La Capital | La Ciudad | Mujer

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

El 8M cayó domingo y los colectivos feministas decidieron hacer la marcha el día hábil. Habrá transporte urbano gratuito y desvíos de recorridos

9 de marzo 2026 · 06:00hs
Una vez más

Marcelo Bustamante / La Capital

Una vez más, el 8M también será un espacio para expresar fuertes críticas al gobierno de Javier Milei. 

Una vez más, Rosario será el escenario de una gran movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, efeméride que toma lugar cada 8 de marzo. Este año, los colectivos feministas decidieron hacer la marcha este lunes, un día después de la fecha original.

El punto de encuentro será la plaza San Martín a partir de las 17, en tanto se estima que el inicio de la movilización será a las 18 y tomará calle Moreno, San Lorenzo, Laprida y Córdoba hasta el Parque Nacional a la Bandera. Una vez allí, habrá lectura de un documento en conjunto y acto de cierre. Paralelamente, también habrá una feria con distintos emprendimientos.

"Este #8M no es solo una conmemoración, es un llamado a la organización, a la unidad y a la movilización colectiva. Decimos alto y claro: No a la Reforma Laboral que precariza nuestras vidas, que no garantiza derechos reales y que sigue afectando especialmente a las mujeres y diversidades. No aceptamos retrocesos ni medidas que profundicen la desigualdad", dijeron desde la Asamblea Feminista de Rosario.

>>Leer más: Récord histórico: las mujeres ya son el 12% de los choferes de colectivos

Por qué no se marchó el 8M

La decisión de cambiar del día la movilización del 8 de marzo al día siguiente, lunes 9 de marzo, fue tomada en asamblea entre diferentes organizaciones que pertenecen al colectivo feminista. Uno de los argumentos principales fue la baja frecuencia de colectivos los fines de semana.

"Los domingos, las compañeras que van a la marcha y son de barrios alejados no pueden volver a sus casas porque casi no hay colectivos. La frecuencia es muy mala en los días no laborables", explicó una de las organizadoras de la convocatoria en conversación con La Capital.

Asimismo, también en ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país se convocó para el lunes 9. Consultada sobre si la convocatoria de Rosario busca plegarse a la marcha en Ciudad de Buenos Aires, la participante de la Asamblea Feminista respondió: "La decisión de Rosario fue anterior a la decisión de Caba. Pero creo que es muy bueno que sean el mismo día. Una imagen de fuerza".

>>Leer más: 8M: en el Gran Rosario las mujeres ganan casi 40% menos que los varones

Transporte

Para facilitar el traslado y la participación, la Municipalidad estableció la gratuidad de todas las líneas de Transporte Urbano de Pasajeros desde las 12 hasta las 23.59.

Debido a la masividad de la marcha se realizarán desvíos escalonados de TUP en diferentes momentos de la jornada por lo que los servicios retomarán sus itinerarios habituales conforme finalice el evento.

Las líneas deberán realizar los desvíos siguiendo las órdenes e indicaciones de los inspectores apostados en la zona, tanto para la concentración como para el momento de circulación de la marcha.

Para conocer las modificaciones que tendrá el transporte durante la jornada se puede consultar en rosario.gob.ar, redes de Movilidad Rosario y en MuniBot 3415 440147, a través del menú de opciones.

8m
Las mujeres volverán a salir en la calle en Rosario por el 8M, pero la movilización será ele lunes 9 de marzo

Las mujeres volverán a salir en la calle en Rosario por el 8M, pero la movilización será ele lunes 9 de marzo

Marzo mes de la mujer

La Municipalidad de Rosario armó una variada agenda con actividades durante el mes de marzo para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres que va desde la creación de un mural, la tradicional entrega de los Premios Juana Manso y la segunda edición del Festival Mueva.

Rosario cuenta con una amplia trayectoria en la implementación de políticas públicas locales destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, así como un firme compromiso en la prevención y erradicación de las violencias hacia las mujeres, las disidencias y cualquier forma de discriminación por orientación de género.

En este sentido, la secretaria de Igualdad, Género y Derechos Humanos, Mónica Ferrero, expresó: "El mes de marzo es una oportunidad para reflexionar sobre los avances logrados y sobre los desafíos que aún persisten en materia de igualdad, pero también para reafirmar el compromiso de la ciudad con la construcción de una sociedad más justa e inclusiva para todas las personas".

A su vez, la funcionaria indicó: "Hemos programado una serie de actividades en distintos puntos de Rosario, acercando a la ciudadanía propuestas vinculadas a la promoción del acceso de las mujeres a la música, la cultura y el deporte”.

Además de la movilización de este lunes, durante la semana habrá distintas actividades. El martes 10 se realizará en el CMD Noroeste ubicado en Provincias Unidas 150 bis el Encuentro de la Mesa Consultiva, Ejecutiva y Participativa en Violencias por motivo de Género y presentación de los Equipos Interdisciplinarios de Atención en Violencia de Género (EVG).

El jueves en el Club deportivo y social Lux se realizará un mural por el 8M, producto de una serie de encuentros de sensibilización en temáticas vinculadas a género, igualdad y promoción de derechos.

El viernes 13 en la Biblioteca Argentina se llevará a cabo la 27° edición de la entrega de los Premios Juana Manso, un reconocimiento para comunicadores que, a través de sus trabajos periodísticos, intentan visibilizar las problemáticas actuales, distinguiendo producciones que generen una imagen real de las mujeres y disidencias de hoy.

También llega además la segunda edición del Festival Mueva, que busca visibilizar y reconocer el aporte de las mujeres en la escena cultural y artística de la ciudad, así como poner en valor la equidad de género en ese ámbito. Será el Jueves 19 en la Explanada del Museo Castagnino.

En marzo también comienza la inscripción al Programa Equidad Educativa, que acompaña a jóvenes madres y/o embarazadas para que puedan iniciar, continuar o finalizar su escolaridad, y el cursado del Programa de Capacitación y Formación Interdisciplinaria de Atención de las Violencias de Género dirigido a profesionales de Psicología, Derecho y Trabajo Social.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: lunes con fuertes rafagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

A través del Plan Abre, la provincia invierte en distintas obras de infraestructura en los barrios. 

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha

El hospital Centenario será uno de los edificios públicos que renovarán su infraestructura energética.

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

Marzo de mujeres, la agenda completa con actividades para todos los gustos

La agenda completa de Marzo de Mujeres en Rosario: marcha, murales y mucho más

Ver comentarios

Las más leídas

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Treinta años construyendo obras públicas que marcaron la ciudad de Rosario

Treinta años construyendo obras públicas que marcaron la ciudad de Rosario

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Lo último

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

En Newells, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

En Newell's, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

La temporada 2025/2026 en el balneario registró un fuerte crecimiento interanual. También se intensificaron los visitantes a las piletas del Parque Alem

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Por Nicolás Maggi
Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario
La Ciudad

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo
La Ciudad

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Neuquén y el empuje santafesino: alianza para crecer más allá del petróleo

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Neuquén y el empuje santafesino: alianza para crecer más allá del petróleo

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes
La ciudad

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Treinta años construyendo obras públicas que marcaron la ciudad de Rosario

Treinta años construyendo obras públicas que marcaron la ciudad de Rosario

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Ovación
Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir
Ovación

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Del 0 al 10, las calificaciones del GP de Australia de Fórmula 1

Del 0 al 10, las calificaciones del GP de Australia de Fórmula 1

Newells: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Policiales
Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública
Policiales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

La Ciudad
Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera
La Ciudad

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo
Ovación

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Policiales

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte
Política

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste
Policiales

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba
Información general

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario
La Ciudad

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo
La Región

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de extrema dureza
El Mundo

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump
Política

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente
La Ciudad

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Fijaron nuevas recompensas para atrapar a dos prófugos por homicidio
Policiales

Fijaron nuevas recompensas para atrapar a dos prófugos por homicidio

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes
La Ciudad

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región

Por Gonzalo Santamaría
Economía

"Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región"

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto
Politica

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa