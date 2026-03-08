La Capital | Zoom | Luciano Pereyra

Luciano Pereyra se reinventa con la cumbia: "La música me sigue formando como artista y persona"

El cantante acaba de lanzar “Me enamoré de ti”, junto a Sebastián Mendoza, y se prepara volver a Rosario con su gira "Te sigo amando"

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

8 de marzo 2026 · 07:00hs
Luciano Pereyra presentó la versión cumbias de Me enamoré de ti junto a Sebastián Mendoza

Luciano Pereyra presentó la versión cumbias de "Me enamoré de ti" junto a Sebastián Mendoza, Un poco de Rudio y Pinky SD

Hay artistas que, con el paso de los años, logran algo poco frecuente: reinventarse sin perder su esencia. Luciano Pereyra es, sin dudas, uno de ellos. El cantante atraviesa una nueva etapa musical con "Ahora las bailamos", un proyecto en el que decidió revisitar algunas de sus baladas más conocidas para transformarlas en versiones bailables al ritmo de la cumbia. Al mismo tiempo, continúa recorriendo el país con su gira "Te sigo amando", que tendrá una nueva parada en Rosario.

El lujanense se presentará el 24 de abril próximo en el Metropolitano Rosario con un show que combina distintas etapas de su carrera junto a este nuevo repertorio bailable. Será, además, un reencuentro con el público rosarino, después de sus visitas en octubre y noviembre de 2025 con dos funciones en el mismo escenario.

A sus 44 años, y con más de 28 de carrera, resulta difícil encasillar a Pereyra en un solo género. Folklore, balada romántica, pop latino y ritmos populares conviven en un vasto repertorio que el interprete construyó a lo largo del tiempo y que lo convirtió en una de las voces más reconocibles de la música argentina.

Con tan solo 16 años, Luciano ya había publicado su primer disco, "Amaneciendo", que vendió más de 260.000 copias y obtuvo cuádruple disco de platino, marcando el inicio de lo que sería un camino lleno de éxitos. Hoy, más de dos décadas después de ese primer lanzamiento, Pereyra continúa reinventándose con "Ahora las bailamos".

En este trabajo, el artista versiona sus canciones más conocidas en clave de cumbia junto a los referentes actuales de la escena tropical: los músicos del ciclo de streaming "Un Poco de Ruido". El proyecto rápidamente se convirtió en un éxito en plataformas digitales: temas como “Si no es muy tarde” y “Es mi culpa” se mantienen entre lo más escuchado en Spotify Argentina y YouTube, y recientemente se sumó una nueva versión de “Me enamoré de ti”, junto a Sebastián Mendoza.

>> Leer más: Luciano Pereyra habló de su salud con Mirtha Legrand: "Estuve varios días en terapia intensiva"

Embed

Ahora bien, más allá de los números y los logros, lo que caracteriza a Pereyra es su espíritu creativo y su manera de disfrutar cada paso de su carrera. “Voy convencido con lo que tengo ganas de hacer. Después no importa si funciona o no, los números, los likes, las reproducciones, no me importa. Lo importante es que en este momento yo estoy muy contento de lo que hago y el equipo lo apoya y lo acompaña. Si hay errores, buenísimo, vamos a aprender y si hay aciertos, celebramos, festejamos y seguimos para adelante”, aseguró.

En conversación con La Capital, el artista habló sobre esta nueva etapa, su gira y su regreso a Rosario el próximo 24 de abril.

Luciano Pereyra al ritmo de la cumbia

La idea de transformar sus baladas en cumbia venía “germinando” en la cabeza de Pereyra desde hace tiempo, pero el proyecto terminó de concretarse “casi sin pensarlo” tras su participación en el programa de streaming "Un Poco de Ruido".

“Los tiempos de Dios son muy perfectos y me mandan una canción. Reaccioné al programa de los chicos de "Un Poco de Ruido", con Ezequiel y La Clave, canté "Si No Es Muy Tarde". Ahí me dicen: ‘che, ¿por qué no grabamos la canción?’. Entonces pensé: ‘¿por qué no hacemos un disco de una, ya que estamos?’ Y de una los pibes se re coparon”, recordó el artista.

Embed

Ese primer encuentro abrió la puerta a un proceso creativo que rápidamente tomó impulso y le permitió a Pereyra trabajar con distintos artistas, algunos consagrados y otros que se mantenían alejados de la escena. Desde David Bisbal hasta Uriel Lozano, Ángela Leiva, The La Planta, Antonio Ríos, Ezequiel y La Clave y Sebastián Mendoza: todos se sumaron al proyecto. Sobre cómo surgieron las colaboraciones, explicó: “Yo les escribo, consigo teléfono o les escribo por Instagram… Con cada uno de los chicos que hablé siempre fueron unos divinos totales, enseguida todos contestaron que sí”.

El entusiasmo fue compartido: “ De esta comunidad de la cumbia han sido tan cálidos, respetuosos, súper profesionales, fueron muy amables. Cada uno de los chicos con los que trabajamos, yo voy a estar eternamente agradecido”.

Pero "Ahora las bailamos" no solo implicó colaboraciones: también representó una oportunidad de reinvención. Pereyra decidió darles un nuevo giro a sus propios temas, explorando un ritmo que invita a bailar y a compartir. “Estás en un asado con amigos y no ponés jazz; ponés cumbia. Prendés la radio, te sale en las playlist de Spotify, mis sobrinos escuchan cumbia, la gente hace fusiones con la cumbia”, comentó sobre el género que inspiró su nuevo álbum. Y agregó: “Yo opino y creo que la cumbia, como el cuarteto, como la guaracha, como la zamba, como la chacarera, forman parte de nuestro gen y de nuestra cultura musical”.

Aunque en todos sus discos siempre incluyó algún tinte del género tropical, esta vez se animó a profundizar: “Surgió hacer este disco de cumbias y dije: bueno, vamos a fondo. Tengo ganas de hacerlo, vamos a ver qué pasa”. De todas formas, para el cantante, más allá de géneros o tendencias, lo que mantiene viva su carrera es la posibilidad de seguir compartiendo con el público. “Compartir música con tanta gente desde hace tantos años es lo que me motiva a seguir haciendo cosas nuevas, salir de la zona de confort, a no estar quieto”, concluyó.

>> Leer más: Abel Pintos y Luciano Pereyra anunciaron 10 shows a dúo en el Luna Park

Luciano Pereyra vuelve a Rosario con "Te sigo amando"

Mientras explora esta nueva etapa musical, Pereyra continúa recorriendo escenarios con su gira "Te sigo amando", que lo llevó por distintos puntos de la Argentina y la región, y que ahora volverá a tener escala en Rosario. “Es un tour que me tiene muy emocionado, con muchas emociones a flor de piel. Desde que lo empezamos en Chile nos llevó por muchos lugares de la Argentina, también por Uruguay, y vivimos noches increíbles”, contó.

Con más de dos décadas de trayectoria, el cantante reconoció que todavía se sorprende con cada presentación: “Cada concierto es distinto. Si bien las canciones son las mismas, uno ya no es el mismo que el año pasado. Uno va creciendo, sumando experiencia”. Y reflexionó: “Yo disfruto mucho de saber que la música no solamente me sigue formando como músico, como artista, sino como persona”.

>> Leer más: Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia

Además, Pereyra admitió que, a pesar de la experiencia no da nada por sentado y sigue conmoviéndose con la reacción de su público. En algunas ocasiones, los espectadores se emocionan hasta las lágrimas, y él no puede evitar acompañarlos. “Voy a un concierto y la gente pide matrimonio, o hay alguien que va solo, o la gente se conecta por una canción especial… Y veo gente que está llorando. Y de repente estoy cantando, pero estoy llorando yo también”, confesó entre risas.

En esta línea, el cantante expresó su entusiasmo por volver a Rosario, ciudad que siempre lo recibe con los brazos abiertos y con la que mantiene un vínculo especial. “Son muchos años de visitar Rosario. Siempre el público rosarino fue muy cálido, muy generoso, muy respetuoso. Y no tengo mejor manera de agradecer que no sea cantando”, comentó.

Ya en confianza, Pereyra adelantó que podría haber alguna sorpresa durante la función del 24 de abril: “Por ahí estrenamos alguna canción. No te puedo decir si será la que grabamos con Euge Quevedo o con Tapari, pero algo vamos a presentar”.

Noticias relacionadas
El santiagueño Néstor Garnica lleva su violín y todo su folklore a Central Córdoba.

Néstor Garnica trae a Rosario su destacado violín y lo mejor del folklore

Yanina Latorre reveló una foto de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos: filtran una foto tras el descargo del influencer

Ricky Martin llegará finalmente a Rosario

Ricky Martin agotó entradas en Rosario: ¿suma nuevas fechas?

Llega “Teresita” a Rosario, una comedia musical con identidad propia

Vuelve a Rosario "Teresita", el delirio musical que apuesta al talento local

Ver comentarios

Las más leídas

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

El desafío de la educación en la era de la IA: El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Lo último

Central y el puntal de una buena campaña: se siente como pez en el agua jugando como visitante

Central y el puntal de una buena campaña: se siente como pez en el agua jugando como visitante

Luciano Pereyra se reinventa con la cumbia: La música me sigue formando como artista y persona

Luciano Pereyra se reinventa con la cumbia: "La música me sigue formando como artista y persona"

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Cuatro personas fueron aprehendidas y también se incautaron balanzas de precisión, dinero en efectivo, celulares y motos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Viaje al centro de la tierra: Vaca Muerta, la ruta de la energía que le quiere pelear al agro

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Viaje al centro de la tierra: Vaca Muerta, la ruta de la energía que le quiere pelear al agro

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias
La ciudad

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés
Política

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer
La Ciudad

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

El desafío de la educación en la era de la IA: El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Ovación
Walter Mazzanti a Newells: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar
Ovación

Walter Mazzanti a Newell's: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar

Walter Mazzanti a Newells: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar

Walter Mazzanti a Newell's: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

Franco Colapinto penó por un error de Alpine en una largada tremenda pero dejó buena imagen final

Franco Colapinto penó por un error de Alpine en una largada tremenda pero dejó buena imagen final

Policiales
Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Policiales

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

La Ciudad
La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Por Alicia Salinas
La Ciudad

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Barrio Abasto: la memoria intacta de El Potro en el almacén Jorgito

Barrio Abasto: la memoria intacta de El Potro en el almacén Jorgito

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Récord histórico: las mujeres ya son el 12 % de los choferes de colectivos

Récord histórico: las mujeres ya son el 12 % de los choferes de colectivos

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes
La Ciudad

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región

Por Gonzalo Santamaría
Economía

"Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región"

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto
Politica

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: La vas a pagar
Política

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización
La Ciudad

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
Policiales

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral
Política

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos
Política

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Ovación

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo
Política

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Por Walter Palena

Ovación

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Policiales

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: Donde había balas, ahora hay máquinas
La Ciudad

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"