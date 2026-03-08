La Capital | Policiales | Los Menores

Capturaron a "Chami" Mendoza, miembro de Los Menores y uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Tenía pedido de captura desde mayo del 2025 y lo detuvieron en la zona oeste de Rosario. Había una recompensa de 30 millones de pesos para dar con su paradero

8 de marzo 2026 · 12:53hs
La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP), detuvo este domingo a Alexis Emanuel Mendoza, alias “Chami”, de 31 años y miembro de la banda Los Menores. Se trata de uno de los prófugos de alto perfil que integraba la nómina de los diez delincuentes más buscados en la provincia.

El operativo de captura, indicaron desde el gobierno provincial, se llevó adelante en la madrugada de este domingo en Alsina al 2900.

Chami Mendoza tenía pedido de captura activo desde el 16 de mayo de 2025 y se lo investiga como integrante de la banda de Los Menores. Dentro del programa de recompensas, el gobierno provincial llegó a ofrecer 30 millones de pesos para aquellos que pudieran aportar datos certeros en relación a su identificación y localización. En 2018, recibió una condena de 4 años y 6 meses por amenazas, lesiones, encubrimiento, homicidio en riña y portación ilegítima de arma de fuego.

Otro detenido de Los Menores

Tras su captura en la vía pública, Mendoza fue llevado en calidad de detenido a la sede de la PDI para los trámites administrativos de rigor, previo a su traslado a una unidad penitenciaria de la provincia, indicaron fuentes del gobierno. Quedó a disposición judicial del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por causas relacionadas al manejo de armas de fuego y como integrante de la banda de Los Menores.

Hace una semana, dos jóvenes investigados como parte de la misma banda fueron detenidos. Sólo uno tenía pedido de captura pero ambos ya habían sido aprehendidos en otras ocasiones. Uno de ellos, poco antes de caer, fue mencionado en una bandera aparecida en un puente de Circunvalación en la que se lo relacionaba al presunto jefe de la organización, y todavía prófugo, Matías Gazzani.

Los detenidos fueron Roque Alejandro "Roco" Romero, de 22 años, con domicilio en el barrio 7 de Septiembre pero capturado en un departamento de Echesortu, y Lautaro "Wifi" Brest, de 21 años, oriundo de los Fonavi de Rouillón y Seguí. El primero tenía pedido de captura en la causa por asociación ilícita contra Los Menores y aparece en investigaciones por narcomenudeo y al menos dos homicidios. Brest, por su parte, no tenía requerimiento judicial pero figura en informes de venta de drogas al menudeo vinculadas a la banda y fue mencionado en un crimen.

Capturas de alto perfil

“La priorización de la captura responde al riesgo que representa para la seguridad pública. Se trata de un miembro de relevancia dentro de la banda de Los Menores, referente de zona y muy violento”, señaló el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, sobre la detención de Mendoza.

La Unidad de Capturas de Alto Perfil (Ucap) de la PDI es un cuerpo especializado que se encarga de localizar y detener a prófugos de extrema peligrosidad.

El objetivo de la Ucap es ejecutar operaciones de inteligencia criminal, patrullaje cibernético y despliegue táctico para capturar a los delincuentes más buscados. Depende de la PDI y está integrada por agentes con entrenamiento especializado, equipamiento tecnológico de última generación y capacidad para ejecutar tareas de inteligencia, investigación criminal y operativos tácticos.

Operaciones en Rosario y jefes en Buenos Aires

La primera vez que se habló públicamente de la banda Los Menores fue el 14 de septiembre de 2023, en una nota de La Capital sobre el asesinato de Ángel Acuña ocurrido en el barrio Stella Maris. La noche anterior, un grupo de jóvenes se había metido por la fuerza en su casa de José Ingenieros al 8600 para matarlo a tiros luego de atar a sus familiares. "A estos pibes los conocen como la banda de Los Menores y venden para Matías Gazzani, que es del 7 de Septiembre pero vive en Puerto Madero", dijeron sus allegados dando cuenta que ya para entonces los jefes operaban desde Buenos Aires. Semanas después, miembros del grupo fueron imputados por el crimen.

>> Leer más: Los Menores: la banda que sacudió con crímenes a Rosario y tenía a sus jefes en Buenos Aires

Con el correr de los meses volvieron a ser mencionados en otros crímenes en aquel sector del noroeste rosarino, pero también en homicidios resonantes como el del policía Leoncio Bermúdez en el hospital Provincial o el del playero Bruno Bussanich en marzo del año pasado. La mayor exposición la cobraron luego del asesinato del líder de la barra brava de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte, y su ladero Daniel "Rana" Attardo. Una nota de La Nación ubicó, de boca del propio Pillín, a Los Menores como quienes habían querido asesinarlo en agosto del 2024 y por lo tanto como sospechosos del doble crimen luego concretado en noviembre de ese mismo año.

El jefe de Los Menores continúa prófugo

A finales de febrero, funcionarios del gobierno de Santa Fe confirmaron que tienen la recompensa más alta de Argentina para dar con Gazzani.

La Justicia provincial solicitó la captura en febrero de 2024 por una investigación sobre venta de drogas y homicidios en la zona noroeste de la ciudad. El perfil público del prófugo cobró muchísima mayor relevancia a partir del asesinato de Pillín Bracamonte. Actualmente, la provincia ofrece 70 millones de pesos a cambio de información sobre el paradero del presunto jefe de la organización formada en el barrio 7 de Septiembre.

