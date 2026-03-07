Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

El espacio se construirá en el predio del ex Batallón 121 y contará con una piscina olímpica para nado y otra destinada a saltos ornamentales

Con un avance del 50 % en los trabajos, y a seis meses de que comience uno de los certámenes más importantes de los últimos años en Santa Fe, la provincia trabaja para construir l as dos piscinas que formarán parte del nuevo Centro Acuático Provincial de Rosario con vistas a los Juegos Suramericanos 2026 .

En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó que “estas obras quedarán como legado para el deporte y las comunidades " y que la apuesta de la Casa Gris es que Rosario, Santa Fe y Rafaela crezcan no sólo como sedes de competencias nacionales e internacionales sino también como ciudades referentes en infraestructura deportiva.

En cuanto a la evolución de los trabajos para el complejo que construye la provincia en el predio del ex Batallón 121 (entre La Bajada, Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires e Ibáñez) y que contará una nueva piscina una olímpica para nado y otra destinada a saltos ornamentales , Enrico contó que “en las últimas semanas se montaron todas las columnas y vigas metálicas para la piscina cubierta de nado y se terminaron los trabajos de excavación de plateas y tabiques de subsuelo junto con el relleno y compactación de trincheras”.

“También se realizó el hormigonado de los tabiques de la pileta de salto junto con las ménsulas de apoyo de la sección superior prefabricada y se ejecutaron pilotes, cabezales y columnas de hormigón para dicha cubierta. Además, se hormigonó el 100 % de las losas sobre subsuelo y se colocó gran parte de los paneles de cubierta y verticales en los frentes Norte y Sur”, precisó el titular de Obras Públicas.

Cómo será el nuevo Centro Acuático Provincial

La obra está dividida en tres grandes sectores; al oeste del predio, sobre calle Buenos Aires, se construye la pileta de saltos ornamentales, de 21 x 25 metros y 5 metros de profundidad, con plataformas de hormigón de 10 metros y capacidad para 450 espectadores.

En el extremo este, sobre calle Juan Manuel de Rosas, se construye la piscina olímpica cubierta de 50 x 25 metros, con 3 metros de profundidad, destinada a natación, waterpolo y nado sincronizado. Este espacio incluye tribunas para 1.200 personas, sanitarios públicos, depósitos y áreas técnicas. Además, hacia el sur se dispondrá un sector libre para prensa, jueces y usos sociales.

Ambos espacios estarán conectados por un patio central de acceso, que organizará los ingresos de público y deportistas, y que también funcionará como eje técnico del complejo, ya que debajo se instalará la sala de máquinas, con calderas, bombas, cisternas y demás equipamiento esencial.

Infraestructura deportiva

Para la realización de los Juegos Suramericanos 2026, que se disputarán entre el 12 y el 26 de septiembre en la capital provincial, Rosario y Rafaela, el gobierno santafesino lleva adelante una inversión de 90 millones de dólares destinada al fortalecimiento de la infraestructura deportiva.

En Rosario, además del Centro Acuático, las obras comprenden la construcción del Multiespacio Arena, el Microestadio del Parque Independencia y la Cubierta Paseo XXI, consolidando un polo deportivo y recreativo de escala internacional.

En Santa Fe, los trabajos se concentran en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), con la construcción de un Estadio Multipropósito y una nueva pista de atletismo, mientras que en Recreo se ejecuta el Centro de Tiro Deportivo.

Por su parte, en Rafaela se desarrollan el Estadio Multipropósito del Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y las pistas de BMX y Skate.

Además, en las tres sedes principales se construyen Villas Deportivas, pensadas para alojar a los atletas y delegaciones, y que luego quedarán como patrimonio urbano, social y deportivo de la provincia, consolidando un legado que trasciende la realización de los Juegos.