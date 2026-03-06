Néstor Garnica trae a Rosario su destacado violín y lo mejor del folklore Se presentará este sábado, desde las 21.30, en la sede de Central Córdoba para hacer un repaso de lo mejor de su extensa carrera 6 de marzo 2026 · 19:09hs

El santiagueño Néstor Garnica lleva su violín y todo su folklore a Central Córdoba.

El destacado violinista Néstor Garnica llega a Rosario para hacer un repaso de lo mejor de su carrera ligada al folklore. "La fiesta del violinero" será en la sede de Central Córdoba (San Martín 3250) este sábado, desde las 21.30, con actuación adicional de Amalaya Upalleros y otros artistas invitados.

Habrá mesas y sillas con servicio de cantina, patio cervecero y amplia pista de baile. Las anticipadas cuestan $22.000 y se pueden comprar en este enlace.

Néstor Garnica, dueño de un talento único y especial, es oriundo de La Banda (Santiago del Estero). Su trayectoria discográfica es amplia y desde sus comienzos en la ejecución del violín acompañó a diversos artistas reconocidos en el ámbito folklórico: Los Manseros Santiagueños, Mercedes Sosa, Horacio Banegas, Cuti y Roberto Carabajal, La Misa Santiagueña, Juan Carlos Carabajal, Chango Nieto, El Chaqueño Palavecino, Los Auténticos Decadentes e Ismael Serrano son sólo algunos de ellos. Desde el 2002, desarrolla su carrera como solista.

En 1994 fue becado por la Universidad Nacional de Tucumán para viajar a Alemania, donde recorrió diversas ciudades para perfeccionarse, como Dusseldorf, Colonia y Bonn. Luego siguió mejorando sus técnicas en Países Bajos, en el Conservatario de Róterdam.

Visitó diferentes países de Europa integrando grupos de distintos géneros y estilos musicales, incluso orquestas de cámaras. Fue parte de la Orquesta Típica de Tango de Róterdam, del Grupo Mariachi “Tierra Caliente” de Amsterdan y del Trío Caramba junto con Lucio García (Cuba) y Lorenzo Caballero (España), entre otros.