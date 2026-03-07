La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: tres recomendaciones imperdibles para el fin de semana

La plataforma renovó su catálogo y los usuarios ya eligieron sus favoritas. Drama, misterio y romance, entre los géneros que la están rompiendo

7 de marzo 2026 · 07:05hs
Parque Lezama de Juan José Campanella es una de las películas imperdibles en Netflix

La incorporación de nuevas producciones al catálogo de Netflix viene causando furor entre los usuarios. Rápidamente, el top 10 de lo más visto se actualizó con algunos de los títulos que la plataforma sumó este mismo mes. Y, de cara al fin de semana, vale la pena revisar cuáles son esas series y películas imperdibles.

Elegir qué ver en Netflix no es una tarea sencilla. La cantidad de opciones se puede volver abrumadora. Pero cuando la plataforma estrena producciones los usuarios tarde o temprano van eligiendo sus favoritas y configurando un ranking de lo que no hay que perderse.

Tres recomendaciones de Netflix para el fin de semana

“Vladimir”: romance, tensión e introspección

Se trata de una miniserie estadounidense de comedia dramática protagonizada por la ganadora del Oscar Rachel Weisz y Leo Woodall (“The White Lotus”). Es una adaptación del libro homónimo de Julia May Jonas.

La protagonista (Weisz) es una profesora universitaria en una crisis existencial total. Su marido (John Slattery) es acusado de acoso por varias alumnas. En ese contexto, irrumpe Vladimir, un nuevo profesor joven y brillante. La atracción inicial pronto se transforma en una obsesión que descoloca a la protagonista y la empuja a cuestionarse no solo su matrimonio, sino también su identidad, su sexualidad y los límites que se ha impuesto a lo largo de los años.

“Parque Lezama”: comedia, amistad y vínculos profundos

Los que prefieren sumergirse en una película, ya tienen disponible la vuelta al cine de Juan José Campanella con la adaptación de “Parque Lezama”, su mayor éxito teatral de la última década. Protagonizada por la dupla de Luis Brandoni y Eduardo Blanco, la película traslada el icónico banco de plaza a un relato visual que expande las fronteras del escenario original hacia la pantalla grande.

La trama presenta a dos desconocidos, León Schwartz y Antonio Cardozo, quienes entablan una amistad improbable en el sur de la ciudad. León, interpretado por Brandoni, es un militante comunista obstinado, mientras que Antonio, el personaje de Blanco, es un encargado de mantenimiento de perfil más conformista que enfrenta la posibilidad de una jubilación forzosa.

“Acusada”: thriller, mentiras y suspenso

Siguiendo con las películas, este reciente estreno de India ha causado furor en la plataforma. “Acusada” es un thriller de menos de dos horas ambientado en Londres y lleno de escándalo y preguntas. Promete adentrar al espectador en una encrucijada en la que será difícil elegir en qué personaje confiar.

La cinta sigue la historia de la doctora Geetika Sen, una ginecóloga muy reconocida con una reputación sólida. El asunto es que su vida empieza a desmoronarse a partir de terribles acusaciones que ponen en riesgo no solo su carrera profesional sino también su matrimonio. Su esposa, por su parte, debe debatir internamente entre confiar en su pareja o buscar la verdad por su cuenta.

