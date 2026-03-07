La Capital | Policiales | Cocaína

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Cuatro personas fueron aprehendidas y también se incautaron balanzas de precisión, dinero en efectivo, celulares y motos

7 de marzo 2026 · 19:01hs
Los procedimientos en los que se incautaron más de 400 dosis de cocaína se desarrollaron en tres domicilios de zona norte.

Los procedimientos en los que se incautaron más de 400 dosis de cocaína se desarrollaron en tres domicilios de zona norte.

Tres allanamientos desarrollados en la zona norte de Rosario por la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe concluyeron con el secuestro de 407 envoltorios de cocaína listos para comercializar. En el marco de los procedimientos, cuatro personas fueron aprehendidas y se incautaron otros elementos, como balanzas de precisión, motos y celulares.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la PDI y de la sección Canes de la misma repartición, además de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe.

Los allanamientos se dieron en el marco de una investigación por presunta comercialización de drogas, en una causa impulsada por la Unidad Especializada en Microtráfico, a cargo de la fiscal Brenda Debiasi.

Cocaína en zona norte

Los allanamientos se realizaron en domicilios de calle Servellera al 2800, Bouchard al 3600 y en inmediaciones de Bouchard y Somoza, en donde los investigadores avanzaron con las requisas en presencia de testigos.

Como resultado de los allanamientos, fueron aprehendidas cuatro personas: Sandra Beatriz P. (51), Rosario Andrea V. (23), Rocío Margarita A. (38) y Diego Adrián M. (41). Todos quedaron a disposición de la Justicia provincial mientras avanza de la investigación.

>> Leer más: Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Los efectivos incautaron 407 envoltorios de cocaína, con un peso aproximado de 168 gramos, además de balanzas de precisión, celulares, 449.050 pesos en efectivo y motocicletas.

Investigación en curso

Desde el Ministerio de Seguridad provincial resaltaron que los allanamientos se concretaron tras diversas tareas investigativas desarrolladas por agentes de la PDI, que incluyeron vigilancias, registros fílmicos y utilización de drones, lo que permitió detectar movimientos compatibles con la venta de droga al menudeo y así reunir los elementos necesarios para solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

Además, indicaron que durante los operativos fue crucial la intervención de la sección Canes de PDI con el perro detector “Kenzo”. "En uno de los domicilios allanados, ante la presencia del can, una de las mujeres manifestó espontáneamente poseer material estupefaciente oculto. En otro de los procedimientos, una segunda persona también realizó una entrega voluntaria de envoltorios de droga al advertir el trabajo del perro especializado durante la requisa", resaltaron desde el gobierno de la provincia.

Noticias relacionadas
El policía fue intervenido en el Hospital Italiano Sur de Rosario

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Una de las recompensas se refiere a la muerte de un hombre asesinado en 2024.

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

La entradera se perpetró en una vivienda de Comodoro Rivadavia al 2600.

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

El asesinato de Gian, de 1 año, enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en una balacera.

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Ver comentarios

Las más leídas

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

Lo último

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Turismo Carretera en Viedma: a Santero no le hablen de la compresión y el RUS Med Team se agrandó

Turismo Carretera en Viedma: a Santero no le hablen de la compresión y el RUS Med Team se agrandó

Pánico en La Rioja y Córdoba: se registró un sismo de 5 grados de intensidad

Pánico en La Rioja y Córdoba: se registró un sismo de 5 grados de intensidad

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Cuatro personas fueron aprehendidas y también se incautaron balanzas de precisión, dinero en efectivo, celulares y motos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Viaje al centro de la tierra: Vaca Muerta, la ruta de la energía que le quiere pelear al agro

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Viaje al centro de la tierra: Vaca Muerta, la ruta de la energía que le quiere pelear al agro

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés
Política

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste
Policiales

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer
La Ciudad

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

Leones FC, el equipo de los Messi, debuta de local el lunes en la Primera C

Leones FC, el equipo de los Messi, debuta de local el lunes en la Primera C

Ovación
Franco Colapinto pasó a la Q2 pero no le dio para más: larga 16° en Australia
Ovación

Franco Colapinto pasó a la Q2 pero no le dio para más: larga 16° en Australia

Franco Colapinto pasó a la Q2 pero no le dio para más: larga 16° en Australia

Franco Colapinto pasó a la Q2 pero no le dio para más: larga 16° en Australia

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

Policiales
Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Policiales

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

La Ciudad
Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer
La Ciudad

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

El desafío de la educación en la era de la IA: El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región

Por Gonzalo Santamaría
Economía

"Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región"

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto
Politica

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: La vas a pagar
Política

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización
La Ciudad

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
Policiales

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral
Política

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos
Política

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Ovación

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo
Política

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Por Walter Palena

Ovación

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Policiales

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: Donde había balas, ahora hay máquinas
La Ciudad

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua