Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

El futbolista pasó por Newell's en 2025 y hoy es futbolista de Platense. Juega en un sector donde la Lepra incorporó a tres futbolistas y nadie dio seguridad

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

8 de marzo 2026 · 18:44hs
El plantel de Platense

El plantel de Platense, que visitará el Coloso con un ex Newell's de titular.
Víctor Cuesta

Víctor Cuesta, ex-Newell's, celebra su gol para Platense en el debut por la Copa Argentina.

Newell's todavía no logró estabilidad en la zaga. Ni Saúl Salcedo, que ya estaba, ni Oscar Salomón, Bruno Cabrera y Nicolás Goitea, los refuerzos del último mercado de pases para esa zona, mantuvieron un nivel parejo en el torneo Apertura. Ninguno se consolidó y nadie consiguió convertirse en titular indiscutido.

El hecho de que Newell's sea el equipo más goleado en el torneo (15) debe atribuirse en parte a las fallas en ese sector de la cancha donde actúan los zagueros. La incorporación de varios no dio el resultado esperado. Una tarea urgente a solución, en lo inmediato para el partido contra Platense del martes en el Coloso.

No solo que no se mejoró sino que se empeoró la zaga de la temporada pasada, en donde jugaron Víctor Cuesta y Luciano Lollo, quienes se fueron a fines de 2025, y Fabián Noguera, este último excluido del plantel de primera y con quien existe un conflicto por razones económicas.

NOBVB.jpeg
Víctor Cuesta se sumó a Newell's en 2025 y jugó todo el año.

Víctor Cuesta se sumó a Newell's en 2025 y jugó todo el año.

Cuesta se fue de Newell's en diciembre y se incorporó a Platense, adversario de la Lepra este martes. Es titular en el conjunto que dirige Walter Zunino y comparte la zaga con un referente calamar, Ignacio Vázquez.

Víctor Cuesta no brilló, pero ninguno le hizo sombra

Más allá de que Cuesta no alcanzó un rendimiento que sobresaliera durante su estadía en Newell's la temporada pasada, no es mejor el presente de cada uno los zagueros que hoy están en la Lepra. Incluso están por debajo del actual marcador central de Platense.

Para la conformación del plantel rojinegro, se evaluó la continuidad de Cuesta. Pero finalmente se optó por no renovarle el contrato y el defensor, de 37 años, se fue a Platense.

>> Leer más: Kudelka habló de todo: el presente de Newell's, los refuerzos que faltan y la foto Messi-Trump

Este martes, Cuesta seguramente se saludará con varios de sus ex compañeros de Newell's, ahora defendiendo una camiseta rival.

El cabezazo goleador de Víctor Cuesta

Newell's deberá estar atento a su cabezazo en las pelotas detenidas. Por arriba convirtió el gol del triunfo de Platense sobre Argentino de Monte Maíz en el debut en la Copa Argentina.

image - 2026-03-08T173650.475
Víctor Cuesta, ex-Newell's, celebra su gol para Platense en el debut por la Copa Argentina.

Víctor Cuesta, ex-Newell's, celebra su gol para Platense en el debut por la Copa Argentina.

Hay otro futbolista de Platense que pasó por Newell's, con una formación en las divisiones inferiores roinegero, aunque nunca llegó a debutar en su primera división.

Se trata de Eugenio Raggio, hijo de Gustavo "Carozo" Raggio. Se desempeña zaguero o de marcador central y es suplente en el Calamar.

Noticias relacionadas
Lo quiere Newells. Walter Mazzantti anotó un gol para Huracán ante Central en los cuartos de final del Apertura 2025. 

Newell's va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Frank Kudelka abordó la realidad de Newells en Bella Vista.

Kudelka habló de todo: el presente de Newell's, los refuerzos que faltan y la foto Messi-Trump

Oscar Salomón llegó a Newells en este mercado de pases.

Otra mala para Newell's: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Claudio Vivas se propuso como una alternativa para sacar a Newells del fondo.

La propuesta de Claudio Vivas para salvar a Newell's: "La historia del club está en juego"

