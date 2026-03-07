La Capital | Zoom | Pokémon

El Fontanarrosa inauguró el Espacio Pokémon para fanáticos: "La idea es generar comunidad"

El Centro Cultural Fontanarrosa puso en funcionamiento un espacio destinado a partidas y torneos de Pokémon. La iniciativa busca promover la participación juvenil y la apropiación del espacio público

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

7 de marzo 2026 · 07:00hs
El Centro Cultural Fontanarrosa invita a los rosarinos al Espacio Pokémon

El Centro Cultural Fontanarrosa invita a los rosarinos al Espacio Pokémon

El Centro Cultural Roberto Fontanarrosa sumó a su agenda una nueva propuesta con entrada libre y gratuita: el Espacio Pokémon, una iniciativa impulsada junto a la Comunidad Pokémon Rosario que se propone ser un espacio de encuentro para fanáticos y público general. La actividad comenzó a desarrollarse desde el último fin de semana de febrero y se llevará a cabo de manera periódica en la planta baja del emblemático centro cultural municipal.

La propuesta, que se desarrolla todos los sábados de 15 a 19, sin inscripción previa y con entrada es libre y gratuita, está orientada al intercambio de Cartas Coleccionables Pokémon (TCG), con instancias de juego, aprendizaje y torneos. Su objetivo es promover la incorporación de nuevos jugadores y generar un ámbito donde se puedan compartir partidas, aprender técnicas y profundizar en el universo Pokémon desde una lógica participativa y comunitaria.

No es la primera experiencia de este tipo en el Fontanarrosa: a fines de diciembre se realizó la Poke Feria Navideña, que reunió a fanáticos para intercambiar cartas y disputar competencias. Además, el centro cultural exhibe esculturas realistas de personajes Pokémon que se han convertido en un atractivo adicional para quienes recorren el espacio.

“La iniciativa es poder generar dentro del espacio del Cultural Fontanarrosa, no solamente eventos y programación, sino también comunidades que vayan encontrando el espacio como un lugar para desarrollar sus actividades”, señaló Enrique Gabenara, director del centro cultural, en diálogo con La Capital. En ese sentido, agregó que estas propuestas, como Pokémon, Cubo Rubik, Fandancer o Hip Hop, buscan que los participantes “se apropien del espacio y para que puedan tener un uso libre, sin una programación específica dentro del Fontanarrosa y sin una mediación permanente”.

>> Leer más: El Centro Cultural Fontanarrosa suma el Espacio Pokémon a su agenda gratuita

El Fontanarrosa como espacio abierto para la comunidad

Gabenara explicó que la creación del Espacio Pokémon surgió como parte de una nueva línea de gestión orientada hacia “el espectro adolescente, la juventud y un sub-35” que busca habilitar un uso libre del centro cultural, permitiendo que distintas comunidades se apropien de él.

“La planta baja hoy tiene un uso libre donde se juntan las Fandancer, gente que viene a jugar al ajedrez, gente que viene a comer, a estudiar, a pasar el rato, a encontrarse con amigos, a generar algún encuentro, alguna reunión específica sobre temas, pero que sin que esté mediado por un ordenamiento de programación de acá del espacio”, explicó.

image

En esa línea, subrayó que más allá de lo recreativo, el proyecto tiene un objetivo de apropiación ciudadana. El director afirmó que buscan “que todas estas expresiones en última instancia generan una apropiación sobre los espacios públicos, sobre los espacios del Estado”. En este marco, agregó que esperan que los jóvenes comprendan que “no es un lugar del Estado, sino que el Estado somos todos los ciudadanos”.

La intención es que el Fontanarrosa funcione como un espacio de encuentro en el que las distintas expresiones culturales convivan, "como si fuera un club un club de barrio pero con un perfil cultural”, señaló. Y precisó que la meta es que “todas estas expresiones estén sucediendo al mismo tiempo, en el mismo lugar y que esas distintas comunidades por el propio uso del espacio empiecen a mezclarse y a generar cruces”.

>> Leer más: La hija pródiga: Margarita Páez llega a Rosario con la obra "Un ritual de paso"

Qué es el Espacio Pokémon y cómo funciona la propuesta

Con respecto al nuevo espacio habilitado, el director detalló que la idea de Pokémon se consolidó luego de varias reuniones donde se evaluaron tendencias y nuevas expresiones culturales juveniles. "Fuimos detectando cómo venía la movida de Pokémon y el tema de las cartas, el intercambio de cartas, las competencias y demás”, explicó. A partir de esos encuentros decidieron que el espacio se realizará de manera semanal: “La idea es que sea todos los sábados para generar una comunidad dentro del Fontanarrosa, a partir de un encuentro periódico con respecto a esta temática”.

image

En este sentido, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Comunidad Pokémon, que aporta coordinadores para guiar las actividades. Estos coordinadores, “van explicando cómo son las reglas del juego, inclusive cómo es el intercambio de cartas, cuáles son las originales, cuáles son las falsificadas”, indicó el director. Según precisó, las actividades incluyen intercambio de cartas, partidas abiertas y aprendizaje de estrategias.

Además aclaró que no es necesario contar con experiencia previa ni traer materiales propios: “No hay una necesidad de llevar algo, excepto que ya haya entrado tangencialmente sobre el mundo Pokémon más referido a las cartas”.

Finalmente, destacó la importancia del encuentro presencial dentro de la experiencia, aunque reconociendo la permeabilidad con lo digital: “Nosotros entendemos más allá de lo Pokémon que lo analógico, la cuestión presencial y la digital está en constante permeabilidad y que el encuentro presencial es necesario”.

image

"El Cultural Fontanarrosa es un espacio que va tratando no de proponer cuestiones innovadoras desde el sentido de la programación o desde el sentido de que nosotros tenemos la mirada innovadora de lo que acontece en cultura, sino es al revés, de poder acompañar esas expresiones que quedan también por un circuito cultural que no ha sido tomado por el Estado", cerró Gabenara.

Noticias relacionadas
El santiagueño Néstor Garnica lleva su violín y todo su folklore a Central Córdoba.

Néstor Garnica trae a Rosario su destacado violín y lo mejor del folklore

Yanina Latorre reveló una foto de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos: filtran una foto tras el descargo del influencer

Ricky Martin llegará finalmente a Rosario

Ricky Martin agotó entradas en Rosario: ¿suma nuevas fechas?

Llega “Teresita” a Rosario, una comedia musical con identidad propia

Vuelve a Rosario "Teresita", el delirio musical que apuesta al talento local

Ver comentarios

Las más leídas

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Otra mala para Newells: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Otra mala para Newell's: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Lo último

Netflix: tres recomendaciones imperdibles para el fin de semana

Netflix: tres recomendaciones imperdibles para el fin de semana

El Fontanarrosa inauguró el Espacio Pokémon para fanáticos: La idea es generar comunidad

El Fontanarrosa inauguró el Espacio Pokémon para fanáticos: "La idea es generar comunidad"

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Miguel Cladera tiene pedido de captura por el asesinato de un joven en Villa Gobernador Gálvez. También buscan a Rolando González por otro crimen

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio
UNR: los no docentes realizarán un paro y las facultades estarán con guardias mínimas
La Ciudad

UNR: los no docentes realizarán un paro y las facultades estarán con guardias mínimas

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Por Martín Stoianovich

Policiales

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Otra mala para Newells: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Otra mala para Newell's: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Newells va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Newell's va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Ovación
Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Por Gustavo Conti
Ovación

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

Turismo Carretera en Viedma: la segunda con récord de inscriptos y varias novedades

Turismo Carretera en Viedma: la segunda con récord de inscriptos y varias novedades

Policiales
Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio
Policiales

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

La Ciudad
Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente
La Ciudad

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Se viene la Caravana Náutica y arribará a Costa Nueva

Se viene la Caravana Náutica y arribará a Costa Nueva

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Policiales

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: Donde había balas, ahora hay máquinas
La Ciudad

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero
Policiales

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

Qué es el Plan 1000+65 que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario
La Ciudad

Qué es el "Plan 1000+65" que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial
Economía

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %
Economía

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos
Economía

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca
Economía

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
la ciudad

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos
La ciudad

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización
La Ciudad

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna
Información General

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional
El Mundo

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad
La Ciudad

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Información General

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito