El Fontanarrosa inauguró el Espacio Pokémon para fanáticos: "La idea es generar comunidad"

El Centro Cultural Fontanarrosa puso en funcionamiento un espacio destinado a partidas y torneos de Pokémon. La iniciativa busca promover la participación juvenil y la apropiación del espacio público

El Centro Cultural Roberto Fontanarrosa sumó a su agenda una nueva propuesta con entrada libre y gratuita: el Espacio Pokémon , una iniciativa impulsada junto a la Comunidad Pokémon Rosario que se propone ser un espacio de encuentro para fanáticos y público general . La actividad comenzó a desarrollarse desde el último fin de semana de febrero y se llevará a cabo de manera periódica en la planta baja del emblemático centro cultural municipal.

La propuesta, que se desarrolla todos los sábados d e 15 a 19, sin inscripción previa y con entrada es libre y gratuita, está orientada al intercambio de Cartas Coleccionables Pokémon (TCG), con instancias de juego, aprendizaje y torneos. Su objetivo es promover la incorporación de nuevos jugadores y generar un ámbito donde se puedan compartir partidas, aprender técnicas y profundizar en el universo Pokémon desde una lógica participativa y comunitaria.

No es la primera experiencia de este tipo en el Fontanarrosa: a fines de diciembre se realizó la Poke Feria Navideña, que reunió a fanáticos para intercambiar cartas y disputar competencias. Además, el centro cultural exhibe esculturas realistas de personajes Pokémon que se han convertido en un atractivo adicional para quienes recorren el espacio.

“La iniciativa es poder generar dentro del espacio del Cultural Fontanarrosa, no solamente eventos y programación, sino también comunidades que vayan encontrando el espacio como un lugar para desarrollar sus actividades”, señaló Enrique Gabenara, director del centro cultural, en diálogo con La Capital. En ese sentido, agregó que estas propuestas, como Pokémon, Cubo Rubik, Fandancer o Hip Hop, buscan que los participantes “se apropien del espacio y para que puedan tener un uso libre, sin una programación específica dentro del Fontanarrosa y sin una mediación permanente”.

>> Leer más: El Centro Cultural Fontanarrosa suma el Espacio Pokémon a su agenda gratuita

El Fontanarrosa como espacio abierto para la comunidad

Gabenara explicó que la creación del Espacio Pokémon surgió como parte de una nueva línea de gestión orientada hacia “el espectro adolescente, la juventud y un sub-35” que busca habilitar un uso libre del centro cultural, permitiendo que distintas comunidades se apropien de él.

“La planta baja hoy tiene un uso libre donde se juntan las Fandancer, gente que viene a jugar al ajedrez, gente que viene a comer, a estudiar, a pasar el rato, a encontrarse con amigos, a generar algún encuentro, alguna reunión específica sobre temas, pero que sin que esté mediado por un ordenamiento de programación de acá del espacio”, explicó.

image

En esa línea, subrayó que más allá de lo recreativo, el proyecto tiene un objetivo de apropiación ciudadana. El director afirmó que buscan “que todas estas expresiones en última instancia generan una apropiación sobre los espacios públicos, sobre los espacios del Estado”. En este marco, agregó que esperan que los jóvenes comprendan que “no es un lugar del Estado, sino que el Estado somos todos los ciudadanos”.

La intención es que el Fontanarrosa funcione como un espacio de encuentro en el que las distintas expresiones culturales convivan, "como si fuera un club un club de barrio pero con un perfil cultural”, señaló. Y precisó que la meta es que “todas estas expresiones estén sucediendo al mismo tiempo, en el mismo lugar y que esas distintas comunidades por el propio uso del espacio empiecen a mezclarse y a generar cruces”.

>> Leer más: La hija pródiga: Margarita Páez llega a Rosario con la obra "Un ritual de paso"

Qué es el Espacio Pokémon y cómo funciona la propuesta

Con respecto al nuevo espacio habilitado, el director detalló que la idea de Pokémon se consolidó luego de varias reuniones donde se evaluaron tendencias y nuevas expresiones culturales juveniles. "Fuimos detectando cómo venía la movida de Pokémon y el tema de las cartas, el intercambio de cartas, las competencias y demás”, explicó. A partir de esos encuentros decidieron que el espacio se realizará de manera semanal: “La idea es que sea todos los sábados para generar una comunidad dentro del Fontanarrosa, a partir de un encuentro periódico con respecto a esta temática”.

image

En este sentido, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Comunidad Pokémon, que aporta coordinadores para guiar las actividades. Estos coordinadores, “van explicando cómo son las reglas del juego, inclusive cómo es el intercambio de cartas, cuáles son las originales, cuáles son las falsificadas”, indicó el director. Según precisó, las actividades incluyen intercambio de cartas, partidas abiertas y aprendizaje de estrategias.

Además aclaró que no es necesario contar con experiencia previa ni traer materiales propios: “No hay una necesidad de llevar algo, excepto que ya haya entrado tangencialmente sobre el mundo Pokémon más referido a las cartas”.

Finalmente, destacó la importancia del encuentro presencial dentro de la experiencia, aunque reconociendo la permeabilidad con lo digital: “Nosotros entendemos más allá de lo Pokémon que lo analógico, la cuestión presencial y la digital está en constante permeabilidad y que el encuentro presencial es necesario”.

image

"El Cultural Fontanarrosa es un espacio que va tratando no de proponer cuestiones innovadoras desde el sentido de la programación o desde el sentido de que nosotros tenemos la mirada innovadora de lo que acontece en cultura, sino es al revés, de poder acompañar esas expresiones que quedan también por un circuito cultural que no ha sido tomado por el Estado", cerró Gabenara.