No es Paredes: quién es el futbolista estrella que habría conquistado a Evangelina Anderson

A menos de un mes de su separación, la modelo fue vista en un shopping en Mexico muy cerca de un futbolista cuando recién se calman los rumores sobre otro

Hace poco más de un mes, Martín Demichelis y Evangelina Anderson anunciaron su separación tras más de 17 años en pareja. Desde entonces, surgieron cientos de rumores y teorías en programas de espectáculos y redes sociales. En las últimas horas, la modelo fue vista paseando en un shopping en México junto a un futbolista estrella en la selección mexicana.

Ahora, Evangelina vuelve a estar en el centro de la atención. Esta vez vinculada con Juanjo Purata, un futbolista mexicano que se desempeña como defensa central del Tigres UANL.

Evangelina Anderson y Juanjo Purata

Fue en el programa LAM donde se difundieron las imágenes de Evangelina Anderson junto al futbolista Juanjo Purata paseando por un shopping en México. En el video, se los ve en las escaleras mecánicas del centro comercial.

En el programa en vivo, el periodista Pepe Ochoa agregó detalles del encuentro: “Lo que me cuentan es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, paseándose por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También hubo caricias y mimos”.

Además, Ochoa explicó que se mantuvo en contacto con otros medios mexicanos: “Hoy hablé con varios periodistas de México y, en algún momento, existió un run run entre este señor y ella. Me sorprende que esto aparezca ahora, ¿por qué no en medio de todos los rumores? ¿Evangelina no querrá desviar la atención? Desde que tiene memoria, y desde que empezó su relación con Demichelis, no le conocíamos nada, estaba blindada. ¿Por qué ahora se muestra?”.

Quién es Juanjo Purata

Juan José Purata, más conocido como Juanjo Purata, es un futbolista mexicano de 27 años, es mexicano. Actualmente se desempeña como defensor de Tigres UANL. Ahora bien, también es uno de los jugadores con más proyección en la selección mexicana, aunque aún no se consolido como titular.

Durante su carrera, tuvo un paso por la Major League Soccer y jugó para el Atlanta United en 2022.