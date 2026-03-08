Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

El futbolista pasó por Newell's en 2025 y hoy es futbolista de Platense. Juega en un sector donde la Lepra incorporó a tres futbolistas y nadie dio seguridad

Víctor Cuesta, ex-Newell's, celebra su gol para Platense en el debut por la Copa Argentina.

El plantel de Platense, que visitará el Coloso con un ex Newell's de titular.

Newell's todavía no logró estabilidad en la zaga. Ni Saúl Salcedo, que ya estaba, ni Oscar Salomón, Bruno Cabrera y Nicolás Goitea, los refuerzos del último mercado de pases para esa zona, mantuvieron un nivel parejo en el torneo Apertura. Ninguno se consolidó y nadie consiguió convertirse en titular indiscutido.

El hecho de que Newell's sea el equipo más goleado en el torneo (15) debe atribuirse en parte a las fallas en ese sector de la cancha donde actúan los zagueros. La incorporación de varios no dio el resultado esperado. Una tarea urgente a solución, en lo inmediato para el partido contra Platense del martes en el Coloso.

No solo que no se mejoró sino que se empeoró la zaga de la temporada pasada, en donde jugaron Víctor Cuesta y Luciano Lollo , quienes se fueron a fines de 2025, y Fabián Noguera , este último excluido del plantel de primera y con quien existe un conflicto por razones económicas.

Cuesta se fue de Newell's en diciembre y se incorporó a Platense, adversario de la Lepra este martes. Es titular en el conjunto que dirige Walter Zunino y comparte la zaga con un referente calamar, Ignacio Vázquez.

Víctor Cuesta se sumó a Newell's en 2025 y jugó todo el año.

Víctor Cuesta no brilló, pero ninguno le hizo sombra

Más allá de que Cuesta no alcanzó un rendimiento que sobresaliera durante su estadía en Newell's la temporada pasada, no es mejor el presente de cada uno los zagueros que hoy están en la Lepra. Incluso están por debajo del actual marcador central de Platense.

Para la conformación del plantel rojinegro, se evaluó la continuidad de Cuesta. Pero finalmente se optó por no renovarle el contrato y el defensor, de 37 años, se fue a Platense.

Este martes, Cuesta seguramente se saludará con varios de sus ex compañeros de Newell's, ahora defendiendo una camiseta rival.

El cabezazo goleador de Víctor Cuesta

Newell's deberá estar atento a su cabezazo en las pelotas detenidas. Por arriba convirtió el gol del triunfo de Platense sobre Argentino de Monte Maíz en el debut en la Copa Argentina.

Hay otro futbolista de Platense que pasó por Newell's, con una formación en las divisiones inferiores roinegero, aunque nunca llegó a debutar en su primera división.

Se trata de Eugenio Raggio, hijo de Gustavo "Carozo" Raggio. Se desempeña zaguero o de marcador central y es suplente en el Calamar.