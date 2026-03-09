Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

El 8M cayó domingo y los colectivos feministas decidieron hacer la marcha el día hábil. Habrá transporte urbano gratuito y desvíos de recorridos

Una vez más, el 8M también será un espacio para expresar fuertes críticas al gobierno de Javier Milei.

Una vez más, Rosario será el escenario de una gran movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora , efeméride que toma lugar cada 8 de marzo. Este año, los colectivos feministas decidieron hacer la marcha este lunes, un día después de la fecha original.

El punto de encuentro será la plaza San Martín a partir de las 17, en tanto se estima que el inicio de la movilización será a las 18 y tomará calle Moreno, San Lorenzo, Laprida y Córdoba hasta el Parque Nacional a la Bandera. Una vez allí, habrá lectura de un documento en conjunto y acto de cierre. Paralelamente, también habrá una feria con distintos emprendimientos.

"Este #8M no es solo una conmemoración, es un llamado a la organización, a la unidad y a la movilización colectiva. Decimos alto y claro: No a la Reforma Laboral que precariza nuestras vidas, que no garantiza derechos reales y que sigue afectando especialmente a las mujeres y diversidades. No aceptamos retrocesos ni medidas que profundicen la desigualdad", dijeron desde la Asamblea Feminista de Rosario.

Por qué no se marchó el 8M

La decisión de cambiar del día la movilización del 8 de marzo al día siguiente, lunes 9 de marzo, fue tomada en asamblea entre diferentes organizaciones que pertenecen al colectivo feminista. Uno de los argumentos principales fue la baja frecuencia de colectivos los fines de semana.

"Los domingos, las compañeras que van a la marcha y son de barrios alejados no pueden volver a sus casas porque casi no hay colectivos. La frecuencia es muy mala en los días no laborables", explicó una de las organizadoras de la convocatoria en conversación con La Capital.

Asimismo, también en ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país se convocó para el lunes 9. Consultada sobre si la convocatoria de Rosario busca plegarse a la marcha en Ciudad de Buenos Aires, la participante de la Asamblea Feminista respondió: "La decisión de Rosario fue anterior a la decisión de Caba. Pero creo que es muy bueno que sean el mismo día. Una imagen de fuerza".

Transporte

Para facilitar el traslado y la participación, la Municipalidad estableció la gratuidad de todas las líneas de Transporte Urbano de Pasajeros desde las 12 hasta las 23.59.

Debido a la masividad de la marcha se realizarán desvíos escalonados de TUP en diferentes momentos de la jornada por lo que los servicios retomarán sus itinerarios habituales conforme finalice el evento.

Las líneas deberán realizar los desvíos siguiendo las órdenes e indicaciones de los inspectores apostados en la zona, tanto para la concentración como para el momento de circulación de la marcha.

Para conocer las modificaciones que tendrá el transporte durante la jornada se puede consultar en rosario.gob.ar, redes de Movilidad Rosario y en MuniBot 3415 440147, a través del menú de opciones.

Marzo mes de la mujer

La Municipalidad de Rosario armó una variada agenda con actividades durante el mes de marzo para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres que va desde la creación de un mural, la tradicional entrega de los Premios Juana Manso y la segunda edición del Festival Mueva.

Rosario cuenta con una amplia trayectoria en la implementación de políticas públicas locales destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, así como un firme compromiso en la prevención y erradicación de las violencias hacia las mujeres, las disidencias y cualquier forma de discriminación por orientación de género.

En este sentido, la secretaria de Igualdad, Género y Derechos Humanos, Mónica Ferrero, expresó: "El mes de marzo es una oportunidad para reflexionar sobre los avances logrados y sobre los desafíos que aún persisten en materia de igualdad, pero también para reafirmar el compromiso de la ciudad con la construcción de una sociedad más justa e inclusiva para todas las personas".

A su vez, la funcionaria indicó: "Hemos programado una serie de actividades en distintos puntos de Rosario, acercando a la ciudadanía propuestas vinculadas a la promoción del acceso de las mujeres a la música, la cultura y el deporte”.

Además de la movilización de este lunes, durante la semana habrá distintas actividades. El martes 10 se realizará en el CMD Noroeste ubicado en Provincias Unidas 150 bis el Encuentro de la Mesa Consultiva, Ejecutiva y Participativa en Violencias por motivo de Género y presentación de los Equipos Interdisciplinarios de Atención en Violencia de Género (EVG).

El jueves en el Club deportivo y social Lux se realizará un mural por el 8M, producto de una serie de encuentros de sensibilización en temáticas vinculadas a género, igualdad y promoción de derechos.

El viernes 13 en la Biblioteca Argentina se llevará a cabo la 27° edición de la entrega de los Premios Juana Manso, un reconocimiento para comunicadores que, a través de sus trabajos periodísticos, intentan visibilizar las problemáticas actuales, distinguiendo producciones que generen una imagen real de las mujeres y disidencias de hoy.

También llega además la segunda edición del Festival Mueva, que busca visibilizar y reconocer el aporte de las mujeres en la escena cultural y artística de la ciudad, así como poner en valor la equidad de género en ese ámbito. Será el Jueves 19 en la Explanada del Museo Castagnino.

En marzo también comienza la inscripción al Programa Equidad Educativa, que acompaña a jóvenes madres y/o embarazadas para que puedan iniciar, continuar o finalizar su escolaridad, y el cursado del Programa de Capacitación y Formación Interdisciplinaria de Atención de las Violencias de Género dirigido a profesionales de Psicología, Derecho y Trabajo Social.