Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Cuatro personas fueron aprehendidas y también se incautaron balanzas de precisión, dinero en efectivo, celulares y motos

Los procedimientos en los que se incautaron más de 400 dosis de cocaína se desarrollaron en tres domicilios de zona norte.

Tres allanamientos desarrollados en la zona norte de Rosario por la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe concluyeron con el secuestro de 407 envoltorios de cocaína listos para comercializar . En el marco de los procedimientos, cuatro personas fueron aprehendidas y se incautaron otros elementos, como balanzas de precisión, motos y celulares.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la PDI y de la sección Canes de la misma repartición, además de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe.

Los allanamientos se dieron en el marco de una investigación por presunta comercialización de drogas , en una causa impulsada por la Unidad Especializada en Microtráfico, a cargo de la fiscal Brenda Debiasi.

Los allanamientos se realizaron en domicilios de calle Servellera al 2800, Bouchard al 3600 y en inmediaciones de Bouchard y Somoza, en donde los investigadores avanzaron con las requisas en presencia de testigos.

Como resultado de los allanamientos, fueron aprehendidas cuatro personas: Sandra Beatriz P. (51), Rosario Andrea V. (23), Rocío Margarita A. (38) y Diego Adrián M. (41). Todos quedaron a disposición de la Justicia provincial mientras avanza de la investigación.

>> Leer más: Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Los efectivos incautaron 407 envoltorios de cocaína, con un peso aproximado de 168 gramos, además de balanzas de precisión, celulares, 449.050 pesos en efectivo y motocicletas.

Investigación en curso

Desde el Ministerio de Seguridad provincial resaltaron que los allanamientos se concretaron tras diversas tareas investigativas desarrolladas por agentes de la PDI, que incluyeron vigilancias, registros fílmicos y utilización de drones, lo que permitió detectar movimientos compatibles con la venta de droga al menudeo y así reunir los elementos necesarios para solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

Además, indicaron que durante los operativos fue crucial la intervención de la sección Canes de PDI con el perro detector “Kenzo”. "En uno de los domicilios allanados, ante la presencia del can, una de las mujeres manifestó espontáneamente poseer material estupefaciente oculto. En otro de los procedimientos, una segunda persona también realizó una entrega voluntaria de envoltorios de droga al advertir el trabajo del perro especializado durante la requisa", resaltaron desde el gobierno de la provincia.