Luego de tres días de trabajo y su secado posterior, terminaron las tareas de protección de la nueva atracción Costa Nueva, tal como estaba previsto desde su inauguración. Ya se puede concurrir al nuevo ícono de Rosario

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente por el nuevo ícono de Rosario.

Finalizó la etapa final de protección del mural de El Aura , en Costa Nueva . Las tareas incluyeron, en una primera instancia, el hidrolavado con baja presión y soplado de superficie y, posteriormente, la aplicación de una laca protectora especial para sellar y preservar la pintura ante las condiciones climáticas propias de la ribera y el intenso tránsito de personas.

Desde el equipo técnico que se ocupó de los trabajos aseguraron que esta intervención formó parte del proceso previsto y planificado al iniciar la obra, por lo que no se debió a una reparación del mural sino a la etapa final para su conservación.

Río Arriba, nombre de este mega mural que puede observarse al transitar por El Aura, en Costa Nueva , ocupa más de 2.000 metros cuadrados de superficie y propone una nueva forma de experimentar el arte urbano. La obra, estuvo dirigida por Martín Ron, quien junto con artistas locales representaron a Rosario y su historia a través de stickers con fragmentos de la cultura local: lugares, escenas, símbolos, gestos y detalles cotidianos.

Esta emblemática pieza de arte urbano se enmarca en la inauguración oficial de Costa Nueva, el nuevo paseo público que amplía y pone en valor el frente ribereño, sumando espacio público de calidad, áreas de encuentro y una propuesta cultural integrada al paisaje. Su apertura consolidó al sector como un nuevo punto de referencia para la ciudad.

Es por esto que tras la finalización del laqueado, el mural ya queda completamente protegido y listo para ser transitado de manera definitiva, integrándose a una obra que forma parte del patrimonio cultural contemporáneo de Rosario.