Luciano Pereyra se reinventa con la cumbia: "La música me sigue formando como artista y persona"

El cantante acaba de lanzar “Me enamoré de ti”, junto a Sebastián Mendoza, y se prepara volver a Rosario con su gira "Te sigo amando"

Luciano Pereyra presentó la versión cumbias de "Me enamoré de ti" junto a Sebastián Mendoza, Un poco de Rudio y Pinky SD

Hay artistas que, con el paso de los años, logran algo poco frecuente: reinventarse sin perder su esencia. Luciano Pereyra es, sin dudas, uno de ellos. El cantante atraviesa una nueva etapa musical con "Ahora las bailamos", un proyecto en el que decidió revisitar algunas de sus baladas más conocidas para transformarlas en versiones bailables al ritmo de la cumbia. Al mismo tiempo, continúa recorriendo el país con su gira "Te sigo amando", que tendrá una nueva parada en Rosario.

El lujanense se presentará el 24 de abril próximo en el Metropolitano Rosario con un show que combina distintas etapas de su carrera junto a este nuevo repertorio bailable. Será, además, un reencuentro con el público rosarino, después de sus visitas en octubre y noviembre de 2025 con dos funciones en el mismo escenario.

A sus 44 años, y con más de 28 de carrera, resulta difícil encasillar a Pereyra en un solo género. Folklore, balada romántica, pop latino y ritmos populares conviven en un vasto repertorio que el interprete construyó a lo largo del tiempo y que lo convirtió en una de las voces más reconocibles de la música argentina.

Con tan solo 16 años, Luciano ya había publicado su primer disco, "Amaneciendo", que vendió más de 260.000 copias y obtuvo cuádruple disco de platino, marcando el inicio de lo que sería un camino lleno de éxitos. Hoy, más de dos décadas después de ese primer lanzamiento, Pereyra continúa reinventándose con "Ahora las bailamos".

En este trabajo, el artista versiona sus canciones más conocidas en clave de cumbia junto a los referentes actuales de la escena tropical: los músicos del ciclo de streaming "Un Poco de Ruido". El proyecto rápidamente se convirtió en un éxito en plataformas digitales: temas como “Si no es muy tarde” y “Es mi culpa” se mantienen entre lo más escuchado en Spotify Argentina y YouTube, y recientemente se sumó una nueva versión de “Me enamoré de ti”, junto a Sebastián Mendoza.

>> Leer más: Luciano Pereyra habló de su salud con Mirtha Legrand: "Estuve varios días en terapia intensiva"

Embed

Ahora bien, más allá de los números y los logros, lo que caracteriza a Pereyra es su espíritu creativo y su manera de disfrutar cada paso de su carrera. “Voy convencido con lo que tengo ganas de hacer. Después no importa si funciona o no, los números, los likes, las reproducciones, no me importa. Lo importante es que en este momento yo estoy muy contento de lo que hago y el equipo lo apoya y lo acompaña. Si hay errores, buenísimo, vamos a aprender y si hay aciertos, celebramos, festejamos y seguimos para adelante”, aseguró.

En conversación con La Capital, el artista habló sobre esta nueva etapa, su gira y su regreso a Rosario el próximo 24 de abril.

Luciano Pereyra al ritmo de la cumbia

La idea de transformar sus baladas en cumbia venía “germinando” en la cabeza de Pereyra desde hace tiempo, pero el proyecto terminó de concretarse “casi sin pensarlo” tras su participación en el programa de streaming "Un Poco de Ruido".

“Los tiempos de Dios son muy perfectos y me mandan una canción. Reaccioné al programa de los chicos de "Un Poco de Ruido", con Ezequiel y La Clave, canté "Si No Es Muy Tarde". Ahí me dicen: ‘che, ¿por qué no grabamos la canción?’. Entonces pensé: ‘¿por qué no hacemos un disco de una, ya que estamos?’ Y de una los pibes se re coparon”, recordó el artista.

Embed

Ese primer encuentro abrió la puerta a un proceso creativo que rápidamente tomó impulso y le permitió a Pereyra trabajar con distintos artistas, algunos consagrados y otros que se mantenían alejados de la escena. Desde David Bisbal hasta Uriel Lozano, Ángela Leiva, The La Planta, Antonio Ríos, Ezequiel y La Clave y Sebastián Mendoza: todos se sumaron al proyecto. Sobre cómo surgieron las colaboraciones, explicó: “Yo les escribo, consigo teléfono o les escribo por Instagram… Con cada uno de los chicos que hablé siempre fueron unos divinos totales, enseguida todos contestaron que sí”.

El entusiasmo fue compartido: “ De esta comunidad de la cumbia han sido tan cálidos, respetuosos, súper profesionales, fueron muy amables. Cada uno de los chicos con los que trabajamos, yo voy a estar eternamente agradecido”.

Pero "Ahora las bailamos" no solo implicó colaboraciones: también representó una oportunidad de reinvención. Pereyra decidió darles un nuevo giro a sus propios temas, explorando un ritmo que invita a bailar y a compartir. “Estás en un asado con amigos y no ponés jazz; ponés cumbia. Prendés la radio, te sale en las playlist de Spotify, mis sobrinos escuchan cumbia, la gente hace fusiones con la cumbia”, comentó sobre el género que inspiró su nuevo álbum. Y agregó: “Yo opino y creo que la cumbia, como el cuarteto, como la guaracha, como la zamba, como la chacarera, forman parte de nuestro gen y de nuestra cultura musical”.

Aunque en todos sus discos siempre incluyó algún tinte del género tropical, esta vez se animó a profundizar: “Surgió hacer este disco de cumbias y dije: bueno, vamos a fondo. Tengo ganas de hacerlo, vamos a ver qué pasa”. De todas formas, para el cantante, más allá de géneros o tendencias, lo que mantiene viva su carrera es la posibilidad de seguir compartiendo con el público. “Compartir música con tanta gente desde hace tantos años es lo que me motiva a seguir haciendo cosas nuevas, salir de la zona de confort, a no estar quieto”, concluyó.

>> Leer más: Abel Pintos y Luciano Pereyra anunciaron 10 shows a dúo en el Luna Park

Luciano Pereyra vuelve a Rosario con "Te sigo amando"

Mientras explora esta nueva etapa musical, Pereyra continúa recorriendo escenarios con su gira "Te sigo amando", que lo llevó por distintos puntos de la Argentina y la región, y que ahora volverá a tener escala en Rosario. “Es un tour que me tiene muy emocionado, con muchas emociones a flor de piel. Desde que lo empezamos en Chile nos llevó por muchos lugares de la Argentina, también por Uruguay, y vivimos noches increíbles”, contó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luciano Pereyra (@lucianopereyraoficial)

Con más de dos décadas de trayectoria, el cantante reconoció que todavía se sorprende con cada presentación: “Cada concierto es distinto. Si bien las canciones son las mismas, uno ya no es el mismo que el año pasado. Uno va creciendo, sumando experiencia”. Y reflexionó: “Yo disfruto mucho de saber que la música no solamente me sigue formando como músico, como artista, sino como persona”.

>> Leer más: Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia

Además, Pereyra admitió que, a pesar de la experiencia no da nada por sentado y sigue conmoviéndose con la reacción de su público. En algunas ocasiones, los espectadores se emocionan hasta las lágrimas, y él no puede evitar acompañarlos. “Voy a un concierto y la gente pide matrimonio, o hay alguien que va solo, o la gente se conecta por una canción especial… Y veo gente que está llorando. Y de repente estoy cantando, pero estoy llorando yo también”, confesó entre risas.

En esta línea, el cantante expresó su entusiasmo por volver a Rosario, ciudad que siempre lo recibe con los brazos abiertos y con la que mantiene un vínculo especial. “Son muchos años de visitar Rosario. Siempre el público rosarino fue muy cálido, muy generoso, muy respetuoso. Y no tengo mejor manera de agradecer que no sea cantando”, comentó.

Ya en confianza, Pereyra adelantó que podría haber alguna sorpresa durante la función del 24 de abril: “Por ahí estrenamos alguna canción. No te puedo decir si será la que grabamos con Euge Quevedo o con Tapari, pero algo vamos a presentar”.