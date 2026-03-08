Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y se medirá con un ex número uno del mundo

El argentino jugará este lunes por la tercera ronda del considerado quinto Grand Slam. Francisco Cerdúndolo también entrará en acción

Sebastián Báez venció al checo Jiri Lehecka en el torneo de tenis de Indian Wells.

Sebastián Báez tuvo un gran comienzo de año y lo ratificó con una destacada victoria sobre uno de los favoritos del Masters 1000 de Indian Wells de tenis . El argentino (53 del ranking mundial) derrotó este domingo al checo Jiri Lehecka (23º) por 6 /4 y 4/1, y clasificó a la tercera ronda.

Báez no tendrá descanso. Este lunes se medirá con un ex número uno del mundo, el ruso Daniil Medvedev (11º). El horario todavía no está definido.

Con los dos triunfos que obtuvo en Indian Wells, torneo considerado el quinto Grand Slam, son 14 victorias las que obtuvo Báez en la temporada (5 derrotas).

Ningún otro tenista consiguió tal cantidad de triunfos en el año. Pero más allá de la cifra, lo importante es el presente tenístico del jugador de 25 años.

Sebastián Báez empezó el año con todo

El triunfo sobre Lehecka fue un eslabón más de un año en el que obtuvo triunfos valiosos, conseguidos sobre top ten, los estadounidenses Taylor Fritz (actualmente 7º del ranking mundial) y Ben Shelton (8º). Un 2026 en el que alcanzó la final del ATP 250 de Auckland.

Si bien su superficie preferida es el polvo de ladrillo, Báez se está desenvolviendo con un gran nivel en cancha rápida. En Indian Wells intentará este lunes seguir por ese camino victorioso y meterse en los octavos de final.

En el caso de conseguirlo, jugará ante Fritz, al que derrotó precisamente a comienzos de año en la United Cup, u otro estadounidense, Alex Michelsen (44º).

Francisco Cerúndolo, contra el duro Jack Draper

Otro argentino sigue en carrera en Indian Wells y, como su compatriota, este lunes se presentará por la tercera ronda: Francisco Cerúndolo.

francisco-cerundolo-en-el-argentina-open-2185206 Francisco Cerúndolo, número uno de tenis del país, buscará los octavos de final.

La mejor raqueta argentina de la actualidad (20º) enfrentará al británico Jack Draper (14º).