diciembre de 2025 al 23 de enero de este año—, y abarcó unos 7.571 kilómetros cuadrados del lecho marino. La condiciones climatológicas adversas interrumpieron periódicamente las operaciones.

“Las actividades de búsqueda realizadas no arrojaron ningún hallazgo que confirme la ubicación de los restos del avión”, indicó en un comunicado, sin especificar cuándo se reanudará la búsqueda.

El avión Boeing 777 desapareció del radar poco después de despegar el 8 de marzo de 2014, con 239 personas, en su mayoría ciudadanos chinos, en un vuelo desde la capital de Malasia, Kuala Lumpur, hacia Beijing. Los datos satelitales mostraron que el avión se desvió de su ruta de vuelo y se dirigió hacia el extremo sur del océano Índico, donde se cree que se estrelló.

Una costosa búsqueda multinacional no logró encontrar pistas sobre su ubicación, aunque restos llegaron a la costa del este de África y a islas del océano Índico. Una búsqueda privada en 2018 realizada por Ocean Infinity tampoco halló nada.

Voice 370, que representa a las familias de algunas de las víctimas del avión desaparecido, instó al gobierno a ampliar el contrato de Ocean Infinity y a considerar acuerdos similares con otras empresas de exploración en aguas profundas.

Aunque el contrato de Ocean Infinity se extiende hasta junio, el grupo afirmó que el buque de la empresa fue reasignado a otros trabajos y es poco probable que regrese en breve para completar las áreas de búsqueda restantes debido a la proximidad de los meses de invierno y al deterioro de las condiciones del mar.

“El gobierno no paga nada a menos que se encuentre el avión. Por lo tanto, cualquier solicitud de Ocean Infinity para ampliar el contrato de búsqueda debería concederse sin dudarlo”, sostuvo en un comunicado, y agregó: “Si la búsqueda actual no tiene éxito, también instaremos a Malasia a que, por favor, considere ampliar oportunidades similares de ‘si no se encuentra, no se paga’ a otras empresas capaces de exploración en aguas profundas”.

Noticias relacionadas
La localidad riojana de Ulapes fue el epicentro del sismo.

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba

Las credenciales de Pami facilitan el acceso a los servicios y prestaciones de la obra social

Pami: cuáles son las credenciales válidas durante 2026

Tras más de siete décadas en el mercado, llegó el fin de Garbarino

La Justicia decretó la quiebra de Garbarino: cuál fue la causa y por qué no pudo evitar la crisis

la nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la luna

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna

Ver comentarios

Las más leídas

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de lluvias

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Luciano Pereyra se reinventa con la cumbia: La música me sigue formando como artista y persona

Luciano Pereyra se reinventa con la cumbia: "La música me sigue formando como artista y persona"

Lo último

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Tenía pedido de captura desde mayo del 2025 y lo detuvieron en la zona oeste de Rosario. Había una recompensa de 30 millones de pesos
Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe
Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes
La ciudad

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Por Alicia Salinas
La Ciudad

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha
La Ciudad

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha

Más de 1.200 familias resguardan sus viviendas con el plan Protege tu Casa

Más de 1.200 familias resguardan sus viviendas con el plan Protege tu Casa

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública
Policiales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de lluvias

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Luciano Pereyra se reinventa con la cumbia: La música me sigue formando como artista y persona

Luciano Pereyra se reinventa con la cumbia: "La música me sigue formando como artista y persona"

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Ovación
Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo
Ovación

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo

Turismo Carretera en Viedma: Julián Santero se tomó desquite y le dio a BMW la primera victoria

Turismo Carretera en Viedma: Julián Santero se tomó desquite y le dio a BMW la primera victoria

Central y el puntal de una buena campaña: como pez en el agua de visitante

Central y el puntal de una buena campaña: como pez en el agua de visitante

Policiales
Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública
Policiales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

La Ciudad
Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha
La Ciudad

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

La agenda completa de Marzo de Mujeres en Rosario: marcha, murales y mucho más

La agenda completa de Marzo de Mujeres en Rosario: marcha, murales y mucho más

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste
Policiales

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba
Información general

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario
La Ciudad

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo
La Región

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de extrema dureza
El Mundo

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump
Política

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente
La Ciudad

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Fijaron nuevas recompensas para atrapar a dos prófugos por homicidio
Policiales

Fijaron nuevas recompensas para atrapar a dos prófugos por homicidio

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes
La Ciudad

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región

Por Gonzalo Santamaría
Economía

"Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región"

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto
Politica

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: La vas a pagar
Política

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido
La Ciudad

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
Policiales

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo